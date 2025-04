Portugal da marcha atrás y se replantea la compra de los cazas F-35: "no hay otra opción", según el jefe de sus Fuerzas Aéreas

La industria de defensa a nivel mundial está ante un momento crucial, motivado por el contexto geopolítico y por el fuerte golpe de timón de Trump y su administración en las relaciones con otros países. Los crecientes interrogantes sobre su capacidad para bloquear decenas de cazas F-35 europeos a través del control en la 'nube' que EEUU ejerce sobre su tecnología llevó a países como Portugal y Canadá a anunciar que estaban contemplando otras alternativas, como el Eurofighter con sello español, el Gripen sueco o el Rafale francés.

Nuno Melo, ministro de Defensa portugués, anunció en marzo en una entrevista con el medio Publico.pt que el país no seguiría adelante con la compra de aviones Lockheed Martin F-35A que tenían acordados en 2024, y cuyo movimiento habría supuesto una inversión de 5.500 millones de euros en 20 años. Sin embargo, y pese a las conversaciones iniciadas con Saab, el fabricante sueco de los JAS 39 Gripen, el propio Melo matizó días después que “los cazas F-35 no fueron descartados del proceso de selección de reemplazo del F-16, la elección está abierta y bajo análisis detallado”. Esta misma semana, Joao Cartaxo Alves, jefe de la Fuerza Aérea Portuguesa (FAP), ha sido más contundente señalando que "no hay otra opción".

“El mundo ha cambiado y este aliado nuestro (en referencia a EEUU) podría traer limitaciones en el uso, mantenimiento, componentes y todo lo que tenga que ver con asegurar que las aeronaves estén operativas y se utilicen en todo tipo de escenarios”, aseguró en su día Melo. El propio Cartaxo fue el encargado de presentar al gobierno portugués en noviembre de 2023 la recomendación de adquirir los F-35A y con sus contundentes declaraciones parece desautorizar al ministro saliente. La decisión final la tomará el próximo Ministro de Defensa, tras las elecciones previstas para el próximo 18 de mayo.

F-35 lanzando un misil AIM-120

Portugal tiene actualmente 28 cazas F-16 AM/BM, 20 de ellos operativos, que siguen siendo una parte vital de sus capacidades aéreas y se han utilizado frecuentemente tanto en operaciones nacionales como en misiones de la OTAN. Sin embargo, y aunque han incorporado ciertas actualizaciones, necesitan un urgente reemplazo, ya que llevan más de 30 años en servicio. De hecho, es posible que EEUU ofrezca a Portugal condiciones financieras favorables para que se decida por los cazas de quinta generación estadounidenses en lugar de las alternativas europeas.

No sería el único país europeo en seguir esta senda. Esta misma semana Bart De Wever, primer ministro belga, señaló ante la Comisión de Interior de la Cámara de los Comunes en Bruselas que el F-35 sería el elegido para reforzar la flota de su Fuerza Aérea. "Como ya hemos comprado 34 F-35, tendrán que volver a ser F-35", señaló De Wever en declaraciones recogidas por Paris Match. "El hecho de que el señor Trump crea que puede declararle la guerra a todo el mundo no significa que pueda hacer desaparecer de repente la globalización económica", dijo.