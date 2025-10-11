He probado los nuevos auriculares FreeBuds 7i de Huawei: gran cancelación de ruido por menos de 100 euros

En EL ESPAÑOL - Omicrono estamos muy acostumbrados a probar auriculares que aparentan ser premium. España ha visto el renacer de una categoría muy clara: la de los 'airpods baratos' que pretenden ofrecer mucho por poco dinero. Es justo el punto de venta de los Huawei FreeBuds 7i.

La firma china ha demostrado en más de una ocasión una muy buena mano para sus dispositivos, que destacan por una muy buena construcción y unas prestaciones, como mínimo, interesantes. Los Huawei FreeBuds 7i buscan precisamente esto con un precio rompedor.

Y es que estos auriculares presumen de tener una cancelación de ruido dinámica y una muy buena construcción a un precio tan bajo como 99 euros. ¿Realmente Huawei ha dado en la tecla? Ya os adelantamos que sí, y con creces.

Elegantes pero con muy buen acabado

Los Huawei FreeBuds 7i siguen la constante de que un buen diseño atrae miradas. La empresa es experta en dotar a sus dispositivos de una gran personalidad, y los FreeBuds no son ni mucho menos la excepción.

Estamos ante unos auriculares muy bien construidos, bien rematados y que se notan bastante más caros de lo que realmente son. El plástico es de gran calidad, y el tacto cristalino aporta una muy buena sensación.

Huawei FreeBuds 7i. Manuel Fernández Omicrono

Se sienten unos auriculares muy bien terminados, que presumen de elegancia y un diseño llamativo. Parte de ello es gracias a un estuche en forma de 'huevo' redondo que se sale de la tangente y que comparte la misma elegancia y propiedades que los auriculares en sí.

Obviamente es innegable que en el terreno de los 'buds' como tal, Huawei se ha inspirado fuertemente en los AirPods Pro de Apple. Sin embargo para nosotros no hay queja; si los auriculares de la manzana presumen de ergonomía, estos también.

Es aquí donde entran los buenos toques de Huawei. Las almohadillas se sacan y acoplan con un satisfactorio 'click' gracias a sus hendiduras, y los propios auriculares se enganchan bien a la oreja.

El único 'pero' que le podemos achacar al diseño de los Huawei FreeBuds 7i reside en un detalle respecto a su caja y a los auriculares. A la hora de sacarlos del estuche y ponérnoslos, tendremos que girarlos.

Huawei FreeBuds 7i. Manuel Fernández Omicrono

No es dramático, por supuesto. Simplemente tendremos que orientarlos a la oreja, pero nos hubiera gustado que en lugar de ello, la posición de los auriculares fuera la idónea para simplemente levantarlos y ponérnoslos en los oídos.

La comodidad es sin duda alguna el mejor de sus puntos en lo físico. Los Huawei FreeBuds 7i son ligeros y encajan perfectamente. Por si fuera poco, tenemos unos paneles táctiles en los vástagos que responden muy bien.

No parece que cuesten 99 euros (sino más)

¿Qué nos ofrecen los Huawei FreeBuds 7i en cuanto a sonido? Prometen compatibilidad con sonido Hi-Res inalámbrico (con LDAC, AAC y L2HC 2.0) potenciados con Bluetooth 5.4, que emiten sonido gracias a dos drivers dinámicos de cuatro imanes de 11 milímetros.

Huawei FreeBuds 7i. Manuel Fernández Omicrono

El rango de respuesta de frecuencia es de 20 Hz a 40 kHz y en lo que a conectividad refiere, Huawei FreeBuds 7i disponen de sensores infrarrojos, paneles táctiles, giroscopios y acelerómetros, así como compatibilidad con audio espacial y gestos de cabeza.

Irónicamente, la gran baza de los auriculares no está tanto en su sonido como en su cancelación de ruido, mediante el sistema de Cancelación Activa de Ruido Dinámica 4.0, que regula el nivel de ruido que entra al oído automáticamente.

Las rejillas de absorción con tres micrófonos en cada bud permiten reducir en 28 decibelios el ruido externo con un 50% menos de retraso en la cancelación. A esto le sumamos una calidad de llamadas que promete ser impresionante.

Y es que los Huawei FreeBuds 7i integran un micrófono de conducción ósea que con la cancelación de ruido, hace que las llamadas sean todo un gusto, incluso cuando hay altos niveles de ruido en nuestro entorno.

Los FreeBuds cuentan con una de las mejores cancelaciones de ruido de este rango de precios sin lugar a dudas. Casi diríamos que la tecnología, a veces, funciona demasiado bien, con un corte del ruido en ocasiones demasiado agresivo.

El ANC dinámico de los Huawei FreeBuds 7i elimina la mayoría de ruidos de las frecuencias bajas y medias, dejando únicamente hilillos de ruido agudo (atenuado) que se cuelan en nuestros oídos. Es decir, no son mágicos.

Huawei FreeBuds 7i. Manuel Fernández Omicrono

Pero casi lo parecen si tenemos en cuenta que, de nuevo, cuestan 99 euros. Ha conseguido eliminar el ruido sin problema alguno en los entornos más duros de la ciudad. Y resido en Málaga, una zona no precisamente famosa por su silencio.

Obviamente son las frecuencias altas las que consiguen escapar a esta cancelación de ruido, insistimos, muy agresiva y potente. Pero preferimos tener un ruido más 'agudizado' y atenuado que un ruido en su estado natural.

Respecto al sonido, podemos ver un patrón curioso aquí. En términos generales, el audio que otorgan los FreeBuds de Huawei es excelente, con una muy buena calidad y resolución, aunque con un pequeño detalle a tener en cuenta.

La firma de audio de los auriculares se centra, sobre todo, en las frecuencias medias y altas, con unos bajos algo más ausentes. Se nota que la 'tijera' ha ido en esta dirección, aunque se puede solventar.

Huawei FreeBuds 7i. Manuel Fernández Omicrono

Al tener compatibilidad con audio en alta resolución, notamos los matices inherentes a los temas cuando los escuchamos sin compresión. Los agudos son cristalinos y los medios están muy presentes. Los bajos están algo más escondidos.

La app AI Life de Huawei, entre otras muchas bondades, nos permite ajustar la ecualización de los auriculares para elegir presets personalizados. Eligiendo la opción que afianza los graves conseguimos un sonido algo más equilibrados.

Si salvamos este detalle, estamos ante una experiencia muy acorde (o incluso superior) a los 99 euros que pide Huawei por estos auriculares. Echamos en falta LDAC, sí, pero no creemos que sea una ausencia dramática.

Las llamadas también nos han sorprendido. La brutal cancelación de ruido hace acto de presencia y nos ayuda a mantener a raya los ruidos que entorpecen nuestras conversaciones. No hemos tenido problemas en este apartado.

Huawei FreeBuds 7i. Manuel Fernández Omicrono

Por otro lado están los sonidos en 360 grados con audio espacial y seguimiento de cabeza. Están ahí y cumplen suficientemente con lo que prometen, pero no son características que realmente vayan a revolucionar nuestras escuchas.

El resto de mejoras de los Huawei FreeBuds 7i son de calidad de vida. Una muy agradecida resistencia al polvo y al agua IP54 (que evita que el sudor nos estropee los auriculares), un sistema de conexión multidispositivo y gestos de cabeza completan el conjunto.

No podemos pasar por alto de otro aspecto fundamental: la batería. Huawei promete en sus FreeBuds unas 35 horas totales usando la batería de los estuches. Con carga rápida por supuesto, que otorga 4 horas con 10 minutos.

Con el ANC desactivado, hemos podido superar la barrera de las 8 horas, rozando las 8 horas y media, mientras que con el ANC, los FreeBuds han alcanzado las 5 horas y poco.

Huawei FreeBuds 7i. Manuel Fernández Omicrono

No es la mejor autonomía del mercado, pero hemos de recordar que en este sentido el ANC juega un papel fundamental. Esas 5 horas son más que suficientes para un uso diario, y yo al menos las pago a cambio de esta cancelación de ruido.

¿Me los compro?

Los Huawei FreeBuds 7i son una compra muy recomendada. En algunas ocasiones hemos visto propuestas de audio que escondían carencias severas detrás de aspectos inocuos como diseños muy bien rematados o etiquetas como el ya famoso LDAC.

Huawei se quita de encima todo esto y ofrece más de lo que debería: un diseño cuidado, un sonido a la altura y con un añadido especial, como es la cancelación de ruido que destaca entre sus competidores directos.

En estos auriculares sí que notamos cuestiones como el LDAC, sin que sea un gimmick que no aporte nada. Si quieres un buen audio o si por un casual la cancelación de ruido es algo importante para ti, no dudes: los Huawei FreeBuds 7i son para ti.