La perturbadora teoría que explica el rápido hundimiento del Bayesian, el velero de lujo que naufragó en Sicilia

Este miércoles se recuperaba a los cuatro fallecidos que seguían desaparecidos tras el hundimiento del megayate Bayesian el lunes, 19 de agosto, frente a la costa de Sicilia. Entre los cuerpos se han inidentificado al magnate tecnológico británico Mike Lynch y su hija Hannah, de 18 años. La investigación ha confirmado la tesis que apuntaba a que los desaparecidos quedaron atrapados en el interior de los camarotes cuando la tormenta les sorprendió. La pregunta que sigue en el aire es la causa de que la embarcación se hundiera sin dar tiempo a evacuar a todos.

El Bayesian era un imponente velero con 55,9 metros de eslora por 11,51 de manga construido por el astillero italiano Perini Navi. El fabricante del barco ha asegurado que la tripulación debería haber tenido tiempo para rescatar a los pasajeros. Sin embargo, quince de los 22 ocupantes lograron subirse a una balsa salvavidas instantes antes de que la nave desapareciera bajo el agua.

En este punto de la investigación, tres teorías se imponen sobre el resto de hipótesis sobre esta tragedia. La más sólida apunta a un despiste que habría permitido que el agua entrará rápidamente el en barco. Así lo ha explicado el constructor del barco a The Financial Times. El capitán del barco, James Catfield, ha explicado a las autoridades costeras que no vieron venir la tormenta.

Bayesian Efe

La tormenta sorprendió a los 22 ocupantes del megayate cuando se celebraba la absolución de Lynch, quién pensaba que moriría en la cárcel por sus problemas de salud. Conocido como el 'Bill Gates británico', fue absuelto de fraude el pasado junio. Sobre él pesaban hasta 17 cargos que, de haber sido considerado culpable, le hubieran costado hasta 25 años en prisión.

La tragedia es doble; su exvicepresidente en Autonomy, Stephen Chamberlain, también fue absuelto del juicio en el que llevaban 13 años luchando contra al gigante tecnológico HP. Chamberlain fue atropellado el pasado sábado por la mañana por un Opel azul mientras corría por una carretera a las afueras de Cambridge.

Principal hipótesis

Según Giovanni Costantino, director ejecutivo de The Italian Sea Group, quién ha examinado las imágenes del buque hundido, "el barco se hundió porque entró agua". La guardia costera italiana ha informado que los buzos no han encontrado ninguna grieta en el casco, también el mástil estaba intacto. El yate se ha encontrado en el fondo marino recostado sobre estribor.

Un barco pesquero navega junto a un buque de la Guardia Costera que busca a los desaparecidos, incluido al empresario británico Mike Lynch. Reuters

El fabricante afirma que la tesis más sólida, según su opinión, es que el agua entró por las escotillas abiertas. "No hay otra explicación posible", dice a The Financial Times. Explica que el protocolo antes este tipo de tormentas es cerrar todo con llave para impedir que entre el agua. Después, el protocolo establece que hay que reunir a todos los pasajeros en el punto seguro, sin dejar a nadie en su camarote. El motor se enciende y se leva el ancla. Por último, se apunta la proa al viento y se baja la quilla.

Por su parte, las autoridades italianas y británicas, que aún están investigando las circunstancias del incidente, no han indicado el procedimiento que se llevó a cabo. No hay confirmación, por tanto, de que las escotillas vulnerables estuvieran abiertas o si la tripulación puso en marcha el motor y trató de maniobrar para salir del peligro.

Otras teorías

Al margen de ese fallo a la hora de blindar el barco frente a la tormenta, se han mencionado otras opciones. Según Karsten Borner, el capitán de un barco cercano, sugiere que el hundimiento podría haber sido causado por fuertes vientos que golpearon el mástil de 72 metros. El barco "se aplastó con el mástil sobre el agua y luego se hundió", ha contado a Reuters este marino. Constantino y la constructora, Perini Nai, descartan esta opción asegurando que el barco estaba "diseñado para ser absolutamente estable" porque tenía el "segundo mástil más alto del mundo".

El velero 'Bayesian' horas antes de su hundimiento este 18 de agosto de 2024. Reuters

Por último, la culpa podría estar en la posición de la quilla. La quilla es una viga muy importante en la estructura de los barcos que corre por debajo desde la proa hasta la popa. Le da al barco una mejor estabilidad, un centro de gravedad más bajo en el agua y más control mientras se mueve hacia adelante. Como se ha indicado antes, era importante que estuviera bajada.

El fabricante ha explicado que el Bayesian tenía una quilla retráctil. Esto permite subirla para que el yate pueda acceder a puertos poco profundos reduciendo el calado del barco. Si la quilla esta en posición elevada, en lugar de extendida, en una tormenta así podría haber comprometido la estabilidad del barco.