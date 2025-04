El caza secreto mejor guardado de China, al descubierto: 'pillan' al imponente J-36 sobrevolando una carretera para aterrizar

La guerra económica perpetrada por Trump contra China no ha evitado que el país siga adelante con sus brutales avances en cuestiones militares. Sus cazas furtivos no tienen nada que envidiar a los modelos más conocidos de EE.UU, especialmente los modelos misteriosos que siguen generando titulares por sus repentinas apariciones. Uno de estos cazas, el famoso J-36, ha hecho acto de presencia en Internet al ser 'cazado' sobrevolando una carretera.

Este nuevo avión de combate furtivo de nueva generación ya apareció hace escasos días en las redes sociales chinas, ofreciendo clarísimas imágenes de este avión de combate furtivo de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF, por sus siglas en inglés). Si bien de momento no tiene una denominación directa, el J-36 pudo verse con claridad en estos vídeos de finales de marzo.

La historia se repite, con internautas chinos capturando el momento en el que este avión aterriza en el aeródromo de Chengdu Aircraft, la empresa que estaría fabricándolo en la provincia de Sichuan. Es imposible determinar por completo las fechas de las imágenes, se puede ver de forma muy directa a este J-36 aterrizando en dicho complejo, gracias a vídeos tomados con el móvil. Así, se ha conseguido un conjunto de imágenes valiosos para analizar el que por ahora es uno de los mayores secretos de la aviación militar china.

El caza chino J-36, pillado en imágenes

Tal y como recoge The War Zone, estas imágenes han recogido la que se postula como la tercera aparición de este J-36 en el aire. La primera fue el pasado 26 de diciembre, y la segunda, en marzo. La grabación que nos atañe ahora muestra la aeronave con todo lujo de detalles, ya que esta está sobrevolando a muy baja altura una autopista cercana al aeródromo.

La fecha no está clara, pero sí que se ha podido geolocalizar el punto exacto en el que el vídeo fue tomado. De nuevo, se sabe que se grabó en la carretera lateral al aeródromo de la fábrica de Chengdu Aircraft, en la provincia de Sichuan. La posición del vehículo, así como la dirección del avión, sugieren que efectivamente, este estaba aterrizando.

El vídeo en sí no tiene mucho misterio; el acompañante de un vehículo graba al J-36 realizando la maniobra de aterrizaje, mientras saca a relucir su tren de aterrizaje con ruedas gemelas. La clave está en la cabina del avión, que queda completamente recogida en el detraje. El ángulo del vídeo no aclara si esta cabina es monopiloto o si por el contrario soporta una configuración biplaza, algo que no parece muy plausible dadas las imágenes.

El aparente diseño de entrada supersónica sin desviador (DSI, por sus siglas en inglés) sí que queda al descubierto, junto a la toma de aire dorsal del motor del avión, así como su zona superior inclinada hacia adelante. Llegan a verse hasta los escapes de los tres motores que presumiblemente tendrá este J-36, en una configuración de motor totalmente atípica, al menos en lo que a aviones de combate refiere.

Danny Yu vía Wikimedia [El nuevo caza chino capaz de cambiar de forma: un avión invisible con drones en las alas para atacar y defender mejor]

Tanto estas imágenes como las anteriores sugirieron que los programas chinos de cazas de sexta generación estaban siendo sometidos a sus primeras pruebas de vuelo. En este caso, estamos ante un caza de combate de ala volante sin cola, con la ya mencionada configuración trijet de tres motores. En este caso se puede ver de forma más clara el ala delta modificada de la aeronave, que disfruta a su vez de unos muy profundos recortes delanteros.

Expertos en redes sociales han explicado que el J-36 será un avión más grande, pero con un fuselaje interior parecido al del J-20, el caza furtivo de primera línea de China. No está confirmado, pero se cree que este curioso diseño estético podría no solo habilitar una mejor gestión del flujo del aire en operaciones a gran altura, sino mejorar las propias características de sigilo del avión furtivo.

Captura de pantalla del vídeo. X (Twitter) Omicrono

Para muestra, un botón. Estos expertos también han destacado que las zonas de color más claro de los bordes de ataque de las alas podrían indicar la presencia de ciertas aberturas para sensores electroópticos o infrarrojos. Incluso es posible que el avión pueda equipar un tipo de revestimiento de efecto espejo, aunque esta es una mera especulación. Es probable que a medida que las pruebas se vayan ejecutando, el J-36 vuelva a aparecer en la palestra de las filtraciones.