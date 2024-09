Polaris Dawn vuelve a la plataforma de lanzamiento: SpaceX quiere llevar a 4 civiles más lejos que nunca

Nueva oportunidad para Polaris Dawn, la primera misión en la que civiles harán un paseo espacial. Tras varios retrasos, SpaceX fija una nueva fecha para este importante viaje para la compañía espacial de Musk. Si el tiempo y las pruebas previas acompañan, la misión debería despegar este martes 10 de septiembre a las 9:38 horas de España peninsular (3:38 a.m. ET).

Será el primer viaje espacial de la historia en el que cuatro civiles lleguen más lejos que la Estación Espacial Internacional y protagonicen un paseo espacial para el que ha sido necesario modificar la nave Crew Dragon. La tripulación la forman el millonario Jared Isaacman, quién ya ha participado en misiones anteriores. Le acompañan el teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) Scott "Kidd" Poteet como piloto y las especialistas de misión Sarah Gillis y Anna Menon, ambas ingenieras de operaciones de SpaceX.

A bordo de un cohete Falcon 9, la tripulación de Polaris Dawn se elevará desde la plataforma de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA hasta una órbita terrestre. Para poder ver el lanzamiento en directo por internet, a través de la red social X (conocida como Twitter) y la web de SpaceX, ambas propiedad de Elon Musk, se abrirá la transmisión aproximadamente 3,5 horas antes del despegue.

Los cuatro tripulantes de la misión Polaris Dawn a bordo de una cápsula Crew Dragon SpaceX Omicrono

Siendo una misión con tripulación, las medidas de seguridad son muy altas, y si el equipo de SpaceX no ve claro el lanzamiento, este se aplazará a las demás oportunidades fijadas en el calendario. Puede retrasarse a las 11:23 horas (5:23 am ET) o a las 13:09 horas a medio día (7:09 am ET.). En caso de que no pueda despegar el martes, SpaceX cuenta con la posibilidad de seguir intentándolo el miércoles 11 de septiembre a las mismas horas, explica la empresa.

Una pequeña fuga de Helio y desfavorables condiciones meteorológicas impidieron a la misión echar el vuelo en agosto. Esta semana podría ser el intento definitivo. Dentro de la nave espacial Crew Dragon viajarán un total de cuatro tripulantes, que llegarán más lejos (700 kilómetros sobre la Tierra) de lo que un humano ha ido desde la misión Apolo 17 —la última del programa— en 1972. Además, tienen previsto realizar un paseo espacial en los cinco días que pasarán en el espacio.

Ilustración de la caminata espacial de Polaris Dawn Polaris Dawn Omicrono

Todas estas particularidades del plan de vuelo y de la operativa de la misión traen consigo una serie de innovaciones tecnológicas impulsadas al calor del programa Polaris. Por ejemplo, un nuevo traje para los paseos espaciales, telecomunicaciones o sistemas de soporte vital que SpaceX utilizará en el futuro para otros programas.

"Esta misión histórica incluirá probar un traje espacial de nueva generación durante la primera caminata espacial comercial", indican desde Polaris. Otra innovación relevante será la prueba de "un nuevo sistema de comunicación usando Starlink", la constelación satelital de Elon Musk que ya proporciona conectividad a internet en la superficie terrestre. Además, los miembros de la tripulación realizarán casi 40 experimentos críticos de investigación para la salud en los casi 5 días que permanecerán en órbita.