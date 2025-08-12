Así es el MetOp-SG, el satélite con sello español que está listo para el despegue: mejorará las previsiones meteorológicas

La casi perpetua buena meteorología en la Guayana Francesa permite a la Agencia Espacial Europea seguir lanzando satélites en pleno agosto. Precisamente, para la monitorización del clima, este próximo miércoles emprenderá su viaje espacial el MetOp-SG-A1.

El MetOp-SG-A1 ya se encuentra integrado a bordo del cohete Ariane 6 —en su versión 62, con dos boosters— y despegará, si no hay retrasos, a eso de las 2:37 de la madrugada.

Detrás de este largo nombre en clave, se encuentra la segunda generación de la constelación satelital MetOp que proporciona datos e información clave para las predicciones del tiempo.

Representación de satélites MetOp de segunda generación en órbita P. Carril / ESA

Además, integrado en mencionado satélite de nueva generación, se encuentra un instrumento extra: un espectrómetro que forma parte de la misión Sentinel-5, impulsada bajo el paraguas de Copernicus.

Los datos recogidos por la primera generación de satélites MetOp han sido el factor más significativo mejorando la precisión de las previsiones meteorológicas de Europa, con ventanas temporales que van desde las 12 horas a los 10 días durante más de 20 años.

Según recoge la Agencia Espacial Europea, "ahora es el momento de que la segunda generación tome las riendas". Apuntan desde la ESA que "no solo para garantizar la continuidad de las observaciones, [...] sino para hacerlo aún mejor".

Además de proporcionar esa entrega continua de observaciones desde la órbita polar para el pronóstico meteorológico, los nuevos MetOp también "ofrecen una precisión y resolución mejoradas" si se compara con el despliegue original.

Los nuevos MetOp-SG también incorporarán "nuevas capacidades de medición para ampliar su alcance científico". Tal y como señalan desde la ESA, el A1 que se lanza este miércoles 13 es el primero de una serie de tres pares sucesivos de satélites. El siguiente en la lista, denominado, MetOp-SG-B1, se pondrá en órbita el año que viene.

MetOp-SG-A1 integrado en la sala blanca Airbus

Y es que, cada par de MetOp-SG estará compuesto por dos satélites diferentes: uno del tipo A y otro del B. "Que transportan un conjunto de instrumentos extraordinarios, distintos pero complementarios".

Entre una y otra plataforma, aseguran, pondrán en órbita 10 instrumentos diferentes, "algunos basados en la herencia de la primera serie MetOp y otros completamente nuevos", apuntan desde la Agencia Espacial Europea.

De este modo, los satélites tipo A llevan en su interior seis instrumentos: una sonda atmosférica infrarroja de última generación, una sonda de microondas, un radiómetro de imágenes multiespectrales, un generador de imágenes, una sonda de ocultación de radio y, por último, el espectrómetro correspondiente con la Sentinel-5.

"La misión MetOp de segunda generación es fruto de la larga colaboración entre la ESA y Eumetsat". La ESA, por su parte, es responsable del diseño y la construcción de los satélites.

Mientras que Eumetsat se encarga de contratar el servicio de lanzamiento, el desarrollo del segmento terrestre, la operación de los propios satélites y la distribución de los datos a la comunidad internacional, como puede ser en España la AEMET.

Sentinel-5

El núcleo de la nueva misión Sentinel-5 de Copernicus es el nuevo espectrómetro de imágenes avanzado. Se encargará de extraer "datos importantes sobre la composición química de la atmósfera", señalan desde la ESA.

Mide la distribución de gases traza como el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el formaldehído, el glioxal, el monóxido de carbono y metano; además de los aerosoles.

Según apuntan, estos gases "no solo afectan al aire que respiramos, sino también al clima", ya que la composición atmosférica es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de establecer patrones y previsiones.

"La misión Sentinel-5 de Copernicus marca un hito en la monitorización y la previsión de la calidad del aire global", aseguran. Proporcionando datos globales diarios sobre gases atmosféricos y aerosoles.

Asimismo, los datos que proporcionará el instrumento "mejorarán nuestra comprensión de la contaminación del aire, el ozono, la radiación ultravioleta y el cambio climático". Asimismo, "respaldarán los servicios que nos informan sobre los riesgos relacionados, incluidos los pronósticos y las alertas sanitarias".

Participación española

La industria española ha tenido un papel muy importante dentro del diseño, desarrollo y fabricación del satélite y sus instrumentos, según recalcan desde la Asociación de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

Airbus Crisa ha suministrado los módulos electrónicos para la Unidad de Control y Acondicionamiento de Potencia (PCDU). También ha creado la Unidad de Control de Instrumento Genérica, en el que se basan casi todas las Unidades de Control de Instrumento (ICU) de MetOp-SG.

Con este concepto, desarrollaron la ICU del instrumento Sentinel-5 y proporcionaron las tarjetas de procesamiento y de interfaces generales para las unidades del radiómetro de imágenes multiespectrales y el generador de imágenes multivisión, multicanal y multipolarización.

Para Sentinel-5, Airbus Crisa ha desarrollado las unidades de adquisición y procesamiento de los detectores, un sistema que también está presente en la sonda atmosférica infrarroja de última generación.

Encapsulado del MetOp-SG-A1 en el Ariane 6 Arianespace

Además de la contribución al satélite, esta compañía ha participado activamente en la electrónica del Ariane 6. En total, según indican desde TEDAE, el lanzador despegará con más de 160 kilogramos de electrónica producida dentro de las instalaciones de Airbus Crisa en Tres Cantos (Madrid).

Por su parte, la empresa Alter ha desempeñado un papel clave en tareas de ingeniería, ensayos y aprovisionamiento de componentes electrónicos y optoelectrónicos para el satélite.

Arquimea ha asumido la responsabilidad del diseño, fabricación, integración y ensayos del control térmico de los detectores del generador de imágenes multivisión, multicanal y multipolarización; que ha sido desarrollado por la italiana Leonardo.

GMV lidera el subsegmento de control y operaciones de misión, que incluye el control de operaciones de misión y el componente para telemetría, seguimiento y control. Esta tecnología sirve para supervisar, planificar y enviar comandos a los 6 satélites que conformarán la constelación MetOp-SG.

HV Sistemas ha hecho su aportación en cinco instrumentos distintos de la misión, incluyendo el Sentinel-5. Indra ha desarrollado cuatro procesadores operacionales para el radiómetro de microondas y el sensor óptico multicanal y multipolarizado.

Por último, Thales Alenia Space ha proporcionado los transponedores de telemetría, telecomando y seguimiento en banda S, que se comunicarán con el segmento de GMV, y ha fabricado una unidad electrónica del Instrumento Sentinel-5. Además, también proporciona los transmisores de telemetría para el Ariane 6.