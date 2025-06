La misión Ax-4 a punto de despegar rumbo a la ISS: SpaceX demuestra su capacidad frente a los ataques de Trump

Quedan poco más de 24 horas para que un nuevo grupo de cuatro astronautas de diferentes nacionalidades emprenda rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS). Se trata de la misión Ax-4, a bordo de la nave Dragon de SpaceX. Un nuevo ejemplo de cómo la industria espacial privada está sirviendo de apoyo a los gobiernos para seguir realizando importantes experimentos en el espacio. Una colaboración que Trump y Musk parecían dispuestos a romper hace una semana.

La tensión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el multimillonario, Elon Musk, sigue candente días después de su peor confrontación en redes sociales. Las desavenencias políticas entre ambos pusieron en riesgo la semana pasada las futuras misiones espaciales en las que colaboran la NASA y SpaceX.

Trump amenazó con rescindir los contratos federales que tienen las empresas de Musk: "Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera". La respuesta del magnate no se hizo esperar y aseguró en X, la red social que compró en 2022, que "SpaceX comenzará a desmantelar su nave espacial Dragon de inmediato".

Tibor Kapu, Shubhanshu Shukla, Peggy Whitson y Sławosz Uznański-Wiśniewski Axiom Space Omicrono

La misión tiene programado despegar este martes 10 de junio a las 8:22 a. m. ET., las 14:22 del mediodía en el horario de España peninsular. En un principio se programó para el 8 de junio. Una misión impulsada por la empresa Axiom Space, a bordo del cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon de SpaceX que tomarán rumbo a la ISS

La compañía ha calificado este nuevo viaje como su misión más internacional. Los miembros de la tripulación del Ax-4 son la comandante Peggy Whitson de los EEUU, el piloto de misión Shubhanshu Shukla de la India, el especialista de misión Sławosz Uznański-Wiśniewski de la ESA/Polonia y el especialista de misión Tibor Kapu de Hungría.

Para India, Polonia y Hungría, es el primer vuelo patrocinado por el gobierno de cada nación en más de 40 años. También será la primera vez que las tres naciones realicen una misión a bordo de la Estación Espacial Internacional.

El programa, según ha indicado la empresa, representa a 31 países, entre ellos Estados Unidos, India, Polonia, Hungría, Arabia Saudita, Brasil, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos y naciones de toda Europa. Axiom subraya la importancia global de la misión y su carácter colaborativo para impulsar la investigación en microgravedad en órbita terrestre baja (LEO).

La cápsula Crew Dragon acoplándose a la ISS NASA Omicrono

Tras dos días de viaje a bordo de la nave Dragon, esta se acopla a la ISS, y la tripulación pasará allí los siguientes días realizando experimentos, para regresar a las dos semanas. Entre los experimentos, Axiom Space detalla en su web objetivos como analizar el cáncer en microgravedad con el objetivo de identificar señales tempranas de cáncer para predecir y prevenir la enfermedad.

Otro estudio, por ejemplo, se enfoca en el uso de imágenes por resonancia magnética de alto campo (IRM 7T) del cerebro para investigar el impacto de la microgravedad en la representación corporal, los cambios en la fisiología neurovascular y aspectos de la barrera hematoencefálica. "Los resultados podrían contribuir a una mejor comprensión del impacto de los vuelos espaciales en el cerebro", explica la empresa espacial.