Así van a llegar a Tierra los astronautas varados en la ISS por la Starliner: esta es la hora prevista para su llegada

Este domingo 16 de marzo, la nave espacial de la misión Crew-10 de la NASA se ha acoplado al muelle Harmony de la Estación Espacial Internacional. Este es el comienzo de una nueva misión de relevo como tantas otras que han tenido lugar en los últimos años gracias a las naves de SpaceX. Sin embargo, cuenta con la peculiaridad del regreso de los astronautas Suni Williams y Butch Wilmore, que llevan en la ISS desde junio y debería haber permanecido solo 10 días después de entrar en la estación.

Su historia va ligada a la nave espacial Starliner de Boeing, cuyo fallo técnico obligó a la NASA a cambiar por completo sus planes. La NASA, durante la administración de Biden, estableció un plan alternativo para traer de vuelta a sus astronautas, el cual se cumple ahora según lo establecido en ese momento.

Una vez acoplada la cápsula Crew-10 en la ISS, los cuatro nuevos astronautas han pasado unos días conviviendo con los que llevan allí meses. Tras el recibimiento, es el turno de las despedidas. Suni Williams y Butch Wilmore, que llegaron en la Starliner, viajarán junto al otro astronauta de la NASA, Nick Hague, y el cosmonauta de Roscosmos, Aleksandr Gorbunov a bordo de la cápsula Crew-9.

Crew 10 Dragon vehicle arriving! pic.twitter.com/3EZZyZW18b — Don Pettit (@astro_Pettit) March 16, 2025

Esta nave lleva desde finales de septiembre acoplada a la ISS. En ella viajaron Hague y Gorbunov con dos asientos más vacíos. La NASA decidió entonces reducir de 4 a 2 las personas a bordo de la misión Crew-9 para dejar espacio para la vuelta de los dos astronautas varados.

Ahora que ya ha llegado el relevo a la ISS, Suni y Butch pueden regresar a casa. "Vinimos preparados para quedarnos mucho tiempo, aunque planeábamos quedarnos poco", dijo Wilmore en una entrevista a principios de este mes. En su larga estancia han llevado a cabo diferentes investigaciones, como el resto de ocupantes de la estación en órbita, incluso participado en conferencias a distancia y juegos con motivo de los Juegos Olímpicos de París.

El viaje empieza a las 3:45 horas, en plena noche de este lunes en España (22:45 h ET). A esa hora la NASA iniciará la cobertura del viaje con el cierre de la escotilla. El desacoplamiento de la cápsula Crew-9 se iniciará a las 17:45 horas (12:45 am ET).

Una vez concluida esta fase, la nasa cambiará la transmisión a solo audio y no retomará la cobertura hasta el comienzo del regreso que será a las 21:45 horas de la noche en España (16:45 h ET). El amerizaje, cuando la cápsula con los astronautas caiga en el mar, se espera que se produzca aproximadamente a las 22:50, casi las once de la noche de este martes 18 de marzo (17:57 horas ET).

Este plan de horario puede variar según los posibles fallos o complicaciones climáticas que se presenten a lo largo de estos dos días. Así culminaría una fase de rotación en la ISS que ha captado todas las miradas. Los tripulantes de la misión Crew-10, compuesta por dos estadounidenses, un japonés y un ruso, permanecerán en órbita hasta el próximo mes de julio cuando regresarán a la superficie.