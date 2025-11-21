He probado los auriculares que usan Bizarrap y Daddy Yankee y que no conoces: un espectacular sonido con un precio rompedor

Bizarrap está de vuelta. Tras 10 meses de parón, el productor discográfico, compositor y DJ argentino ha vuelto a publicar una canción y lo ha hecho por todo lo alto.

Se trata de la BZRP Music Sessions 0/66 con Daddy Yankee, una pegadiza canción que, además de haber sido el himno del partido de la NFL en España, ha conseguido volver a enganchar al público con casi 45 millones de reproducciones en las primeras dos semanas y colocándose número 1 en las listas de música de medio mundo. Un pelotazo.

La vuelta de Biza ha sido en su entorno habitual. Un vídeo junto a Daddy Yankee en su estudio. El cantante mira a cámara frente al micrófono, mientras que el argentino está detrás a los teclados. Sin embargo, hay un detalle distinto en esta nueva temporada: los auriculares.

Tanto él como Yankee dejan de usar los enormes auriculares de Sennheiser para pasar a utilizar unos llamativos auriculares de diseño transparente, de una marca poco conocida en España, pero que seguro irán dando que hablar.

Se trata de los auriculares Mondo Over-ear de Defunc, un pequeño fabricante de tecnología de audio de Estocolmo que se está haciendo hueco en el mercado a base de buen diseño y funcionalidades premium.

DADDY YANKEE || BZRP Music Sessions #0/66

Mondo cuenta con un equipo central de aproximadamente 20 personas dedicadas al diseño, el desarrollo de productos y el marketing, además de una extensa red de ingenieros, colaboradores y creativos a nivel mundial.

"Sinceramente, es surrealista e increíblemente gratificante. Estos artistas representan la creatividad y la autenticidad a nivel mundial, que es precisamente lo que representa Mondo", explican desde la compañía a EL ESPAÑOL - Omicrono a raíz de la aparición en el vídeo de Bizarrap.

Desde la marca comentan que "ver nuestros productos aparecer de forma natural en sus estudios, vídeos y entornos creativos —sin que nosotros forcemos la conexión— es la mejor confirmación de lo que estamos construyendo: una marca que conecta con los artistas, no solo con el público. Nos enorgullece ver que esto sucede; es una prueba de nuestra visión".

La esencia de la compañía es "combinar el diseño sueco con funciones innovadoras cuidadosamente seleccionadas. Mondo nace de una pasión compartida por el sonido, la cultura y el diseño. Llegar a un nuevo espacio donde la música, la moda y el diseño se fusionan", comentan a este periódico.

Mondo Over-ear Chema Flores Omicrono

Lo cierto es que los auriculares son, y otros productos del catálogo son realmente llamativos de diseño. "Nuestra ambición siempre ha sido crear productos que no solo suenen increíbles, sino que se integren a tu estilo de vida. No diseñamos tecnología por la tecnología misma; diseñamos objetos que cuentan historias, reflejan la individualidad y transmiten la energía de la cultura musical global en un espacio que denominamos audio premium para un estilo de vida activo".

Los Mondo over-ear están disponibles en cuatro terminaciones —incluyendo la transparente— y se pueden comprar en España con un precio de 179 €, convirtiéndose así en una propuesta ajustada con un gran desempeño de audio. En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado la última semana con ellos para probar de primera mano si merecen la pena y conocer qué le hacen tan especiales.

Un diseño exquisito

Lo primero que llama la atención de estos Mondo over-ear es, sin duda, su diseño. Es llamativo pero a la vez elegante, funcional y cómodo.

La terminación que estamos analizando es la más vistosa de todas, la misma que usa Bizarrap en su videoclip, la que tiene la cubierta transparente dejando ver la circuitería interna.

Mondo Over-ear Chema Flores Omicrono

"El sonido y el diseño son inseparables para nosotros. Creemos que la verdadera experiencia del usuario surge del conjunto: la apariencia, la sensación y el sonido de un producto cuando se integra en la vida cotidiana de una persona", explican desde la empresa este diario.

Insisten en que las "raíces en el diseño sueco garantizan el minimalismo y la funcionalidad, mientras que nuestra herencia sonora mantiene la autenticidad y la conexión emocional, a la vez que evoca nuestra herencia musical mediante el uso de la estética de estudio".

Lo cierto es que recuerda inmediatamente a la idea de diseño global de Nothing junto a KEF, marcas más conocida en España. En un universo paralelo, estos auriculares se sienten como lo que podrían haber sido una alternativa a los Headphone (1). Sin embargo los de Mondo son más discretos y funcionales, apostando por dejar ver los chips, conexiones y batería que hay tras las tapas.

También coinciden con Nothing en la apuesta por los botones físicos para controlar las funciones. En la parte trasera derecha encontramos dos botones. Uno que permite subir o bajar el volumen deslizando, mientras que el otro es una rueda que, girándola, podremos pasar hacia adelante o atrás las canciones, pero que también podremos pulsarlo para pausar o reproducir la música. Si pulsamos dos veces podremos responder o finalizar llamadas y, pulsando tres veces, invocar al asistente del móvil.

Botones de control de los Mondo Over-ear. Chema Flores Omicrono

El diseño no solo es bonito, también son extremadamente confortables. Son cómodos y ligeros para llevar durante horas. La almohadilla de la diadema se ajusta muy bien en la parte superior del cráneo; mientras la que rodea la parte exterior de las orejas permite un gran ajuste, al tiempo que consigue sellarlas para aislarte del exterior.

No tienen cancelación de ruido, pero sí micrófonos para hacer llamadas y certificación IPX4.

Un rendimiento excepcional

Más allá de su diseño, lo que verdaderamente sorprende de los Mondo over-ear es lo bien que suenan. Se nota que están centrados en la excelencia de sonido porque son unos de los auriculares que mejor desempeño tienen del mercado que haya podido probar en este rango de precio. A nivel sonoro le planta cara a algunos de los mejores del mercado.

Lo hace gracias a la incorporación de dos drivers (40 y 10 mm) capaces de reproducir música con un extraordinario detalle. Desde graves profundos hasta voces nítidas y armónicos sutiles. El sonido es rico y complejo, con espacio para desplegar todos los matices que queramos en reproducción musical.

Mondo Over-ear. Chema Flores Omicrono

Ofrecen decodificación aptX HD, con un rango de frecuencia de 20 Hz – 20 kHz y sensibilidad de 102 dB SPL a 1 mW (0,179 V), 1 kHz. Suenan muchísimo, incluso a volúmenes bajos podremos sumergirnos en cualquier pieza musical, así como cuentan con la virtud de no distorsionar la música pese a que subamos el sonido al máximo.

Cabe destacar además que cuenta con conexión por cable de 3,5mm, un punto a favor para quienes quieren disfrutar de la música sin pérdida. Aún así, apuestan por bluetooth 5.2, que permite un alto rendimiento.

La gran inmersión en el volumen, junto con el sellado de las almohadillas, hace que no se eche de menos la cancelación de ruido activa que sí pueden tener otros modelos equivalentes en precio. La compañía sueca se centra en el sonido, y de qué manera.

Eso sí, se echa de menos una aplicación más completa, pues —aunque dispone de app propia— es limitada pudiendo hacer uso del ecualizador, control remoto o la localización del dispositivo. Sería de agradecer el poder configurar botones o alguna función inteligente más, pero se nota que desde Mondo se han centrado en lo más importante: que suenen excelente.

Mondo Over-ear Chema Flores Omicrono

"Cada producto nace de una sensación o atmósfera que queremos capturar, como la energía de un estudio de grabación o la intimidad de escuchar música a altas horas de la noche. Uno de nuestros socios fundadores es MONZA music y ahora hemos creado una empresa conjunta con la argentina DalePlay como copropietarios", explican desde la empresa cuando le preguntamos sobre el trabajo en el desarrollo de equipos de sonido.

Al tiempo que añaden que una de las claves es que "nuestro jefe de diseño traduce esa emoción en forma y sonido. Es una combinación de funcionalidad escandinava, una estética audaz y unas sólidas especificaciones técnicas".

Como ejemplo pone la colección Mondo Core, que "se inspira en la atmósfera de un estudio de música profesional, a la vez que ofrece productos de alta calidad para el uso diario. Fieles a nuestra herencia musical, creamos diseños que combinan relevancia cultural con excelencia funcional".

¿Me los compro?

Los Mondo Over-ear de Defunc son unos auriculares sorprendentes que conquistarán a cualquier amante de la música. Se centran en lo más importante: reproducir música con alta fidelidad por encima de todo. Son buenos, precisos y extremadamente cómodos. Por los 179 euros por los que están a la venta tienen un desempeño mejor que muchos otros auriculares más conocidos del mercado y que son considerablemente más caros.

Mondo Over-ear Chema Flores Omicrono

La ausencia de la cancelación de ruido adaptativa puede verse como una ausencia, pero es perdonable por lo bien que suenan y lo bien que aíslan físicamente. Te olvidas de lo que hay en el exterior en el momento que empiezas a reproducir música. Otra de las claves aquí es el enorme potencial sonoro que tienen.

La mayor parte del tiempo escucharás la música a bajo volumen, porque suenan mucho. Muchísimo. Y además lo hacen muy bien. A volúmenes altos no distorsionan y siguen siendo fieles a la reproducción del contenido. Con unos graves que retumban y te atrapan, y unos agudos definidos y precisos.

En suma, gracias al Biza he logrado descubrir uno de los mejores auriculares que he probado en el panorama musical actual. Gran desempeño, mejor diseño y una extraordinaria relación entre calidad y precio. Son la compra maestra que no conocías.