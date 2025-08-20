Nuevo hito del telescopio James Webb: descubre una pequeña luna de Urano que la sonda Voyager 2 pasó por alto

Desde su despliegue en 2021, el telescopio espacial James Webb ha acumulado un gran número de descubrimientos e importantes estudios del espacio. Por este motivo la prestigiosa revista Science lo nombró avance científico del año en 2022. Hoy este instrumento sigue haciendo honor a ese premio con nuevos hallazgos.

Este año, el telescopio espacial de la NASA ha permitido descubrir una luna en la órbita de Urano. Este nuevo hallazgo del Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI) eleva a 29 la familia de satélites de este planeta que se conocen.

“Este objeto fue detectado en una serie de 10 imágenes de larga exposición de 40 minutos capturadas por la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam)”, declaró Maryame El Moutamid, científica principal de la División de Ciencia y Exploración del Sistema Solar del SwRI, con sede en Boulder, Colorado.

Hace 40 años la sonda Voyager 2 de la NASA no fue capaz de hacer este descubrimiento en su sobrevuelo, lo que evidencia el avance que ha supuesto el James Webb como herramienta de exploración espacial.

El diminuto tamaño de esta luna es la causa de que otros telescopios no hayan podido verla antes. Tiene solo 10 kilómetros de diámetro, tal y como han calculado los investigadores suponiendo que la reflectividad del satélite es similar a la de los otros satélites pequeños de Urano, lo que se conoce como albedo (la fracción de radiación solar que una superficie refleja hacia el espacio).

Recreación artística del James Webb NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

“Se encuentra a unos 56.000 kilómetros del centro de Urano, orbitando el plano ecuatorial del planeta entre las órbitas de Ofelia (que se encuentra justo fuera del sistema principal de anillos de Urano) y Bianca”, dijo El Moutamid. Aún no tiene nombre, pues este debe aprobarlo la Unión Astronómica Internacional (UAI), la autoridad líder en la asignación de nombres y designaciones oficiales a los objetos astronómicos.

El JWST consigue estos impresionantes resultados gracias a un amplio abanico de instrumentos, clasificados en 3 familias. La primera dedicada a la obtención de datos en el espectro infrarrojo próximo, otra para el intermedio y una más dedicada a que los anteriores instrumentos apunten con precisión al lugar de estudio.

Luna S/2025 U1 descubierta en Urano NASA, ESA, CSA, STScI, M. El Moutamid (SwRI), M. Hedman (Universidad de Idaho) Omicrono

Uno de ellos y dentro de la primera familia, es el sistema NIRCAM, responsable de importantes descubrimientos como este último. Este instrumento es el encargado de ese espectro infrarrojo próximo para detectar la luz de la población de estrellas en las galaxias cercanas, como las del Cinturón de Kuiper.