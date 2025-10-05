New Norcia 3, la gran antena de 35 metros construida por una empresa española: la ESA podrá seguir misiones desde Australia

El incremento de satélites en órbita y de naves espaciales en misiones lejanas tiene que ir aparejado a un aumento acompasado de las capacidades de seguimiento desde la superficie. Con este objetivo en mente, la Agencia Espacial Europea (ESA) acaba de inaugurar una nueva antena en Australia con participación de una compañía española.

La nueva antena, de 35 metros de diámetro, proporcionará apoyo a las misiones actuales y venideras que la ESA tiene planeadas poner en órbita en los próximos años, así como el consecuente incremento de información entre las unidades espaciales y los científicos.

Esta nueva infraestructura comenzó a construirse en 2022 y se ha inaugurado este sábado en New Norcia, en la zona más occidental de Australia, a unos 115 kilómetros al norte de Perth.

La ubicación de la antena "proporciona una posición geográfica para la cobertura 24/7 de misiones de espacio profundo", según explican desde la ESA. "Es el complemento perfecto para las estaciones de Malargüe (Argentina) y Cebreros (España)".

Las tres infraestructuras están separadas, aproximadamente, 120º entre ellas y, en conjunto, proporcionan una cobertura en los 360º para las misiones de la Agencia Espacial en cualquier lugar del Sistema Solar.

Australia Occidental es también el lugar de separación de las cargas útiles que se lanzan en el Puerto Espacial Europeo en Kourou (Guayana Francesa) a bordo de los cohetes Vega-C y Ariane 6. De hecho, la antena recién inaugurada se encuentra tan sólo a unos cientos de metros de un centro de toma de datos de telemetría para los lanzadores.

Antena con sello español

Al igual que las estaciones de espacio profundo existentes de la Agencia Espacial Europea, que se comunican a más de 2 millones de kilómetros en el espacio, la recién inaugurada antena New Norcia 3 incorpora un sistema de crioenfriamiento avanzado.

New Norcia 3, en primer plano, junto a otra antena en Australia ESA

Según recalcan desde la ESA, también cuenta con sistemas avanzados de reloj y temporización, inteligencia artificial y herramientas y técnicas de comunicación por radiofrecuencia "para respaldar las comunicaciones en el espacio profundo".

"La New Norcia 3 está diseñada para operar en las bandas X, K y Ka", tanto en recepción como en transmisión. Cuenta con una antena parabólica de 35 metros de diámetro y su estructura ha sido optimizada para mantener la forma incluso con el viento más desfavorable.

El servosistema de control "garantizará que la antena apunte en la dirección de la nave espacial con una precisión mejor que 0,0005 grados", apuntan desde la Agencia.

Asimismo, incorpora una tecnología avanzada de comunicación con varios componentes enfriados a -263 grados Celsius, cercanos al cero absoluto. "Esta sensibilidad le permite detectar señales extremadamente débiles de naves espaciales distantes y maximizar el retorno de datos".

Para la transmisión en banda X, la nueva antena incorpora un amplificador de radiofrecuencia de 20 kW que permite "la comunicación con naves espaciales a millones e incluso miles de millones de kilómetros de la Tierra".

La construcción de la infraestructura está liderada por la industria europea. Los contratistas principales del proyecto son la francesa Thales Alenia Space y la española Schwartz Hautmont Construcciones Metálicas.

Antena New Norcia 3

Esta última, con sede en la provincia de Tarragona, se ha encargado de la ingeniería, fabricación y gestión de instalación de estructuras de acero y componentes mecánicos de antenas.

La antena pertenecerá, una vez en servicio, a la red de estaciones de seguimiento de la ESA, denominado Estrack. Se trata de un sistema global de estaciones terrestres que proporcionan enlaces entre satélites en órbita y el Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) en Darmstadt, Alemania.

Operativa en 2026

Si bien la infraestructura se ha inaugurado este sábado, la antena tiene previsto comenzar a prestar servicio a principios de 2026.

"Este cronograma se alinea con los requisitos de apoyo para las próximas misiones, garantizando que la red de comunicaciones del espacio profundo de la ESA siga siendo sólida y capaz de respaldar las ambiciones científicas, de exploración y de seguridad espacial de Europa".

Las principales beneficiarias de la nueva antena serán las misiones actuales de la ESA como Juice, Solar Orbiter, BepiColombo, Mars Express, Euclid, ExoMars y Hera. Además de otras venideras como Plato, Ramses, Envision y Vigil.

La antena también contribuirá a los esfuerzos de la ESA por lograr una colaboración internacional, y los acuerdos de apoyo cruzado con los socios de la Agencia permiten un beneficio mutuo y aumentan la eficiencia para todos, tal y como indican.

"Esta inversión estratégica refuerza las capacidades de comunicación en el espacio profundo de la ESA y maximiza el retorno del activo más valioso de nuestras misiones: los datos proporcionados por naves espaciales que viajan lejos de la Tierra", según ha declarado Josef Aschbacher, director general de la ESA.