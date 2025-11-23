He probado el mini proyector 4K que querrás llevarte a todos lados para tener un cine portátil de hasta 200 pulgadas

Los proyectores han recorrido un largo camino en los últimos años. De ser ese capricho de cinéfilo que solo unos pocos se podían permitir a competir de tú a tú con el mercado de los televisores, con precios cada vez más asequibles. El cambio ha sido radical y sigue en marcha, haciéndolo especialmente atractivo para los aficionados a los videojuegos.

En este camino, además de la llegada de los modelos de tiro ultracorto que consiguen pantallas de gran tamaño con sólo unos centímetros de separación, los que van marcando el paso son los mini proyectores. Estos dispositivos, diseñados para su fácil transporte e instalación, a menudo fallaban en un detalle importante: la calidad de imagen y sonido.

Por eso, marcas como Hisense se esfuerzan por ofrecer gran calidad en un tamaño compacto en productos como el M2 Pro Laser Mini Projector, que en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido probar durante las últimas semanas. Un dispositivo que me ha hecho olvidar la tele y ofrece especificaciones premium en diagonales de hasta 200 pulgadas por un precio bastante ajustado de 1.299 euros, aunque en algunas tiendas online se puede encontrar por menos de 970 euros.

Cine en casa

La primera sorpresa del M2 Pro es la voluminosa 'maleta' gris en la que viene, ligera pero muy eficaz a la hora de proteger el equipo. Parece casi un transporte de material nuclear, con su asa y todos los compartimentos necesarios para que el proyector sea fácil de guardar y transportar. Dentro está el modelo láser más pequeño, ligero y transportable que ha fabricado Hisense hasta la fecha.​

Y sí, el dispositivo es pequeño para tener triple láser, pero no tanto como otros mini proyectores que sacrifican calidad de imagen con tal de reducir al máximo su tamaño y peso. En este caso, se va a los 19,3 x 21,8 x 23 cm y a los 3,6 kg, por lo que tampoco requiere un gran esfuerzo para llevarlo de una habitación a otra.

El M2 Pro Laser Mini Projector de Hisense en su caja I.M. Omicrono

Cuenta con un soporte cuadrado muy firme que sostiene un gimball muy versátil, ya que permite orientar en vertical el proyector hasta 360 grados. Eso implica poder proyectar sobre paredes o pantallas, pero también en el techo, una opción muy a tener en cuenta en el dormitorio si quieres ver series o películas completamente tumbado.

El único botón físico es el de encendido, situado en la parte posterior junto con las entradas y conexiones, donde también se enchufa el cable de alimentación. Para controlar todas las funciones incluye un mando a distancia que se ilumina cuando lo usas, muy útil para las sesiones nocturnas o a oscuras.

Para permitir más opciones, el proyector también se puede controlar por voz, aunque en nuestra experiencia ha dado algún que otro problema y es mucho más intuitivo, rápido y sencillo usar el mando a distancia, que incluye botones específicos de Netflix, Disney+, YouTube y PrimeVideo.

Una de las ventajas que ofrece el M2 Pro es la sencillez de su instalación: basta con ponerlo a una distancia de al menos un metro de donde quieras llevar a cabo la proyección y empiezan a funcionar el sistema de autoenfoque, la corrección trapezoidal automática y el ajuste inteligente mediante IA que adapta la proyección a cualquier entorno. Parece verdadera magia.

Las conexiones del M2 Pro Laser Mini Projector I.M. Omicrono

Si sitúas el proyector más lejos, para conseguir una diagonal de hasta 200 pulgadas, la imagen puede superar los límites que quieras marcar. Entrando en la configuración puedes ajustar manualmente el tamaño para que se centre en una superficie concreta aunque, y eso no es tan buena noticia, cualquier mínimo movimiento del proyector vuelve a iniciar la calibración automática.

Otra ventaja a tener en cuenta es el zoom óptico de hasta 1,3x, que permite cambiar el tamaño de pantalla sin perder calidad.​

Por supuesto, dispone de Wi-Fi y Bluetooth para conexión de dispositivos y disfrutar de contenido en streaming, y aquí viene una de las grandes noticias: el sistema operativo VIDAA desarrollado por la propia Hisense funciona a la perfección, al menos en nuestra experiencia.

La interfaz es agradable, fácil de navegar y muy rápida, con bastantes similitudes con la de Google TV o el sistema operativo de los FireStick de Amazon. Además de aplicaciones preinstaladas como Netflix, Disney+ o Prime Video hay una larguísima lista de apps disponibles en su tienda.

Buen sonido, mejor imagen

Elegida la película o el juego, ya solo queda disfrutar de la experiencia. Porque la calidad de imagen y sonido del M2 Pro es de caerse de espaldas. Su proyección láser RGB tricromática con sistema DLP de alta precisión ofrece unos resultados difíciles de superar hoy día en productos de consumo doméstico.

La resolución nativa 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) dispone de más de 8 millones de píxeles para lograr la máxima nitidez y se agradece mucho la inclusión de modos que a veces se echan en falta en los proyectores, como el Filmmaker Mode, para no ver todo como si fuera una telenovela turca.​

M2 Pro Laser Mini Projector I.M. Omicrono

El contraste nativo de 1.000:1 y los 1.300 lúmenes de brillo también ayudan a la sensación general de estar ante un producto premium. Con luces bajas y a oscuras es como mejor se ve, sin duda, pero también se consigue una experiencia aceptable de día, siempre que no le de la luz directa.

No soy muy amigo de las funciones con IA, que a veces tienden a unificar y saturar colores, pero en este caso hacen un buen trabajo y, lo más importante, pasan desapercibidas. El soporte para estándares como Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG, garantiza una calidad optimizada tanto en películas como en juegos.​

En este último apartado, conecté en el puerto HDMI 2.1 mi Xbox Series X y es una gozada ver como cobran vida juegos como el Red Dead Redemption 2 en todo su esplendor.

A eso ayuda el modo gaming de baja latencia (ALLM), que se activa automáticamente y reduce el lag a milisegundos, algo fundamental especialmente en juegos competitivos.

M2 Pro Laser Mini Projector I.M. Omicrono

También consigue una tasa de refresco de 120 Hz a 4K, perfecto para ofrecer imágenes fluidas y nítidas, y dispone de un menú de acceso rápido para adaptar la imagen y el sonido al tipo de juego que estás jugando.

Hablando de sonido, el otro aspecto que me ha llamado la atención es el gran rendimiento de su doble altavoz integrado de 20 W. Es compatible con Dolby Audio, DTS Virtual:X y Dolby Atmos, y eso significa un sonido envolvente muy logrado, sin necesidad de utilizar altavoces externos.

¿Me lo compro?

El Hisense M2 Pro Laser Mini Projector combina una calidad de imagen espectacular, sonido potente y múltiples comodidades tanto para el usuario promedio como para el más exigente.

Su diseño compacto y portátil permite llevártelo a cualquier parte y, gracias a su soporte giratorio de 360 grados y los sistemas de autoajuste, es tan fácil de usar como cualquier televisor moderno, pero con la ventaja de disfrutar de diagonales enormes hasta 200 pulgadas y la flexibilidad de proyectar en techo, pared o pantalla.​

En el uso diario, el sistema operativo VIDAA y el mando retroiluminado ofrecen una experiencia ágil, mientras la conectividad y el acceso a apps de streaming cubren las necesidades más habituales del consumo audiovisual. Sus especificaciones de infarto son capaces de satisfacer el morro fino de cinéfilos y seriéfilos, pero también de gamers que quieran darle una nueva dimensión a sus partidas.

Así, el M2 Pro Laser Mini Projector es una recomendación directa para quienes buscan dar el salto del televisor tradicional a una experiencia mucho más versátil, sin complicaciones técnicas ni sacrificios de calidad. Si su precio cercano a los 1.000 euros encaja en tu presupuesto, difícilmente encontrarás mejor rendimiento y posibilidades en un tamaño tan compacto.