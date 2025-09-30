Europa quiere tener su propia Starship: la ESA contrata al fabricante de Vega para diseñar un cohete reutilizable

La Agencia Espacial Europea ha firmado este lunes un contrato con la compañía espacial italiana, Avio, para diseñar la etapa superior de un cohete reutilizable que pueda volar hasta la órbita terrestre, regresar a Tierra y volver a lanzarse nuevamente, es decir, el mismo plan de vuelo que está probando el inmenso cohete de SpaceX en sus últimas pruebas.

Son numerosas las empresas en Estados Unidos, China y Europa que tratan de replicar el éxito del Falcon 9, el cohete reutilizable de SpaceX que sirve de lanzadera en numerosas misiones espaciales. Aunque este nuevo proyecto parece tener como referente a Starship, aún en fase de pruebas.

Avio es la empresa espacial detrás del pequeño cohete Vega. La compañía italiana suministra los propulsores sólidos para el Ariane 6. Financiado por los gobiernos europeos, llevará la mayor parte de las misiones espaciales europeas a órbita en el futuro próximo. Sin embargo, el Ariane 6 tiene un diseño desechable, todo el hardware se destruye después de cada vuelo.

Algunas pequeñas empresas emergentes de cohetes en Europa están estudiando cohetes reutilizables. Un ejemplo es Themis, de ArianeGroup, un prototipo reutilizable que ya se encuentra en la plataforma de lanzamiento en Suecia para las primeras pruebas de cara a su lanzamiento.

Además, es el principal contratista del cohete Vega C, más pequeño, que utiliza cuatro etapas (un diseño algo anticuado en la cohetería moderna) y puede colocar en órbita algo más de dos toneladas métricas de carga útil. Recientemente, la ESA aprobó que Avio comenzara a operar y vender lanzamientos con su propio cohete Vega.

The activities will assess and prepare the requirements, the design and the technologies for both the ground and flight segments required for an upper stage demonstrator that in the future could return to Earth and be reused on another flight.

El acuerdo entre la ESA y Avio se ha firmado por un valor de 40 millones de euros, en el Congreso Astronáutico Internacional de Sídney. En dos años, Avio deberá entregar un diseño preliminar de la etapa superior reutilizable y la infraestructura terrestre necesaria para recuperar esa etapa del cohete.

Se trata de una fase inicial, después pueden pasar años hasta conseguir ver al cohete alzar el vuelo. Por ejemplo, la revisión preliminar del diseño de Ariane 6 se completó en 2016, ocho años antes de que el cohete insignia europeo realizará su lanzamiento inaugural.

Todavía no se han publicado especificaciones sobre el tamaño ni el rendimiento del lanzador. De momento, solo se ha mostrado un concepto artístico previo con motivo de la firma del acuerdo.

Décimo lanzamiento de prueba de la Starship SpaceX

Lo curioso es que este diseño guarda una asombroso parecido con la nave Starship de SpaceX. En la imagen se puede ver sus cuatro flaps en la parte superior e inferior. La etapa superior reutilizable está montada sobre una etapa de refuerzo similar al cohete Vega de combustible sólido de Avio.

SpaceX sigue con sus vuelos de prueba y en pocas semanas, en principio el próximo 13 de octubre, realizará su siguiente misión de prueba, tras haber completado con éxito el anterior viaje en el que consiguió desplegar en órbita varios simuladores de satélites, aunque no recuperó la parte superior tras la reentrada en la atmósfera.