Análisis del nuevo Echo Studio: Amazon sorprende con un altavoz que te sumerge en la música en tamaño compacto

A final de septiembre Amazon presentó en Nueva York su nueva familia de dispositivos Echo, entre los que destaca el Echo Studio que ahora llega a España

Su altavoz más ambicioso para escuchar música se ha renovado por completo y lo hace con una combinación que parece mágica.

Por un lado, ha conseguido mejorar la experiencia de audio inmersivo con Dolby Atmos que tenía la generación anterior, con esa capacidad de llenar una estancia por completo. Algo complicado debido al nivel del anterior Studio.

Por otro, y aquí está lo verdaderamente sorprendente, lo hace con un altavoz un 40% más pequeño. El Echo Studio es increíblemente compacto, 147 mm de alto por 155 mm de ancho, lo que contrasta con los 206 y 175 mm de la generación precedente.

Será uno de los dispositivos que sirvan de punta de lanza para la llegada de Alexa+ a España, despliegue que será "pronto" explica la compañía, pero que aún no pone fecha a la renovación del asistente inteligente.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos podido usar los últimos días para comprobar de primera mano cómo se comporta, qué tal funciona y si merece la pena por los 239,99 euros por los que llega a España.

Un sonido increíble

El Echo Studio es el altavoz más ambicioso de Amazon y se demuestra en los primeros instantes que, tras la configuración, empieza a sonar la música.

La sensación de inmersión es absoluta. Es una experiencia superior a la que se puede experimentar en otros altavoces en esta categoría e incluso llega para enfrentarse a opciones que lo duplican en precio.

Así por ejemplo, si por los 239,99 euros y las dimensiones que cuesta el Studio tendría que enfrentarse a altavoces como el Era 100 de Sonos, por la experiencia que devuelve llega para competir directamente con el Era 300, dispositivo que se vende por 499 euros.

La experiencia de escuchar audio espacial y Dolby Atmos en este altavoz trasciende lo que se pueda experimentar con otras alternativas. Es increíble la profundidad, nitidez y precisión que despliega.

Amazon Echo Studio Chema Flores Omicrono

Lo hace además de una forma sencilla y sin importar dónde estemos ubicados en la habitación. Tiene la capacidad de devolver ese sonido que te atrapa y te sumerge en la música.

Para lograrlo, dispone 1 woofer de alta excursión de 3,75 pulgadas, 3 drivers de rango completo de 1,5 pulgadas, audio de alta definición sin pérdidas y la adaptación automática al espacio en el que se encuentra.

La ambición de Amazon con este altavoz es clara: no quedarse únicamente en la música. Y es que sin duda es una apuesta para llenar el salón y sumergirse en las mejores películas y series. Una opción que llegará próximamente pero que abre un campo de uso donde el Studio será increíblemente capaz.

Un diseño icónico

El otro gran punto a favor de este Echo Studio es su tamaño. Si el modelo anterior hacía falta un buen espacio donde poder colocarlo para sacarle todo el partido, en esta nueva versión sucede todo lo contrario.

Sus dimensiones reducidas invitan a colocarlo en cualquier parte de la casa y, gracias a su reconocimiento del entorno, tendremos la seguridad de que rinde como debe.

Cabe en la palma de la mano y pesa en torno a 1,6 Kg. Unas dimensiones que engañan y que sorprenden cuando se pone a reproducir música.

Amazon Echo Studio Chema Flores Omicrono

Esta nueva esfera de Amazon presenta una interfaz principal con los botones de subir y bajar volumen, el de apagar o encender el micrófono y el anillo de luz que muestra el estado de Alexa o el micrófono. Podremos además parar y reproducir la música tocando dos veces sobre la parte superior. Por detrás un único puerto de alimentación. Sencillez para que nada moleste de lo importante.

Un detalle especialmente importante del diseño de este Echo Studio es su nueva 'piel'. A su nueva forma moderna y diseño compacto se une nueva funda de tela creada con punto 3D.

Esta malla no sólo le permite tener un mejor aspecto y ser increíblemente agradable en la mano, sino que facilita la salida de sonido y hace que todo suene mejor que bien.

Esperando a Alexa+

Más allá del sonido, el otro gran reclamo de este altavoz es, sin duda, la promesa de Alexa+. La nueva versión del asistente inteligente de la compañía hará mucho más inteligente al altavoz que está preparado para ello.

Lo hace con un chip AZ3 Pro para ofrecer un rendimiento avanzado, un controlador del hogar digital integrado y la tecnología Omnisense con la que el altavoz puede activar rutinas en función de la temperatura o la detección de presencia.

La experiencia que hemos tenido con Alexa en este Echo ha sido tan buena como habitualmente. Es certera, funcional y tiene esa capacidad para llevar el hogar digital hacia adelante.

Además de la ausencia, de momento, de Alexa+, el Echo Studio también está llamado a actualizarse próximamente para poder permitir la experiencia de cine en casa vinculando hasta cinco dispositivos Echo Studio al Fire TV para dar vida a una sensación de cine en casa como nunca se ha experimentado en Amazon Devices.

¿Me lo compro?

El Echo Studio es el altavoz de Amazon que todo melómano querría para su casa. De entrada los casi 240 euros por los que llega al mercado pueden suponer un impedimento si lo vemos sólo como un altavoz Echo. Pero eso sería un error.

Estamos ante uno de los mejores altavoces para el hogar que se pueden comprar en el mercado. Ofrece más de lo que cuesta y al usarlo tenemos una de las mejores experiencias auditivas si lo que nos gusta es sumergirnos en la música.

Amazon Echo Studio Chema Flores Omicrono

El otro gran argumento de compra es su tamaño. Pocas alternativas —por no decir ninguna— ofrecen un despliegue sonoro en un tamaño tan reducido. Parece magia que se combinen dimensiones y desempeño.

Además, lo interesante del Echo Studio es que mejorará en el corto plazo.

A su buen rendimiento y su diseño coqueto, cabe añadirle las actualizaciones futuras para ganar Alexa+, que disparará su capacidad para tener un asistente mucho más capaz y versátil en el hogar.

Aunque Alexa+ es la promesa, que desde Amazon aseguran que llegará pronto a España, lo cierto es que el Echo Studio tiene los argumentos suficientes para ser una compra maestra si lo que queremos es disfrutar de la música como nunca en casa.