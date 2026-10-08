Amazon va contra el iPad con sus nuevas tablets Alexa: diseño y rendimiento premium, apps Android y Alexa+ omnipresente

Amazon acaba de dar un golpe sobre la mesa. Lo ha hecho con el lanzamiento de Alexa Tablets, una nueva gama de tabletas que combinan diseño premium, hardware de gran potencia, sistema operativo Android y la inteligencia de Alexa+ como núcleo del sistema.

Se trata de un serio aviso al iPad de Apple o a las Galaxy Tab S12 de Samsung. Las nuevas Alexa Tablets se desmarcan por completo de las antiguas Fire, pensadas para optimizar precio y servir para consumir contenido. En esta ocasión tenemos equipos de alta gama, con unas sensaciones fantásticas en un primer contacto y que aspiran a ser una herramienta de productividad, entretenimiento y usabilidad.

Las Alexa Tablets llegan en tres tamaños: el modelo Pro de 12 pulgadas y otras dos versiones de 11 pulgadas y 8,7 pulgadas. La primera de ellas la más ambiciosa al contar con mejor procesador, rendimiento y pantalla, ya que es la única que está disponible en un acabado mate antirreflejos que da una experiencia espectacular.

Con respecto al precio, las nuevas tablets parten de 499,99 euros, 329,99 y 229,99 euros, en función del modelo elegido, aunque sólo en la de 12 pulgadas será compatible un teclado con trackpad por 139,99 euros y el lápiz por 84,99 euros. Eso sí, si queremos el acabado mate para el modelo Pro sube hasta los 559,99 euros.

Alexa+ como núcleo

Las nuevas tablets de Amazon cuentan con Android como sistema operativo, lo que les otorga todo el potencial de las aplicaciones que están disponibles en la Google Play Store, así como las funcionalidades de conectividad propia de Google. Sin embargo, lo que les hace únicas es la integración de Alexa+ a todos los niveles.

En concreto, la inteligencia artificial de la compañía está omnipresente en el dispositivo con la idea de ofrecer ayuda y acompañar en todo lo que estemos haciendo. Ser más que un asistente, ser un compañero útil en el día a día. Bastará con decir "Alexa" o pulsar el botón específico para que aparezca al instante.

Amazon lanza sus tablets Alexa, para ir contra el iPad

En la interfaz encontraremos en la parte inferior izquierda un botón de Alexa+ de llamada a la acción en la que podremos consultar o pedirle cualquier cosa que deseemos. Cuenta con la ventaja que, además de conocernos y saberse nuestras preferencias de los dispositivos del hogar, tendrá la capacidad si queremos de que analice lo que está viendo en pantalla.

Esto es interesante si por ejemplo estamos navegando y queremos que nos dé información resumida o contexto, o si por ejemplo estamos consultando una rutina de fuerza para ir al gimnasio, tendrá la capacidad de crearnos una tabla y establecerla en nuestro calendario. Son miles los usos personales que le podemos acabar dando a Alexa+ en nuestro día a día.

KESPIMA261008_1003744413639 Chema Flores Omicrono

La función inteligencia en pantalla solo se activa cuando los clientes lo solicitan, con un indicador visual claro que te avisa siempre que Alexa puede ver la pantalla.

Por otro lado, en el escritorio principal, contamos en la parte superior con la Dynamic Tab, una pequeña ventana que recuerda a un Echo Show en miniatura con la que consultar información relevante como el tiempo, tener a mano el libro que estamos leyendo o saber cuándo es el próximo partido de nuestro equipo favorito.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro Chema Flores Omicrono

Cabe tener en cuenta que no es un widget —aunque pudiera parecerlo— sino que es una extensión del Para ti que tenemos en los dispositivos Echo con nuestras preferencias y que también está presente en las tablets para poder seguir nuestra serie que dejamos en Fire TV, los libros leídos o sugerencias útiles.

De modo Kindle a productividad total

Más allá de la integración de Alexa+, uno de los puntos a favor de estas nuevas tablets es el desarrollo de software que ha realizado la compañía pensando en sacar partido a las tablets. Que sean elementos proactivos que puedan ayudar al usuario.

Uno de ellos es el modo Kindle, que llega por primera vez a las tablets.

Bastará con abrir un libro en la app Kindle y se transforma en un dispositivo de lectura. Cambia la luz de pantalla y los tonos para hacer más cómoda la lectura sin distracciones. Las notificaciones se silencian y la autonomía también crece.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro Chema Flores Omicrono

En la versión Pro además se puede resaltar, subrayar, tomar notas o escribir directamente con el lápiz. Anotaciones que posteriormente también estarán sincronizadas en las apps y el Kindle Scribe.

Otro de los elementos que Amazon ha pensado para estas tablets es la productividad. Es por ello que el usuario tiene la capacidad de ir más allá de la multitarea y trabajar en diferentes escritorios, como si fuese un ordenador.

Con el teclado externo disponemos de una tecla que permite cambiar entre los escritorios, haciendo que la experiencia de uso sea mucho más parecida a la que podríamos tener con un portátil que con una tablet profesional. Es algo realmente bien pulido y trabajado y que hará que quien quiera bucear entre excels pueda separar el ambiente de, por ejemplo las aplicaciones de consumo de contenido o videojuegos.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro Chema Flores Omicrono

Cabe tener en cuenta que la información que compartimos con Alexa+ se sincroniza con el resto de dispositivos que tenemos en el hogar, por lo que —al igual que sucede en los dispositivos del hogar— podremos establecer perfiles de usuario para la tablet.

Bastará con iniciar sesión con cada uno de ellos cuando vayamos a usar la tablet. De este modo Alexa+ —y el resto de aplicaciones— podrán brindar una experiencia personal más cuidada.

De un modelo Pro a Kids

Las Alexa Tablets llegan en tres versiones, siendo el modelo Pro el más ambicioso, al tiempo que las versiones de 11 y 8,7 pulgadas se pueden encontrar además en versiones Kids para que los más pequeños de la casa puedan relacionarse con ellas de una forma segura y controlada por los padres.

La Alexa Tablet 12 Pro está diseñada para todo. Desde trabajar y productividad máxima, a ser el centro de entretenimiento y consumo de contenido en todas partes.

Lo hace con un diseño premium, en un monobloque de aluminio que aporta una muy buena sensación en la mano con un grosor de sólo 6,5 m. Dispone de un peso de 555 gramos, viene con una batería de 9.000 mAh para unas 16 horas de autonomía, conexión USB-C WiFi 6E, chip MediaTek D8400 y dos versiones de RAM (8 y 16 GB), así como dos opciones de almacenamiento (128 y 256 GB).

Amazon Alexa Tablet 12 Pro Chema Flores Omicrono

Sin embargo, la mayor diferencia a la hora de elegir en este modelo está en la terminación de la pantalla, teniendo una opción estándar así como una terminación con textura mate que evita los reflejos.

Amazon explica que se trata de una tecnología propia desarrollada junto a Corning denominada Nanomatte. Lo cierto es que el resultado es una muy buena retención del contraste en condiciones de mucha luz y un texto que parece asentarse sobre el cristal en cualquier ángulo y con cualquier iluminación.

El modelo Pro también destaca por la compatibilidad con accesorios.

Dispone de un lápiz y un teclado que convierten la Alexa Tablet Pro en la alternativa perfecta a un portátil. El lápiz dispone de 4.096 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación, con borrador integrado, localizador para no perderlo nunca, así como imanta en el lateral. El teclado extraíble por su parte se acopla magnéticamente a la 12 Pro sin Bluetooth ni emparejamiento y se alimenta de la propia tablet. Este teclado cuenta con un buen recorrido de las teclas, así como incorpora un gran trackpad de cristal, tecla de Alexa y soporte ajustable.

Amazon Alexa Tablet 8 Chema Flores Omicrono

La Alexa Tablet 11 está creada para el entretenimiento principalmente, es ideal para streaming, los juegos, la lectura y la navegación.

También presenta un delgado diseño monobloque de aluminio e incorpora un procesador Mediatek 8189, 8 GB de RAM, dos altavoces Dolby Atmos, hasta 15 horas de reproducción de vídeo y dos opciones de almacenamiento (64 y 128GB).

Alexa+ está igualmente integrada, con la misma pestaña dinámica, acceso por voz y toque e inteligencia personalizada.

Por último, la Alexa Tablet 8 está pensada para llevar a todas partes y tener la portabilidad de un eReader, pero con mucha más potencia. Presenta también el mismo diseño, con 329 gramos y 7,95 mm de grosor, pensando en que se lleve a una sola mano.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro Chema Flores Omicrono

Tiene el mismo procesador que la versión de 11 pulgadas, pero la pantalla tiene 60 Hz de tasa de refresco (frente a 90 de la versión de 11 y 120 hz de la Pro). Cuenta con 4 GB de RAM, almacenamiento de 64 o 128 GB y unas 14 horas de autonomía gracias a una batería de 4.600 mAh.

Estas versiones más pequeñas, también están disponibles en versión Kids. En este modo habrá packs que incluyen el dispositivo, una funda resistente y un año de Amazon Kids+. Éstas permiten a los padres restringir el contenido y el uso, así como favorecen un entorno adaptado al contenido de su edad.