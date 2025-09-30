La fecha de lanzamiento del undécimo vuelo de la Starship es oficial: Musk pondrá a prueba su cohete en octubre

Ya es oficial: sabemos exactamente la fecha de lanzamiento del undécimo vuelo de la Starship de Elon Musk, que tendrá lugar este mismo mes de octubre que entra y que destacará por incluir una nueva maniobra vital para SpaceX.

La compañía aeroespacial acaba de confirmar en su página web que el undécimo vuelo de prueba se realizará no antes del lunes 13 de octubre, con una ventana de lanzamiento que se abrirá ese mismo día a las 01:15 de la madrugada en España (las 18:15 p.m hora local).

Una de las grandes novedades de este vuelo es que por primera vez, SpaceX recurrirá a modo de redundancia a una configuración de cinco motores en funcionamiento en la fase de desvío que veremos en los Super Heavy V3. Musk no intentará 'atrapar' a la Starship con Mechazilla.

Starship volará en octubre

La idea de este vuelo es intentar realizar un amerizaje suave en el Golfo de México con esta nueva configuración de cinco motores, en lugar de la configuración de tres motores con la que se estaba operando anteriormente.

En palabras de SpaceX, estos cinco motores serán los responsables de ajustar la trayectoria del propulsor, añadiendo redundancia para realizar apagados espontáneos de los motores. Cabe aclarar que esta será la configuración base para el propulsor Super Heavy V3.

Siga en directo el lanzamiento de prueba de Starship, el cohete más grande jamás construido SpaceX Omicrono

Una vez realizado este paso, el propulsor pasará entonces a los tres motores centrales para finalizar el aterrizaje, entrando en vuelo estacionario completo estando en la superficie del océano. El Super Heavy, finalmente, se apagará y ayudará a la Starship a aterrizar en el Golfo.

"El objetivo principal de la prueba de vuelo es medir la dinámica del vehículo en condiciones reales a medida que los motores se apaguen durante la transición entre las diferentes fases". En el vuelo, la Starship también pondrá en órbita simuladores de satélites Starlink.

Estos no serán los únicos cambios y experimentos que la firma aeroespacial de Musk llevará a cabo. Por ejemplo, SpaceX detalla cómo han retirado placas de protección térmica para someter a pruebas de estrés "intencionales" las "áreas vulnerables del vehículo".

Dichas placas se encuentran en las áreas clave donde están adheridas al vehículo, y carecen "de una capa ablativa de respaldo". Además, SpaceX probará no solo una maniobra de inclinación dinámica, sino algoritmos de guía subsónica en el aterrizaje.

Starship en su plataforma de lanzamiento SpaceX Omicrono

De nuevo, lo que SpaceX pretende es comprobar el comportamiento de estas áreas críticas en la reentrada. Este interés no es casual, ya que pese a que el décimo lanzamiento de la Starship fue un éxito, tuvo ciertos problemas.

Musk y su equipo intentaron comprobar el rendimiento del escudo térmico de la nave compuesto por placas de cerámica. En el vuelo, SpaceX comprobó que el fuselaje tuvo claros signos de oxidación en uno de los laterales de la Starship.

Un directivo de la empresa relató que este color provenía de la oxidación de las placas metálicas del escudo térmico, que "no funcionaron muy bien", según SpaceX. La culpa la tuvieron tres losetas metálicas experimentales que sustituyen a la cerámica.

Los gases calientes nacidos del vuelo de prueba penetraron a través de las losas afectando a la protección del vehículo. En su búsqueda para conseguir un escudo térmico reutilizable y más duradero, SpaceX anunció que sellarían los bordes de cada losa.

Starship amerizando en su décimo vuelo de prueba y con su fuselaje oxidado. SpaceX Omicrono

Pero primero, según explican en su web, retirarán estas mismas placas en áreas concretas de la nave, que no cuentan con una segunda capa de protección. Si el vuelo sale como tiene que salir, la Starship acabará aterrizando en el océano Índico.

Por supuesto, el punto más importante es que este será el último vuelo de la Starship en su configuración V2, pasando finalmente a la V3 que en este caso, se usará a modo de respaldo para estas maniobras.