Un asteroide se acerca a la Tierra esta semana: viaja a una velocidad de más de 45.000 kilómetros por hora

Este 3 de septiembre la Tierra recibe un visitante fugaz, un asteroide descubierto recientemente se aproxima al planeta. Pasará a una distancia similar a la de la Luna y su sobrevuelo se podrá seguir en directo a través de internet.

A este asteroide se le ha nombrado con la nomenclatura 2025 QD8. Tiene un diámetro estimado de entre 17 y 38 metros. No representa un riesgo para la Tierra o la Luna según la trayectoria calculada. Mientras viaja a una velocidad de más de 45.000 kilómetros por hora pasará cerca del planeta esta semana.

En concreto, se espera que se acerque hasta 218.009 kilómetros, lo que equivale a aproximadamente el 57% de la distancia entre la Tierra y la Luna. En su vuelo, la distancia más cercana a la Tierra será a finales de semana.

El Proyecto del Telescopio Virtual tiene previsto realizar una transmisión gratuita en YouTube que cubrirá el sobrevuelo a partir de las 7 pm ET (23:00 GMT) el 3 de septiembre, que contará con vistas en vivo del asteroide capturadas por el conjunto de telescopios robóticos de la organización en Manciano, Italia.

Hace apenas unos días, el pasado 30 de agosto, el Proyecto del Telescopio Virtual logró capturar una imagen de este asteroide. Un pequeño punto en la fotografía representa esta roca espacial a una distancia de aproximadamente 3,9 millones de kilómetros mientras se acerca a la Tierra.

Imagen del asteroide 2025 QD8 The Virtual Telescope Project Omicrono

La imagen se ha conseguido captar con un telescopio de 43 cm, apodado cariñosamente como "Elena". La imagen se ha tomado con una exposición de 300 segundos y el cuerpo errante apenas se distingue entre los gigantes del Sistema Solar.

En el último año se ha puesto de manifiesto la importancia de los proyectos espaciales que ayudan a detectar a tiempo asteroides y calcular sus trayectorias. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA ha declarado que es muy poco probable que un asteroide capaz de causar daños generalizados golpee la Tierra en los próximos 100 años.

Si alguno decide chocar con la Tierra, y es de pequeño tamaño, este se desintegraría al cruzar la atmósfera ocasionando muy pocos daños. Sin embargo, no es imposible y a principios de año se detectó un asteroide cuya trayectoria podría colisionar con la Tierra. Era el asteroide 2024 YR4, con un diámetro entre 40 y 90 metros. El riesgo de impacto se fue reduciendo según avanzaban los estudios, como pronosticó la mayoría de astrónomos.

Para estar preparados, cuando este evento poco probable llegue, los diferentes telescopios terrestres y espaciales como James Webb sirven para determinar tanto la ruta como las dimensiones y posible composición de estas rocas. Después entraría en acción misiones como DART para tratar de desviar o destruir el asteroide antes de que se acercara más a la Tierra y poder evitar un desastre como el que acabó con los dinosaurios.