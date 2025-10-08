Hito del cohete Miura 5 de PLD Space: primeras imágenes de la segunda etapa del próximo cohete español

Pruebas de la campaña de calificación de motor de PLD Space. PLD Space Omicrono

El final del 2025 se acerca. Un año importante para España, debido a que prometía ser clave en el desarrollo del cohete español Miura 5 de la ilicitana PLD Space. La compañía aeroespacial originaria de Elche ha realizado nuevos e importantes avances.

Desde su perfil en redes sociales, PLD Space ha revelado las que serían las primeras imágenes de la campaña de calificación del motor de la segunda etapa del Miura 5, en una serie de impresionantes imágenes del proceso.

Junto a ello, PLD Space acaba de anunciar la segunda edición del AdAstra Early Talent Day, una jornada marcada por su programa de talentos para integrar 40 profesionales provenientes de entornos de prácticas y junior.

Las primeras imágenes de la segunda etapa del Miura 5

El hito de PLD Space es doble. Por un lado, tenemos imágenes de los procedimientos que engloban la campaña de calificación del motor del cohete. Por otro, es importante destacar que estas son las primeras instantáneas de la segunda etapa.

El Miura 5 es un cohete compuesto de dos etapas, especialmente diseñado para colocar pequeñas cargas en órbita. La clave está en que PLD busca incorporar la capacidad de reutilizar la primera fase de propulsión en el Miura 5.

🔥 Our Propulsion Team is now performing the first MIURA 5 second stage engine qualification test campaigns.



🔥 Primeras imágenes de la campaña de calificación del motor de la segunda etapa de MIURA 5 que está llevando a cabo nuestro equipo de Propulsión. #TEPRELCVac… pic.twitter.com/WfEigRSrOG — PLD Space (@PLD_Space) October 8, 2025

La primera etapa, de 26,3 metros de largo, equipa un total de 5 motores, mientras que la segunda mide 12,1 metros y solo tiene un propulsor. La cofia (la parte más superior del vehículo) mide 5,5 metros, en un espacio que sirve para acomodar las cargas que van a estar en órbita.

La campaña de calificación mencionada por PLD Space refiere a las pruebas exhaustivas realizadas por la firma para validar el propio motor del Miura 5, y así comprobar que cumple con todos los requisitos técnicos de seguridad y rendimiento.

En estas pruebas se incluyen encendidos estáticos del motor (para comprobar su rendimiento a máxima potencia), pruebas terrestres que verifiquen el rendimiento del motor en diversas condiciones operativas, etcétera.

También se incluyen pruebas de vibración que aseguren que el motor del cohete puede soportar las condiciones de un lanzamiento real, así como test a prácticamente todos los componentes individuales del motor, con el objetivo de comprobar si cumplen con las especificaciones requeridas.

El AdAstra Early Talent Day está en marcha

Junto a las pruebas de motor, la firma ilicitana está celebrando la segunda edición del AdAstra Early Talent Day, pensada para estudiantes de FP, universitarios y jóvenes profesionales interesados en las oportunidades profesionales de la empresa.

Imágenes de las pruebas de PLD Space. PLD Space Omicrono

La primera edición se saldó con 1.200 interesados, y la de este año promete ser todavía mayor. De esa primera jornada se seleccionaron 874 participantes, de los cuales 16 pasaron a formar parte de la plantilla de PLD Space.

Desde la compañía esperan incorporar "más de 40 profesionales en prácticas y junior", en un evento virtual que comenzará su andadura el próximo 16 de octubre en la plataforma de Zoom Events.

Participarán tanto José Andrés Sánchez, Chief People & Culture Officer de PLD Space como el CEO y cofundador de la empresa, Raúl Torres. Estos serán los conductores del programa desde su inicio.

En palabras de PLD Space, el evento tratará los "retos, requisitos y beneficios detrás de su programa de talento y cómo este contribuye al desarrollo de un lanzador orbital desde una perspectiva industrial y de negocio".

También se realizará un tour de fabricación en directo en la factoría, así como una serie de entrevistas a ingenieros sénior y antiguos estudiantes de prácticas ya contratados por PLD Space, entre otras actividades.