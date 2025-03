Empleados de la NASA alertan sobre los recortes de Musk en la agencia espacial: "peligran las próximas misiones a la Luna"

Elon Musk, que quiere llevar una nave Starship con robots humanoides a Marte a finales del año que viene, guarda una gran relación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Tanto que hasta este último eligió al magnate y dueño de Tesla para dirigir el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental del país norteamericano. Una situación que, sumada a los recientes recortes sufridos por la NASA, hacen que se pueda poner en peligro las próximas misiones a la Luna y beneficiar a SpaceX.

La decisión de la administración de Donald Trump de cerrar recientemente dos oficinas de la NASA ha provocado que se corra el riesgo de aumentar "drásticamente" los costes de la exploración espacial; y podría otorgar a Elon Musk más influencia sobre el organismo. No sólo eso, sino que los trabajadores despedidos han advertido de que los recortes también socavarán el trabajo de la agencia espacial, que tiene entre sus objetivos llevar de nuevo al ser humano a la Luna.

En medio de los recortes generalizados en la agencia espacial de EEUU, se cerrarán la oficina de tecnología, política y estrategia y la oficina del científico jefe de la NASA, que proporcionan análisis independientes sobre inversiones y estrategias clave. Trabajadores de estas secciones han indicado a The Guardian que esto destruiría los objetivos actuales de las misiones tripuladas a la Luna y Marte. Incluso han planteado preguntas sobre los conflictos de intereses de Elon Musk, quien también quiere llegar a Marte, desde que dirige Departamento de Eficiencia Gubernamental.

También cabe recordar que Trump ha elegido a al multimillonario Jared Isaacman, inversor de SpaceX y estrecho aliado de Musk, para convertirse en el próximo administrador de la NASA. "Musk quiere ir a Marte. No necesita detractores. Las opiniones más independientes e imparciales al respecto proceden de estas oficinas, no de centros o direcciones a los que no les importa mientras haya dinero fluyendo", ha señalado un alto funcionario de la agencia espacial de EEUU al mismo medio.

La semana pasada la NASA sufrió unos recortes que afectaron a unos 20 empleados, quienes finalizarán su contrato el próximo 10 de abril. Un despido que se les comunicó 30 días antes -cuando normalmente es de 60 días- debido a la "necesidad urgente" de cumplir con una orden ejecutiva que estaba firmada por Donald Trump. Las dos oficinas cerradas son "extremadamente críticas", según ha señalado el funcionario.

Favorecer a SpaceX

Las mismas fuentes han indicado que los funcionarios que trabajan para Trump y la agencia espacial estadounidense están "perjudicando a la NASA a largo plazo. Todos estamos cabreados porque realmente nos preocupamos por esta agencia, y hemos pasado años trabajando en varias partes de las agencias, en centros y otras direcciones, para aportar ese conocimiento a [los líderes en] la suite A".

Mientras que el alto funcionario ha asegurado que la "crueldad e insensibilidad" de los que ejecutan los recortes "es simplemente asombrosa". Y es que ha afirmado que a los empleados despedidos se les había bloqueado la posibilidad de ser reasignados a diferentes agencias y cualquier premio o bonificación asociadas. Otro empleado ha señalado que "estamos perdiendo la visión a largo plazo de la exploración de la Luna a Marte al recortar estas oficinas, y probablemente incrementando drásticamente los costes de estas misiones, sin este análisis y un desarrollo tecnológico más estratégico".

En la actualidad SpaceX es el mayor contratista privado de la NASA, y es que la agencia se ha gastado más de 15.000 millones de dólares (unos 13.765 millones de euros al cambio) en trabajos realizados por la compañía de Elon Musk a lo largo de los años. Y los dos continuarán trabajando en más misiones. Lo que ha hecho que muchos hayan acusado a la agencia espacial de dar un trato preferente al magnate.

"Conceder simultáneamente a sus empresas privadas miles de millones de dólares en contratos federales plantea serias dudas sobre si usted y sus agencias están permitiendo un favoritismo corrupto para beneficiar al señor Musk", señalaron los senadores estadounidenses Adam Schiff y Tammy Duckworth a la NASA el pasado mes de febrero.