Análisis de la Canon EOS R50 V, la cámara compacta ideal para creadores de contenido y 'tiktokers' con grabación 4K

Aunque las cámaras profesionales siguen estando vigentes en España, presumiendo de grandes capacidades tanto en vídeo como en foto, se ha popularizado mucho un concepto en tiempos recientes: las cámaras de vídeo compactas.

Videocámaras pequeñas, pero con grandes capacidades de grabación que dejan a un lado el aspecto fotográfico para ceñirse enteramente al vídeo. Canon ya hizo lo propio presentando sus nuevas Canon PowerShot V1 y su Canon EOS R50 V.

Hemos tenido en nuestras manos esta última cámara de Canon, que promete unas capacidades de grabación bastante decentes a un precio muy reducido, de apenas 799 euros en España. Eso sí, con una oferta por el Black Friday difícil de dejar atrás por menos de 650 euros

Pequeña y ligera

Lo que comenzó con la Sony FX3 hace años y que ha ido cristalizándose con modelos como la PowerShot V1 se ve reflejado en esta Canon EOS R50 V. Un cuerpo extremadamente pequeño, tanto que su montura RF-S ocupa casi todo su frontal.

No es para menos. Sin objetivo, hablamos de una cámara de 119,3 x 73,7 x 45,2 milímetros, que conforman una cámara cuyo peso, con batería y tarjeta, pasa a ser de 370 gramos. Una nimiedad si tenemos en cuenta modelos también de Canon, como las R8, R8, R5 y similares.

Canon EOS R50 V. Manuel Fernández Omicrono

La Canon EOS R50 V está llena de detalles interesantes en su construcción. Tenemos botones específicamente dispuestos para funciones inéditas como un control para el color, diseñado para aplicar filtros directamente a la imagen.

En total, tenemos 10 botones en la parte trasera, a los que hay que sumar otros tres en la parte superior, dedicados al bloqueo de funciones, al sistema LIVE de cambio de cámara de Canon y al botón del disparador. No, no tiene visor integrado.

Si bien es cierto que tenemos 'solo' tres diales (uno de ellos para los modos de grabación), Canon ha tenido a bien incluir una palanca para lentes motorizados que nos permite hacer zoom de forma suave, sin mover el objetivo.

Cabe destacar que no tenemos un switch de cambio de modo fotográfico a vídeo. Para poder hacer fotos con esta Canon EOS R50 V, tendremos que seleccionar su modo en el dial dedicado; muestra clara de lo enfocada que está esta cámara a la grabación de contenido.

Canon EOS R50 V. Manuel Fernández Omicrono

Más detalles interesantes. Dada la estandarización de la grabación de contenidos en formato vertical, la R50 V incluye una rosca de tres cuartos directamente en la empuñadura, para ponerla en vertical sobre un trípode.

Desgraciadamente, y debido al bajo coste de la cámara, la Canon EOS R50 V une en un mismo compartimento su batería y su única ranura para tarjetas SD. Una constante que no nos sorprende teniendo en cuenta la gama de la que hablamos.

Por último, debemos reseñar la presencia de un botón de grabación rojo justo delante, junto a la montura RF de la R50 V y a la presencia de una buena plétora de puertos, incluyendo jacks de 3,5 milímetros para auriculares, disparadores y micrófonos, así como un USB-C y un puerto micro HDMI.

El resumen del cuerpo de la Canon EOS R50 V se puede resumir en dos factores bien claros. Por un lado, la cámara es increíblemente cómoda de usar, además de ser muy ligera y transportable siempre y cuando no le acoplemos un gran objetivo.

Canon EOS R50 V. Manuel Fernández Omicrono

Por el otro, esto va en detrimento de una ergonomía que podría ser mejorable. La empuñadura no está mal, pero se nos antoja insuficiente. Sin embargo no es algo dramático; lo normal será llevar esta cámara en un trípode o un gimbal, así que no hay tanto problema en ello.

De hecho, toda la cámara está muy bien planteada desde el punto de vista puramente físico. Los botones de grabación adicionales son agradecidos y los diales son suficientes para controlar aspectos fundamentales de la exposición a la hora de grabar.

No falta una muy conveniente pantalla táctil, volteable y de buena calidad, junto a una cruceta de cuatro botones en el dial trasero que llevábamos tiempo pidiendo en otros modelos de Canon. Y sí, también tiene una luz de Tally roja en el frontal.

No obstante, la Canon EOS R50 V presume de un muy buen cuerpo, muy bien construido y que está muy bien rematada. Soportará todo lo que le echen, aunque no dispone de un sellado de alta calidad a diferencia de otros modelos profesionales de Canon.

4K 60p como bandera en un cuerpo compacto

El hecho de que esta cámara tenga nada menos que 7 modos enteramente dedicados al vídeo debería darnos pistas sobre la orientación de esta EOS R50 V. Solo tenemos uno dedicado a fotografía.

Canon EOS R50 V. Manuel Fernández Omicrono

Muchos de estos modos, cabe destacar, son automáticos o personalizables. Uno de ellos es totalmente automático, mientras que otro está pensado para cámaras lentas y rápidas. Otro permite escoger escenas concretas y otros tres son totalmente personalizables.

Pero primero, datos. Contamos con un sensor CMOS con filtro de paso bajo de 24,2 megapíxeles, en formato APS-C que dato importante, no está estabilizado. Le sigue un procesador DIGIC X y una montura RF compatible con todos los objetivos RF y RF-S de Canon.

A nivel de enfoque, la Canon EOS R50 V dispone del ya conocidísimo Dual Pixel Autofocus de segunda generación con un máximo de 527 zonas y 3.713 posiciones en vídeo, y seguimiento AF potenciado para seguir humanos, vehículos o animales.

En cuanto a grabación, la cámara puede alcanzar el 4K 60p pero con asteriscos. De normal podemos grabar en 4K sin recorte a 24, 25 y 30 fotogramas por segundo, con sobremuestreo en 6K para conseguir más nitidez, con flujos de datos de 225 Mbps.

Canon EOS R50 V. manuel Fernández Omicrono

En cuanto a códecs y demás, la Canon EOS R50 V puede grabar en Canon Log 3 y en formato XF-HEVCS de 10 bits, H.265 y H.264, en 4:2.2 o en 4:2:0

Para alcanzar esta grabación a 4K 60p debemos sacrificar distancia focal. Al ya existente recorte de 1,6x del sensor APS-C respecto a Full Frame hemos de aplicarle otro recorte más, también de 1,6x.

En nuestro caso, hemos probado esta cámara con el objetivo RF-S 14-30 mm F/4-6.3 IS STM PZ, que sí tiene estabilización y que permite usar la cámara relativamente estabilizada. De nuevo, si aplicamos el máximo sistema de estabilización, volvemos a tener un recorte severo.

El escenario de grabación ideal para esta cámara pasa por aplicar el 4K 60p con la estabilización al máximo si hacemos vlogging. Si el 14 mm en FF pasa a ser de normal un 22,4 y le aplicamos otro recorte, pasa a ser un 35 milímetros. Con el estabilizador, casi pasa a ser un 50 milímetros.

Si así lo queremos, podemos grabar en resolución 1080p a 120 fps para realizar cámaras lentas manteniendo la calidad en 4:2:2 de 10 bits, pasando a tener un flujo de datos de 100 Mbps. No falta un micrófono integrado con 48 KHz de 2 canales a 24 o 16 bits.

Muestra de vídeo de la Canon EOS R50 V a 4K 30 (reescalado a 1080p) Manuel Fernández

¿Qué implica todo esto para la grabación de contenido con la Canon EOS R50 V? Tenemos una de cal, y otra de arena. El rendimiento en términos de detalle, calidad de imagen, color y versatilidad de esta cámara es muy bueno, al menos si tenemos en cuenta su gama.

El dispositivo gestiona de forma excelsa el balance de blancos y el rango dinámico está bastante bien conseguido. Aspectos como el rolling shutter, donde la imagen se deforma verticalmente cuando hacemos movimientos horizontales por la rapidez del sensor, también están controlados.

Muestra de vídeo de la Canon EOS R50 V a 4K 60p (reescalado a 1080p) Manuel Fernández

Nos hemos sentido muy cómodos grabando con la R50 V. Incluso si usamos el estabilizador a costa del recorte antes mencionado y nos dedicamos a hacer vlogging, obtendremos resultados muy suaves y estables.

El enfoque Dual Pixel AF II de Canon es de los mejores del mercado. Es preciso, ágil y sobre todo, tremendamente fiable. Es el sistema de enfoque usado por Canon en cámaras mucho más caras, y se nota.

El problema es que estas limitaciones acaban notándose en el flujo de trabajo habitual. Si no aspiramos a grabar 4K 60p y nos limitamos a 4K 30p, no tendremos demasiado problema al no sufrir recortes en el sensor, aunque sin poder usar el estabilizador.

Si por el contrario optamos por forzar la cámara al máximo y lo activamos todo —estabilizador, 4K 60p, etcétera— entonces veremos que los recortes se llevan un buen pedazo de la distancia focal.

Canon EOS R50 V. Manuel Fernández Omicrono

Esto dependerá en última instancia de qué vayamos a grabar. ¿Vamos a hacer tomas que no requieran demasiado campo de visión? Estaremos bien. ¿Necesitamos hacer vlogs y necesitamos el mayor FOV posible? Tendremos problemas.

Es por ello que salvo que usemos una lente muy angular, si queremos tener un buen campo de visión, tendremos que elegir; o limitamos la resolución máxima a la que grabamos, o priorizamos la estabilización.

Canon compensa estos problemas con una plétora de opciones para hacernos el trabajo más fácil. La palanca para objetivos motorizados —como es el caso de este 14-30 mm—, la posibilidad de usar la R50 V como webcam o su compatibilidad con LUTs personalizados es buena muestra de ello.

Si salvamos estas inconveniencias, lógicas al pensar el bajo coste que plantea esta cámara, nos encontraremos con una muy buena herramienta de trabajo que sin llegar a cuotas profesionales, hará las delicias de los creadores de contenido principiantes en materia.

Canon EOS R50 V. Manuel Fernández Omicrono

El único otro punto negativo que hemos visto en esta Canon EOS R50 V está en la autonomía. Canon afirma que con sus baterías LP-E17 tendremos 2 horas de grabación en 4K. Se nos antojan algo escuetas para según qué situaciones.

Estas son las mismas baterías que Canon lleva aprovechando desde la era de las EOS M, con la mítica EOS M50 y su primera Canon EOS RP. Nos servirá para el día a día, pero necesitaremos comprar o más baterías o alimentar esta cámara con una powerbank.

¿Me la compro?

Es un hecho que los móviles se han instaurado en nuestro día a día y que se han convertido en herramientas de creación de contenido tremendamente útiles y convenientes. En ocasiones, no suplen nuestras necesidades.

En ocasiones, precisamos de más calidad, o de capacidades extra como un mejor enfoque o la posibilidad de cambiar entre objetivos. Los tiktokers, los creadores de contenido pequeños o los usuarios avanzados que quieren aprender, verán en esta EOS R50 V una gran aliada.

Normalmente, esta cámara de Canon se puede adquirir por 799 euros solo cuerpo, pero por el Black Friday, la firma ha rebajado bastante su cuerpo dejándolo en 649. Si optamos por su kit con objetivo incluido, pasaremos a pagar 899 euros, lo que está bastante bien.