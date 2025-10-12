He probado el Logitech MX Master 4, el mejor ratón para productividad llega con una vibración háptica diferencial

Aunque también hagan productos dedicados al gaming, la gente de Logitech es famosa por su excelente gama de productos centrados en ofimática. Cualquiera que trabaje con uno de sus periféricos en España conocerá la famosísima gama MX Master de ratones.

Una gama que hace muy poco, se ha actualizado con una cuarta generación: los MX Master 4, que ya están disponibles a la venta. Llevo siendo usuario de la línea de dispositivos MX de la firma desde hace años, y por ello tengo mucha experiencia con estos.

Y es que el MX Master 4, que ha sido mi ratón personal estos últimos días, tiene una difícil tarea: convencer a los ya contentísimos usuarios de anteriores modelos MX Master de cambiarse a este dispositivo, que ya parte de los 129 euros en España.

No ha cambiado en diseño. Y eso es bueno

Si nos fijamos en los diseños que han ido implementando estos ratones MX Master, veremos una evolución más bien escasa. Ya lo dice el dicho: si no está roto, no lo arregles. Y estas son definitivamente buenas noticias.

Logitech MX Master 4. Manuel Fernández Omicrono

Si algo tiene de característico este Logitech MX Master 4 es que refina una fórmula amada por sus usuarios hasta puntos insospechados. La forma es esencialmente la misma, con la abertura lateral para el dedo pulgar, los dos juegos de ruedas y los botones en el costado.

Si has tenido un Logitech MX Master, entonces te sentirás como en casa. El MX Master 4 presenta una refinación brutal de esta misma fórmula, haciendo que esta mejore drásticamente incluso cuando ya tenía poco margen de mejora.

Logitech MX Master 4. Manuel Fernández Omicrono

Es, sin ambages, uno de los ratones más cómodos que he tenido el placer de probar. Si bien es cierto que los usuarios con agarre de palma lo sabrán aprovechar más (yo tengo agarre de palma), su ergonomía consigue que sea fácil adaptarse a él.

A cambio nos llevamos un ratón relativamente voluminoso, con unas dimensiones de 128 x 88 x 50 mm y un peso de 150 gramos, pero que se siente de maravilla en la mano. Porque además de cómodo, se siente genial en la mano.

Logitech ha optado por el clásico material gomoso tanto en la parte exterior como en el recubrimiento háptico del botón principal lateral, y no podía ser una decisión más acertada. El MX Master 4 se siente firme, pero premium al mismo tiempo.

Obviamente la forma es ligeramente distinta respecto a modelos anteriores; sin ir más lejos, hay detalles diferenciadores si lo comparamos con mi habitual ratón, un MX Master 3 dedicado para ordenadores Mac.

Logitech MX Master 4. Manuel Fernández Omicrono

La rueda lateral es mucho más suave, los botones delanteros son algo más anchos y ahora tenemos el botón del pulgar en el centro en lugar de en la base. Además, el MX Master ahora tiene no dos, sino tres botones junto al panel lateral.

Afortunadamente Logitech solo ha modificado los aspectos que realmente merecían mejoras en generaciones anteriores. Ejemplo de ello lo vemos en la inclusión de una mayor resistencia a las manchas frente a ratones pasados.

Logitech MX Master 4. Manuel Fernández Omicrono

Ciñiéndonos en diseño y ergonomía, el MX Master 4 sigue una línea sucesoria prácticamente perfecta, consolidándose como uno de los ratones más cómodos y mejor construidos en el sector de la ofimática y el trabajo.

La vibración háptica como bandera

Bajo el capó del Logitech MX Master tenemos un sensor Darkfield con un rango de DPI de 200 a 8000, potenciado por estándares Logitech Bolt y Bluetooth Low Energy en su versión 5.1.

Logitech MX Master 4. Manuel Fernández Omicrono

No falta un puerto USB-C delantero, un conjunto de 8 botones (sin contar la rueda vertical MagSpeed con cambio inteligente y la rueda lateral) y un nuevo botón de gestos, que modifica parcialmente la forma en la que usamos el ratón.

El MX Master 4 estrena un botón dedicado a los nuevos Actions Ring, unos anillos personalizables que se pueden activar desde el botón. Con ellos, podremos realizar distintas acciones con solo presionarlo.

Dado que el MX Master 4 tiene una capacidad de personalización extremadamente amplia y que ya estoy acostumbrado a usar este botón para los gestos de Mac, lo he remapeado y cambiado.

Porque uno de los mejores aciertos de este ratón es incluir un tercer botón lateral que en este caso, hace las veces por defecto de botón de gestos. Simplemente he tenido que intercambiarlos, y listo.

Parte inferior del Logitech MX Master 4. Manuel Fernández Omicrono

Y casi me parece más natural usar los Actions Ring con el tercer botón lateral, justo entre la rueda horizontal y el botón del pulgar. Sigue siendo accesible y fácil de pulsar, además de ser fácilmente distinguible del resto.

Sin embargo, la novedad más importante radica en la vibración háptica, centrada en el panel del botón del pulgar. Y no, no se basa simplemente en vibraciones básicas que aparecen cuando tocamos partes del sistema.

Logitech MX Master 4. Manuel Fernández Omicrono

La vibración se nota cuando realizamos diversas acciones e interacciones. Por ejemplo, cuando en Mac pasamos de apps de escritorio a las apps ubicadas en la interfaz de escritorio completo con los gestos, notamos una vibración.

Si por otro lado estamos moviéndonos por un lienzo en Photoshop y nos topamos con las guías, los bordes de la pantalla o similares, también recibiremos una vibración. Cada una es distinta, dependiendo siempre de lo que hagamos en el sistema.

El escenario en el que más lo vemos reflejado es en los Actions Rings. Cuando pasamos el ratón por encima de los accesos directos del anillo, el ratón nos devuelve una sensación háptica, afianzando la sensación de movimiento por los accesos.

Es cierto que al no estar acostumbrados a algo así, es inevitable que a la hora de recibir estas vibraciones, pensemos que estamos pulsando algo sin querer. Algo normal, ya que insistimos, esta función no es habitual.

Logitech MX Master 4. Manuel Fernández Omicrono

Es un elemento diferenciador, desde luego, pero no es algo que vaya a cambiar nuestra vida. Incluso me atrevería a decir que el modo en el que se sitúa de intensidad por defecto está muy alto; recomendamos encarecidamente bajarlo.

En los niveles medios y fuertes, la vibración deja de ser sutil y pasa a ser un movimiento que a veces molesta, o se hace demasiado prominente. Instamos a los usuarios de MX Master 4 a rebajar esta intensidad.

LogI Options+. Manuel Fernández Omicrono

Es aquí donde entra en juego la joya de la corona: Logi Options+, la posiblemente mejor app de gestión de dispositivos del mercado. Porque ofrece un nivel de personalización como ningún otro sistema similar.

Podemos controlar absolutamente cualquier parámetro del ratón; mapear todos sus botones, ajustar los desplazamientos, cambiar el modo del botón de rueda, ajustar los Action Rings, modificar la vibración y un largo etcétera.

Por poder, podemos incluso elegir los momentos en los que la vibración del MX Master 4 aparece. Logi nos da la opción de activar la retroalimentación en los gestos, en las Smart Actions, en los cambios entre pantallas dobles...

Todo esto se ve acrecentado con la instalación de complementos para que tanto la vibración como los Action Rings se integren con apps compatibles, como serían Photoshop o Lightroom, entre otros.

Edición de los Action Rings. Manuel Fernández Omicrono

Los Action Rings también nos han gustado. Son muy fáciles de personalizar y sirven para tener a mano un brutal abanico de opciones que por si fuera poco, se adaptan a las apps que usemos.

Si estamos en el sistema, las Action. Ring se ajustarán a nuestro perfil y mostrarán los accesorios que hemos configurado. Si estamos en Photoshop o en otras apps compatibles, el Action Ring se modificará y adaptará a esta.

Interfaz de los Action Rings. Manuel Fernández Omicrono

Me he visto usándolos bastante para abrir apps, hacer acciones concretas del sistema y para acceder a herramientas de Photoshop más fácilmente. Logi habla de cómo este sistema agiliza nuestro workflow en un 33%.

El rendimiento y funcionamiento del MX Master 4 queda fuera de toda duda. Es un ratón excelso, que funciona a las mil maravillas y que no me ha dado un solo problema en todas mis jornadas de uso, que han sido no pocas y además exhaustivas.

Afortunadamente, Logi ha tenido a bien incluir una buena autonomía en su ratón. Su batería de 650 mAh ofrece hasta 70 días de duración, y aunque no he podido alcanzar tamaña cifra, sí que he visto cómo la batería de mi MX Master 4 aguantaba todo lo que le echaba.

Otras bondades de calidad de vida incluyen una conectividad sin apenas latencia gracias al estándar Logi Bolt (con dongle USB-C incluido), un sistema Easy Switch para cambiar de dispositivo emparejado y la útil rueda MagSpeed para desplazarnos en horizontal y vertical.

¿Me lo compro?

Hay muchos que consideran que los ratones MX Master son los mejores en su campo. Salvo que el usuario requiera ratones muy concretos como dispositivos ergonómicos o ligeros, los Master cumplen todo lo que les pedimos y mucho más.

Logitech MX Master 4. Manuel Fernández Omicrono

Obviamente no es un ratón ni mucho menos barato. 130 euros puede suponer un escollo para mucha gente, pero es importante recalcar que el MX Master 4 vale cada euro. Es un ratón para los más exigentes para con su comodidad y para con sus flujos de trabajo.

El MX Master 4 es un ratón premium, que aporta comodidad, prestaciones únicas y una fiabilidad que pocos modelos del mercado ofrecen. Si estas ideas encajan en tu día a día, no lo dudes; hazte con este nuevo ratón de Logitech.