La ESA descubre nuevas moléculas en una luna de Saturno: "Crece la probabilidad de ser capaz de sostener vida"

Como si se tratara de la leyenda del Cid Campeador, después de muerta, la nave Cassini sigue consiguiendo logros. Durante dos décadas esta nave exploró Saturno, sus lunas y sus anillos. Hace años que se desintegró, pero la comunidad científica continúa extrayendo información relevante de los datos recabados en su misión.

La Agencia Espacial Europea informa de este descubrimiento conseguido por un grupo de investigadores alemanes, los cuales han encontrado nuevas moléculas orgánicas complejas que emanan de la luna Encélado de Saturno. Esto supone una señal de que están ocurriendo reacciones químicas en su océano subterráneo y abre la puerta a localizar muestras de vida.

Encélado reúne todas las condiciones para ser un entorno habitable capaz de sostener vida: presencia de agua líquida, una fuente de energía, un conjunto específico de elementos químicos y moléculas orgánicas complejas.

“Incluso no encontrar vida en Encélado sería un gran descubrimiento, porque plantea preguntas serias sobre por qué la vida no está presente en un entorno así cuando las condiciones adecuadas existen”, dice Nozair Khawaja, autor principal del estudio. Entre los investigadores firma también la española Lucía Hortal Sánchez desde la Universität Freie de Berlin.

Chorros de agua congelada

En 2005, Cassini encontró la primera evidencia de que Encélado posee un océano oculto bajo su superficie helada. En el polo sur de esta luna, brotan chorros de agua desde pequeñas grietas, lanzando granos de hielo al espacio.

Estos fragmentos son más pequeños que un grano de arena, según explica la agencia espacial, y pueden tener cientos de años. Con el tiempo, podrían haberse “alterado” debido a la intensa radiación espacial.

Por este motivo, los científicos querían investigar si los granos frescos expulsados mucho más recientemente, es decir, sin alterar, pueden dar respuestas sobre lo qué ocurre en el océano de Encélado.

“Existen muchos posibles caminos desde las moléculas orgánicas que encontramos en los datos de Cassini hasta compuestos potencialmente relevantes biológicamente, lo que aumenta la probabilidad de que la luna sea habitable”, dice Nozair Khawaja, autor principal del estudio.

Años de estudios

Los datos estaban ahí desde hace años. En 2017 Cassini agotó por completo su combustible y se adentró en la atmósfera de Saturno, donde terminó desintegrándose. Pero antes de este final envió a la Tierra los datos que hoy siguen revelando información importante en la búsqueda de otros mundos habitables.

En 2008, Cassini atravesó directamente la nube de hielo. Granos prístinos expulsados tan solo minutos antes impactaron en el instrumento Analizador de Polvo Cósmico (CDA) a unos 18 km/s. De sus 12 instrumentos, el RPWS (Cassini's Radio and Plasma Wave Science) también convirtió en audio el choque de estas partículas, revelando datos.

No solo eran los granos de hielo más frescos que Cassini había detectado, sino también los más rápidos. "Cuando los granos de hielo golpean el CDA rápidamente, las moléculas de agua no se agrupan, y tenemos la oportunidad de ver estas señales previamente ocultas", explican los investigadores.

Ahora, el equipo de Nozair ha revelado qué tipo de moléculas estaban presentes en los granos frescos de hielo. Ciertas moléculas orgánicas que ya se habían encontrado distribuidas en el anillo también estaban presentes en esos granos frescos. Esto confirma que se forman dentro del océano de Encélado.

Los fragmentos moleculares detectados incluían compuestos alifáticos, ésteres/alquenos (hetero)cíclicos, éteres/etilo y, tentativamente, compuestos que contienen nitrógeno y oxígeno. “Hay mucho más en los datos que estamos investigando actualmente, así que esperamos descubrir más en un futuro cercano”, afirma Nozair.

El nuevo descubrimiento implica también un importante avance para poder planificar una futura misión de la ESA a Encélado. La misión planea atravesar los chorros e incluso aterrizar en el terreno del polo sur de la luna para recoger muestras.