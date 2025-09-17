PLD Space desarrollará un nuevo sistema de navegación para la ESA: mejorará el vuelo de los cohetes reutilizables

El Miura 1 preside la entrada de los "Headquarters" de PLD Space sobre las cabezas de los invitados Rodrigo Mínguez Madrid

La compañía ilicitana PLD Space, que encara sus últimos meses de desarrollo del cohete Miura 5, ha sido seleccionada por el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial (ESTEC) para su primer contrato en la rama de Guiado, Navegación y Control (GNC).

El Centro, dependiente de la Agencia Espacial Europea, ha encargado a la española el desarrollo de HALCÓN (Hybridization Algorithms and Low-cost Components for Optimized Navigation), un nuevo software híbrido de navegación para lanzadores reutilizables.

Según han informado en una nota de prensa, el proyecto ha sido aprobado bajo la iniciativa NAVIPS / Element 2, que tiene como objetivo "reforzar la competitividad europea en tecnologías de Posicionamiento, Navegación y Cronometraje (PNT)".

El contrato cuenta con un presupuesto total de 995.000 euros y será cofinanciado a partes iguales por la Agencia Espacial Europea y PLD Space, que "retendrá la propiedad del desarrollo final".

El proyecto HALCÓN tiene como objetivo "desarrollar un software avanzado que combine los datos de unidades de medida inercial con señales de sistemas globales de navegación por satélite", explican.

Con ello pretenden "lograr una navegación precisa durante el lanzamiento y aterrizaje de cohetes, una capacidad crítica para lanzadores reutilizables como Miura 5 o Miura Next".

Tradicionalmente, los sistemas basados únicamente en las mediciones del sistema inercial han sido costosos, menos accesibles y menos precisos en operaciones prolongadas. Aspecto que se mejorará con la integración de señales satelitales, como GPS o Galileo.

Recreación del Miura 5 de PLD Space PLD Omicrono

Tal y como señalan, será "más asequible y preciso" y estará optimizado para aterrizajes controlados. Si no está programado recuperar el cohete en los primeros lanzamientos, el propósito de PLD Space es reutilizar la primera etapa de su cohete Miura 5 con el objetivo de abaratar costes, un esquema que ya siguen otras compañías como SpaceX.

El sistema HALCÓN proporcionará precisión de posicionamiento a nivel de centímetros, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia operativa. Asimismo, también abre la puerta al desarrollo de un Sistema Europeo Autónomo de Terminación de Vuelo, que todavía no está autorizado en el continente.

Esta última capacidad es "crítica para incrementar la autonomía de vuelo y la seguridad de las misiones en escenarios complejos, al tiempo que posiciona a España como referente en lanzadores de nueva generación".

"Este proyecto representa un paso estratégico en el desarrollo de nuestras capacidades de navegación propias", ha declarado Raúl Verdú, cofundador y director de Desarrollo de Negocio de PLD Space.

"Gracias al respaldo de la ESA, podremos mejorar la precisión en maniobras de aterrizaje, reducir la dependencia de sistemas externos y avanzar hacia la futura incorporación de tecnologías autónomas de terminación de vuelo en Europa", ha afirmado.