He probado el mejor televisor de Samsung para comprar este Black Friday: imagen brutal con tecnología antirreflejo esencial

Llega el Black Friday y con él el periodo más importante para la venta de televisores en España. Por poner en contexto la importancia de estas fechas para los fabricantes de televisores, durante las cuatro semanas de ofertas se vende en España un 15% del negocio de televisión. Las marcas echan el resto y los consumidores pueden aprovechar para comprar dispositivos excelentes a precios rompedores.

Es el caso del S95F, el televisor insignia de Samsung, que ahora se puede encontrar rebajado en el Black Friday por hasta casi 3.000 euros menos en la versión de 83 pulgadas. Una demostración de la agresividad de las ofertas que se localizan en televisores estos días.

Sin embargo, es quizá más interesante la versión de 65 pulgadas —la más habitual en las compras de los españoles—, que se puede encontrar a mitad de precio, quedándose por debajo de los 1.550 euros con promociones de la marca, una rebaja considerable frente a los 3.399 euros por los que llegó a España en mayo.

Lo cierto es que el S95F es una obra maestra. Tanto en diseño, en tecnologías de visionado como en la fuerte apuesta de software de la compañía para que el televisor sea más que eso. Se convierte en el absoluto centro del hogar.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos probado a fondo para comprobar de primera mano cómo se desenvuelve este televisor de alta gama en el día a día y si realmente merece la pena apostar por el mejor modelo de la firma a la hora de renovar.

Una imagen que desafía a la luz

La gran revolución del S95F está en su panel OLED. No sólo por cómo consigue que se vean los colores y la calibración de los mismos, sino por la incorporación de la tecnología Glare Free capaz de eliminar los reflejos y ser ideal para ambientes muy luminosos sin perder un ápice de calidad.

Samsung consigue así que la experiencia de los negros profundos y colores realistas detallados vaya más allá que nunca gracias a la combinación de su tecnología de píxeles autoiluminados con una fórmula propia de Samsung que exprime su OLED HDR Pro, con la de Glare Free capaz de bloquear cualquier reflejo externo del salón.

Samsung OLED S95F Chema Flores Omicrono

Es un cambio de paradigma, hay que probarlo para comprobar de primera mano lo bueno que es. En mi caso, que el televisor está colocado frente a una ventana, se acabó el echar la persiana para disfrutar bien de una película o bajar las luces del salón. Ya no es necesario.

Cabe tener en cuenta que con el crecimiento de pulgadas esta tecnología se va a convertir en esencial, pues los reflejos son cada vez más fáciles de aparecer con el aumento de superficie de los paneles.

Esta tecnología Glare Free se siente como una película mate encima del panel, pero Samsung consigue que el televisor no pierda ni nitidez, ni brillo, ni contraste con respecto a generaciones anteriores. Que podría ser uno de los miedos de los consumidores antes de comprarlo sin verlo con sus propios ojos. Lo consigue gracias a que ahora el brillo es un 70% más alto que generaciones anteriores y el contraste se mantiene rico incluso en escenas oscuras.​

Además de la tecnología del panel, el verdadero punto clave de este S95F no se ve a simple vista. Es su nuevo procesador, el NQ4 AI Gen3, un chip que lleva la inteligencia artificial a un nuevo nivel en la experiencia de usar el televisor.

Detalle de la delgadez extrema del Samsung OLED S95F Chema Flores Omicrono

Para lograr esa impresionante calidad de imagen —y de sonido— del S95F está el procesador NQ4 AI Gen3. Monta 128 redes neuronales dedicadas a escalar cualquier contenido a 4K y optimizar cada escena en tiempo real. El resultado es una mejora significativa al ver series, deportes o videojuegos: la nitidez y la fluidez de movimiento son lo mejor del mercado.

Uno de los elementos clave de la imagen es la tecnología AI Motion Enhancer Pro, capaz de optimizar lo que se ve en la pantalla para eliminar el desenfoque, mantener la suavidad en escenas frenéticas y reducir la fatiga visual incluso en sesiones prolongadas.

Samsung OLED S95F Chema Flores Omicrono

Además, si el usuario es especialmente cinéfilo, podrá sacar partido del modo Filmmaker, la remasterización HDR por IA y la calibración avanzada que permite disfrutar películas tal y como fueron pensadas, sin ese exceso de procesado artificial que ocurre en otros modelos premium.

IA al servicio de la usabilidad​

Pero si la Inteligencia Artificial se siente en la calidad de imagen y de sonido. Es aún más palpable a la hora de usar el televisor a diario, con Samsung consiguiendo que se convierta en el centro del hogar inteligente.

Samsung logra distanciarse de la competencia poniendo en valor su completo ecosistema, llevando la experiencia de relación con la IA que ya tenemos en sus móviles al televisor.

Samsung OLED S95F Chema Flores Omicrono

Por un lado potencia recomendaciones inteligentes, información en tiempo real sobre actores y contenidos, control por voz fluido con Bixby o la traducción instantánea de idiomas con Live Translate a través del contenido que llega por la antena, lo que permite romper barreras de contenido y dar una experiencia hasta ahora nunca vista en un televisor.

Sin embargo, va más allá y es que el S95F reconoce comandos múltiples y, aprovechando la versatilidad de las aplicaciones que incorpora, podremos desde entrenar a hacer videollamadas a, por supuesto, controlar el hogar.

Y es que la experiencia multidispositivo y la compatibilidad con el ecosistema SmartThings, permite convertir el televisor en el centro de control inteligente de toda la casa.

Samsung OLED S95F Chema Flores Omicrono

Desde él podremos crear rutinas, controlar dispositivos o replicar nuestro teléfono móvil de una forma mucho más directa que en ocasiones anteriores, pudiendo incluso acceder al contenido remotamente que tengamos en él. Es un cambio de paradigma, es la integración total de la tecnología.

Una de las grandes ventajas de este software, es la durabilidad de las funcionalidades. Ya que la compañía promete 7 años de actualizaciones gratuitas del sistema, garantizando no solo apps y servicios al día sino mejoras constantes en las funciones de inteligencia artificial, seguridad y conectividad.

¿Me lo compro?

Samsung ha conseguido con el S95F OLED marcar una nueva era en los televisores inteligentes y romper el techo de exigencia que la propia empresa surcoreana se había marcado el año pasado con modelos como el Neo QLED QN900D 8K. El salto de un año a otro ha sido más que considerable.

Juega mucho a su favor la incorporación de la tecnología Glare Free. La apuesta por una terminación que impide que rebote la luz hace que la experiencia de visionado mejore increíblemente —mucho más de lo que en un primer momento podría parecer—.

Samsung OLED S95F Chema Flores Omicrono

Al mejorar la calidad de imagen e incorporar esta tecnología Samsung consigue tener el mejor televisor del año si lo que se busca es la mejor experiencia de visionado sin importar en qué entorno vayamos a colocar el televisor. Asegura que siempre rinda al máximo.

Lo consigue además con un diseño exquisito, que encaja a la perfección en la decoración de cualquier salón y que logra integrarse en el entorno pese al tamaño que pueda tener el dispositivo.

En suma, con el S95F Samsung logra que el televisor sea más que eso. Que sea el núcleo de la casa digital de 2025. Un modelo que será por mucho tiempo el rival a referenciar.