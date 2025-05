Elon Musk hace realidad su sueño: Starbase pasa a ser una ciudad en Texas donde vivirán los trabajadores de SpaceX

SpaceX, de Elon Musk, ha conseguido un nuevo e importante paso en su historia. Y nada tiene que ver con lanzamientos de cohetes, como la reciente misión Bandwagon-3 o Starship, que se está preparando para su vuelo más difícil. Y es que el magnate al fin ha cumplido su sueño de crear una ciudad entera, ya que los residentes de la zona que rodea a Starbase han votado para constituirse como municipio, que llevará el mismo nombre que la base de SpaceX.

El pasado sábado los residentes de la zona que rodea la base de lanzamiento Starbase de SpaceX, empresa aeroespacial del magnate Elon Musk, situada al sur de Texas (Estados Unidos), votaron por mayoría a favor de constituirse como ciudad, también llamada Starbase. De hecho, los resultados publicados por el Departamento Electoral del Condado de Cameron (Texas), de los que se hacen eco desde el medio TechCrunch, revelan que hubo 212 votos a favor y tan sólo seis en contra.

Un hito que el propio Elon Musk celebró en su cuenta de X, red social conocida antiguamente como Twitter, en la que escribió que "Starbase, Texas ¡ya es una ciudad de verdad!". Por el momento los detalles acerca de este municipio son escasos y los expertos creen que los residentes de esta nueva ciudad serán en su mayoría empleados de SpaceX. El mismo sábado también se votó para elegir al alcalde de este municipio.

El tuit de Elon Musk sobre Starbase. X (Twitter) Omicrono

En dicha votación se debían elegir a tres actuales y antiguos empleados de SpaceX, concretamente Bobby Peden, Jordan Buss y Jenna Petrzelka, quienes se presentaron sin oposición para asumir los cargos de alcalde de Starbase y de comisionados, respectivamente. La compañía de Elon Musk no ha ofrecido muchos detalles aún de por qué quería incorporar la zona a sus instalaciones. Solamente dijo al medio The Associated Press que ellos ya gestionan las carreteras, los servicios públicos y "las disposiciones de la escolarización y la atención médica".

SpaceX también aseguró al mismo medio que actualmente se encuentran intentando cambiar la autoridad del condado al nuevo gobierno de la ciudad para cerrar la playa cercana de Boca Chica y el parque estatal de cara a los lanzamientos de sus cohetes. Cabe recordar que el año pasado Musk anunció que trasladaría la sede de SpaceX de El Segundo, (California, EEUU) a las instalaciones de Starbase.

Tras la votación del sábado a favor de convertirse en una ciudad, en la red social X (Twitter) se ha creado una nueva cuenta en representación de dicho municipio en la que se ha publicado el siguiente tuit: "Convertirnos en ciudad nos ayudará a seguir construyendo la mejor comunidad posible para los hombres y mujeres que construyen el futuro del lugar de la humanidad en el espacio".