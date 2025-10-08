La barra de sonido que se convierte en un 'home cinema': desmonta sus extremos para tener dos altavoces adicionales

Las barras de sonido han invadido los salones de las casas en España. Unos aparatos que permiten tener una experiencia sonora de cine en el salón de casa de forma sencilla, y cuyo mercado no deja de recibir modelos avanzados, como la nueva serie JBL Bar con tecnología Harman.

Dentro de esta serie destaca principalmente la JBL Bar 1300 MK2 (1.499,99 euros), la barra de sonido modular más avanzada de la firma hasta la fecha que está diseñada para ofrecer un audio envolvente, potente y de calidad cinematográfica de forma sencilla; y que viene con dos altavoces inalámbricos desmontables.

Una barra de sonido que también está equipada con un potente y compacto subwoofer de doble drive de 8 pulgadas y que en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido probar para un primer contacto en un evento celebrado en Copenhague (Dinamarca) en Nordisk Film, uno de los estudios cinematográficos más antiguos del mundo.

Altavoces inalámbricos

La nueva JBL Bar 1300 MK2 es una barra de sonido que sorprende tanto por su rendimiento como por su diseño. Con unas dimensiones de 1404 milímetros de largo, 58 mm de alto y 136 mm de ancho, este dispositivo viene con un diseño elegante de color negro que casa bien en cualquier mueble; aunque debe ser amplio para que entre.

Esta barra de sonido dispone de un total de 29 altavoces repartidos en todo su sistema, pero enamora principalmente por su diseño modular, ya que incluye dos altavoces inalámbricos desmontables para una experiencia cinematográfica en casa.

JBL Bar 1300 MK2. Nacho Castañón Omicrono

Unos altavoces que se pueden dejar en la barra de sonido —se colocan en los extremos— o desmontarlos fácilmente para instalarlos en un mueble detrás del sofá para una experiencia envolvente a la hora de ver una película o serie en casa y buscar algo más inmersivo.

Incluso se pueden utilizar como altavoces Bluetooth independientes para reproducir en cualquier parte lo que se está viendo en la tele o música desde un teléfono, ya sea en la cocina mientras se prepara la cena o fuera de casa, como en la playa, según apuntaron desde JBL.

Uno de los altavoces desmontables de la JBL Bar 1300 MK2. Nacho Castañón Omicrono Copenhague (Dinamarca)

Unos altavoces que no pesan mucho, son compactos, tienen una autonomía de 10 horas y, además, se pueden utilizar en un modo de escucha nocturna en el que emiten todo el audio del televisor para un sonido nítido y menos estridente, mientras que la barra de sonido y el subwoofer se silencian automáticamente.

Incluso pueden actuar como sistema de sonido de un ordenador, por lo que se les puede sacar un gran partido. No cabe duda de que los altavoces Bluetooth son uno de los grandes reclamos de la JBL Bar 1300 MK2, que también viene con un subwoofer de doble drive de 8 pulgadas y 1200 W de potencia que incorpora AI SoundBoost, que ofrece un sonido potente con menos distorsión.

Con todos estos elementos, la nueva barra de sonido de la firma permite situar al usuario en el centro de la acción. Es decir, permite obtener fácilmente una experiencia envolvente, similar a la que se logra en una sala de cine profesional, en el salón de casa.

En cuanto a las especificaciones de la JBL Bar 1300 MK2, esta viene con compatibilidad con Dolby Atmos, sonido espacial DTS:X, PureVoice 2.0 para optimizar los diálogos y tecnología MultiBeam 3.0 de JBL, que usa formación de haz y procesamiento digital para ofrecer un escenario sonoro amplio, similar al del cine.

El interior de la barra de sonido JBL Bar 1300 MK2. Nacho Castañón Omicrono Copenhague (Dinamarca)

Cabe señalar que el sistema de calibración de la barra es realmente sencillo. Teniendo en cuenta que cada habitación es diferente, la JBL Bar 1300 MK2 detecta cómo se refleja el sonido en las paredes y muebles para ofrecer los mejores efectos envolventes y optimizando el audio a cada espacio.

Sonido envolvente y potente

Tras conocer todos los detalles de la JBL Bar 1300 MK2, pudimos ver cómo se comporta en una sesión de prueba de unos minutos en uno de los diferentes espacios de Nordisk Film y con películas como Dune, del director Denis Villeneuve, o Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la famosa franquicia de zombis.

JBL Bar 1300 MK2. Nacho Castañón Omicrono Copenhague (Dinamarca)

Con ambas películas la nueva barra de sonido de JBL impresionó con su inmensa potencia y calidad. Por ejemplo, en la primera de ellas, demostró unos graves profundos que envolvían el espacio en el que nos encontrábamos.

Mientras que en la película de zombis, se sentía cada chirrido de los neumáticos del camión en la escena en la que este vehículo se desviaba por la carretera o la explosión cuando volcó y se sumergió en llamas.

JBL Bar 1300 MK2. Nacho Castañón Omicrono Copenhague (Dinamarca)

Con los altavoces inalámbricos a nuestras espaldas, parecía que realmente estábamos metidos entre las llamas. El rendimiento con películas nos pareció excelente, pero también pudimos escuchar algunas canciones y la sensación fue también de primer nivel.

Por ejemplo, nos pusieron una canción de Billie Eilish y la barra dejó unos graves y un bajo potentes, con una buena claridad de las voces y agudos; además de un sonido potente e inmersivo.

Tras la sesión pudimos hablar con Mathias Johansson, vicepresidente del Laboratorio de Procesamiento de Señal e Inteligencia Aplicada de Harman, quien explicó a EL ESPAÑOL - Omicrono algunas de las claves de la nueva barra de sonido de JBL.

El directivo señaló que una de las principales características del dispositivo son "los altavoces desmontables", gracias a los cuales "podemos crear canales de sonido trasero para generar un sonido envolvente".

JBL Bar 1300 MK2. Nacho Castañón Omicrono Copenhague (Dinamarca)

"Uno de los retos de las barras de sonido es conseguir un sonido envolvente cuando solamente tienes un dispositivo delante, la barra, y no tienes altavoces a los lados. Además de los altavoces Bluetooth, para lograrlo tenemos un refuerzo de sonido con inteligencia artificial (IA)", añadió Johansson.

Una IA que "permite al subwoofer emitir muchos más graves de lo que debería normalmente, adaptando la salida al altavoz, analizando el contenido que entra, cuánta energía hay en las bajas frecuencias y cuánto es capaz de soportar el altavoz".

JBL Bar 1300 MK2. Nacho Castañón Omicrono Copenhague (Dinamarca)

La nueva barra de sonido también viene con "refuerzo de la voz, con PureVoice 2.0, que es muy inteligente. La voz es muy importante para toda la trama y hay veces, incluso en el cine, que la gente se queja de que no oye los diálogos".

Lo que la compañía ha hecho con su nueva barra es "extraer la señal de voz de todo el contenido y luego podemos ajustarla para que sea un poco más elevada, amplificarla un poco, dependiendo de cuánta energía haya alrededor de la voz".

¿Me lo compro?

La JBL Bar 1300 MK2 está llamada a ser una de las barras de sonido estrella del mercado. En esta primera toma de contacto nos ha dejado un gran sabor de boca, con un sonido potente e inmersivo que te mete de lleno en una película, serie o una canción directamente desde el sofá de casa.

Es verdad que la idea de incluir altavoces desmontables no es realmente nueva, pero es la primera vez que un servidor lo prueba, dejando una gran impresión y ganas de contar con algo así en casa. No sólo por su calidad de sonido, sino por la facilidad que este sistema ofrece para tener una experiencia de cine en casa.

También por las diferentes opciones de uso que permite, como usarlos como altavoces Bluetooth independientes para escuchar música en cualquier parte. Quizá la única gran 'pega' que se le puede poner es que no es una barra apta para todos los bolsillos: cuesta 1.499,99 euros, pero merece mucho la pena.