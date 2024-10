La Agencia Espacial Europea se quiere unir a SpaceX para combatir la basura espacial

SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, ya está preparando el sexto lanzamiento de su cohete Starship, a la vez que lleva a cabo a otros proyectos. Algunos de en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), como es el caso de Hera, la misión con sella español que estudiará cómo desviar asteroides. Ahora ambas planean unirse de nuevo con el objetivo de abordar el problema de la basura espacial.

La Agencia Espacial Europea se encuentra actualmente en conversaciones con SpaceX sobre la posibilidad de que la compañía de Elon Musk se una a una carta internacional diseñada para reducir el creciente enjambre de basura espacial. Al menos eso es lo que ha indicado Josef Aschbacher, director general de la ESA, al medio Reuters. Y es que uno de los esfuerzos de la agencia, formada por 22 países, para por reducir la masa de basura espacial que se arremolina alrededor de la Tierra.

Una basura espacial que viene procedente de misiones anteriores y que supone un importante riesgo para los satélites activos. Según ha señalado Aschbacher, 110 países o entidades se han unido ya a la carta 'Zero Debris' de la Agencia Espacial Europea; cuyo objetivo es impedir que se genere nueva basura orbital de aquí al año 2030. Al directivo se le ha preguntado sobre si SpaceX, cuyos satélites representan dos tercios de las naves espaciales en órbita terrestre baja, se había sumado a esta iniciativa.

"Todavía no, pero estamos en conversaciones con ellos... Esta es una carta que sigue evolucionando y... seguiremos planteando los temas porque son muy fundamentales", ha declarado Aschbacher. Por el momento la compañía aeroespacial de Elon Musk no se ha pronunciado al respecto, por lo que habrá que estar atentos para ver si finalmente se unen o no a esta iniciativa.

Cabe señalar que de los aproximadamente 10.300 satélites activos en órbita, unos 6.300 forman parte de la constelación Starlink de SpaceX, según la Fuerza Espacial estadounidense. Según Josef Aschbacher, Amazon ya se ha suscrito a la carta. Es importante destacar que en la actualidad hay 18.897 piezas de basura espacial rastreable en órbita, según Jonathan McDowell, astrónomo de Harvard que rastrea este tipo de objetos; quien considera que "es muy importante que la industria se comprometa públicamente con este tipo de iniciativa, así que me alegra saber que SpaceX lo está considerando".

Una basura que incluye desde desechos espaciales y chatarra hasta cargas útiles inactivas y cuerpos de cohetes, así como escombros o fragmentos errantes de satélites rotos. Para combatirla, diferentes países y agencias espaciales han comenzado a elaborar propuestas y normas nacionales. "No somos un organismo regulador, sino una agencia espacial técnica. Pero el hecho de que hayamos puesto sobre la mesa la carta, elaborada con todos los demás socios, y que la hayan suscrito es muy alentador", ha explicado Aschbacher.