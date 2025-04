Así es la munición que necesita la Guardia Civil tras rescindir Pedro Sánchez el polémico contrato de balas con Israel

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ordenó al Ministerio del Interior este jueves, 24 de abril, que rescindiera "de forma unilateral" el contrato de compra de más de 15 millones de balas a Israel, concretamente a la empresa IMI Systems y su representante en España Guardian Homeland & Security S.L. Un acuerdo para dotar con nueva munición a la Guardia Civil que ha generado una gran crisis en el seno de la coalición entre PSOE y Sumar, y que obliga a la Benemérita a buscar otras alternativas.

Yolanda Díaz, dirigente de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, ha estado presionando para que se cancelara este acuerdo desde el primer instante en el que se dio a conocer. Mientras que la oposición ya ha criticado esta decisión, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, quien poco después del anuncio señaló que "hay que cumplirlo, sobre todo entre dos Estados democráticos". Fuentes de Moncloa confirmaron a este periódico que se denegará a IMI Systems el permiso de importación de este material a España "por razones de interés general".

Entre tanto, la Abogacía del Estado y los ministerios competentes estudian posibles reacciones legales y reclamaciones. El Boletín Oficial del Estado publicó el mismo jueves el contrato para la adquisición de 15 millones de balas, munición de 9 milímetros, a IMI Systems por el importe de 6 millones de euros que fue adjudicado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Un organismo que en total iba a recibir dos lotes de cartuchería 9x19 mm PB NATO.

Dichas balas estaban destinadas para la Guardia Civil, que son compatibles con la pistola Ramon que usan los agentes de la Benemérita y que es una versión de la famosa Glock, cuyo modelo 43X es el que usan los policías de paisano de España. Un arma que fue comprada precisamente a la misma empresa por el Ministerio del Interior hace unos años y que ya dio algunos problemas, y que ahora tendrá que emplear nueva munición.

En ese sentido, especialistas en armamento de las Fuerzas Armadas consultados por este periódico señalan que la cartuchería de 9 mm no resulta para nada inusual; se fabrica también en empresas que están en España. Señalan, sin ir más lejos, que se podrían haber adjudicado a Nammo, una compañía noruega que en nuestro país fabrica munición desde Palencia.

Así son las balas israelíes

Las balas de IMI Systems son un cartuchos estándar de la OTAN para armas cortas. Un proyectil de 9 milímetros de diámetro y un casquillo de 19 mm de longitud que ofrece equilibrio entre alta capacidad de cargador, tamaño compacto y un poder de parada efectivo. "Los cartuchos 9 mm Parabellum son dotación del Ejército y es una partida normal para armamento ligero. Fabricantes de este tipo de munición hay un montón desde americanos hasta españoles, franceses... No es una cosa súper especializada, ni muchísimo menos. Es una bala muy común", explica Daniel Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional del Arma de España (ANARMA), a EL ESPAÑOL - Omicrono.

Álvarez detalla que la munición que se iba a comprar a Israel "tiene que cumplir la especificación técnica STANAG 4090 Ed 3, que regula la intercambiabilidad de la munición de 9 mm x 19 para las fuerzas armadas de la OTAN". Una norma que es crucial para asegurar que diferentes fabricantes "produzcan munición que cumpla con los mismos estándares de rendimiento y seguridad, permitiendo así que diferentes armas puedan usar munición de distintos orígenes sin problemas de compatibilidad".

Un cartucho 9 mm Parabellum. Wikimedia Commons Omicrono

"La especificación cubre varios aspectos del diseño y aceptación de la munición de 9 mm, incluyendo tolerancias dimensionales, características balísticas y requisitos de funcionamiento. Generalmente, la 9 mm x 19 Parabellum, también conocida como 9 mm Luger o 9 mm NATO, es un cartucho popular utilizado en pistolas y subfusiles en diversas aplicaciones militares y civiles", continúa Álvarez. También destaca que la norma STANAG 4090 "es una referencia para fabricantes y fuerzas armadas, garantizando un nivel mínimo de calidad y rendimiento de la munición".

La Edición 3 es la versión más actualizada de esta norma e incorpora avances técnicos y cambios en las prácticas de manufactura, asegurando que la munición siga siendo eficaz y confiable en diversas condiciones de uso, indica el vicepresidente de ANARMA. Incluso destaca que "este documento es un recurso esencial para cualquier entidad involucrada en la producción o evaluación de munición de 9 mm x 19 en el ámbito de la defensa".

Lina Smith / Diseño EE Omicrono [Así funciona el escudo antidrones que protege las ciudades españolas de amenazas terroristas]

Por lo tanto, la cancelación del acuerdo con la empresa israelí no debería suponer un problema, ya que es una munición que "no está atada a un tipo concreto de pistola. Hay armas súper raras que usan cartuchos muy especiales, como la FN Five-Seven, por ejemplo, que son balas específicas que solamente las fabrica FN. Pero no es el caso. Cualquier munición de 9 mm Parabellum se puede disparar con cualquier pistola de dicho calibre. El 9 milímetros Parabellum es posiblemente la munición más difundida de arma corta del mundo y sirve no sólo para Ramon, sino para muchas otras" señala Álvarez.

En cuanto a Ramon, es un arma que la empresa austriaca EMTAM fabrica en Israel y que basa su diseño en la Glock, manteniendo la misma forma, un mismo estilo de empuñadura, de posición del seguro y de los botones de liberación del cargador y de la corredera. Esta pistola es barata y destaca por ser ambidiestra, con una culata retráctil y carrillera ajustable. También mantiene las mismas dimensiones de 18,3 centímetros de largo, 12,9 cm de alto y 3,2 cm en su punto más ancho.

Una de las pistolas Ramón, recién llegada a una comandancia. EL ESPAÑOL

Aun así, Ramon cuenta con importantes diferencias con respecto a la Glock. Por ejemplo, es más pesada: 630 gramos frente a los 600 gramos de la segunda. También cuenta con unas estrías en diagonal, una mirilla con puntos que brillan en la oscuridad y un indicador trasero que avisa cuando una munición está lista para ser disparada.

"La pistola Ramon es de dotación de la Guardia Civil que ya dio problemas en su momento, que no tenían que ver con la munición, sino con errores de diseño. Es un arma muy barata, que se compró por su precio. En aquel momento era un arma nueva, y como todo lo nuevo, puede fallar. Parece ser que era una copia mala de la Glock", apunta el vicepresidente de ANARMA. Cabe destacar que Interior pagó 269 euros por cada una de las Ramon a la empresa israelí, lo que supondría unos 2,5 millones de euros.

Ramon ya dio problemas

La adjudicación que ha abierto un cisma en el seno de la coalición se ha desarrollado con una compañía que hace unos años ya estuvo en el ojo de otra polémica por uno de sus productos en otro contrato público con el Ministerio del Interior. Fueron las ya mencionadas pistolas Ramon que usa la Benemérita. Interior compró a Guardian Defense & Homeland Security S.A 9.216 unidades de esta arma para la Guardia Civil, y poco después se conoció que el empresario responsable de dicha empresa en dicho acuerdo realizó servicios de seguridad para Miguel Ángel Moratinos cuando era ministro de Exteriores en el año 2005.

Esa compra se produjo en octubre de 2020, tres años antes del inicio de la guerra en Gaza. Las balas, cuya compra había formalizado ahora Interior, iban destinadas a esta pistola. Al poco de que 6.144 de las unidades llegaran a los agentes de la Guardia Civil, ya en el año 2021, asociaciones como AUGC o JUCIl, del Instituto Armado, comenzaron a denunciar los problemas que daba el arma con la munición. Al dispararse se encasquillaban más a menudo que el modelo anterior.

Modelo de pistola Ramon. Guardian Homeland Security Omicrono

Guardian Defense & Homeland Security S.A negó siempre las críticas y lanzó varios comunicados alegando que los problemas del arma se debían a que la munición con la que se utilizaban era de otros fabricantes diferentes a ellos. Este, señalan fuentes de la Guardia Civil consultadas por EL ESPAÑOL, podría ser el trasfondo de que se tramitara la adjudicación de las balas.

Un informe interno del Instituto Armado admitió fallos relacionados "con el sistema de extracción de la pistola", que es el que se encarga de sacar la vaina una vez ha sido percutido el proyectil. Esto no ocurre, señalan especialistas del Ejército de Tierra, con las pistolas de las Fuerzas Armadas, ya que tienen homologación OTAN, y todas son de las mismas características. Sin embargo, si la pólvora del proyectil desprende mucho residuo una vez quemada, obtura esa parte del arma y entonces puede provocar fallos en la expulsión de la vaina.

Izan González San Javier (Murcia) [Adiós al caza más icónico de la Patrulla Águila: el Ejército del Aire y del Espacio ya ha puesto fecha al último vuelo del C-101]

La empresa israelí explicaba que esto ocurría al ser de otras firmas diferentes las balas que utilizó en primera instancia la Guardia Civil. Los especialistas en armamento de las Fuerzas Armadas consultados señalan que resulta curiosa la adjudicación, toda vez que la cartuchería de 9 mm es muy común.

Fuentes del Instituto Armado temen que si se tiene que comprar otra munición diferente a la del fabricante original de la pistola, el arma vuelva a producir fallos. Grupos como PP, Vox y Grupo Mixto llevaron al Congreso las críticas de las asociaciones de la Guardia Civil. Presentaron una batería de preguntas por escrito y pidieron la comparecencia de María Gámez, directora del Cuerpo. Sin embargo, desde la Guardia Civil recuerdan que este arma sigue operativa entre los agentes y no ha vuelto a producir fallos.

En una respuesta parlamentaria, en enero de 2023, el Gobierno reconoció que de las 6.144 pistolas Ramon suministradas hasta ese momento, "87 han sufrido incidencias durante la realización de ejercicios de tiro, por lo que se solicitó al fabricante que analizara dichas incidencias, realizando este una actualización de las piezas al objeto de mejorar el comportamiento del arma con las diferentes municiones de dotación utilizadas en la Guardia Civil".