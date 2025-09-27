He probado el ratón usado por uno de los mejores jugadores del mundo: "Parece mentira cuando lo tienes en la mano"

Atrás quedaron los tiempos en los que 'gaming' era sinónimo de productos 'engañabobos'; de hecho, en la actualidad podemos decir que los jugadores, o 'gamers', son de los consumidores más exigentes del mercado.

Y es que ya no vale con poner luces RGB a un accesorio y ponerle una marca 'gaming' para venderlo como rosquillas; de hecho, ese tipo de marcas son ahora de las más evitadas por cometer ese tipo de imprudencias.

En cambio, Razer es una de las marcas 'gaming' que sigue en pie como la referencia del sector, y el Razer Viper V3 Pro Faker Edition es una buena prueba de ello: un producto centrado en el rendimiento que no se queda atrás en el diseño.

Como su nombre indica, el Razer Viper V3 Pro Faker Edition es una versión especial del Razer Viper V3 Pro original, pero con modificaciones, principalmente estéticas, en honor a Faker, uno de los mejores jugadores profesionales del mundo.

No se trata de un simple caso de patrocinio. No en vano, Lee Sang-hyok, mejor conocido por su alias "Faker", conquistó su quinto título mundial de League of Legends en el 2024 usando el Razer Viper V3 Pro original, haciendo historia con el equipo T1.

Razer Viper V3 Pro Faker Edition Adrián Raya Omicrono

Que una de las figuras más reconocibles y populares del mundo de los 'esports' escogiese este ratón frente a la gran cantidad de alternativas es motivo suficiente para tenerlo en cuenta.

Esta edición especial puede ayudar a decidirnos por este modelo, incluso si no somos seguidores de Faker, por un diseño muy atrevido y diferente de la versión original.

El máximo rendimiento

En palabras del propio Faker, el Razer Viper V3 Pro es "más que un ratón, representa la victoria misma"; palabras muy épicas pero que tienen base, ya que estamos ante uno de los mejores ratones que ofrece la marca.

Como ya hemos dicho, esta edición Faker Edition es idéntica al original en cuestión de prestaciones, así que todas las cosas buenas del Viper V3 Pro también se aplican a este modelo.

Eso significa que contamos con una de las grandes bazas de Razer, el sensor óptico Focus Pro 35K Gen-2; es capaz de alcanzar una sensibilidad de nada menos que 35.000 DPI, con una precisión cercana al 99,8%.

El Razer Viper V3 Pro usa una conexión inalámbrica HyperPolling Adrián Raya Omicrono

Además, la tasa de sondeo HyperPolling de 8.000 Hz reduce la latencia a niveles imperceptibles, incluso para jugadores profesionales, algo sorprendente en una conexión inalámbrica. Y es que la mayoría de ratones se queda en los 1.000 Hz.

Los otros componentes que destacan en el Viper V3 Pro son los nuevos 'switches' (o interruptores) ópticos Gen-3; esta tecnología está ganando adeptos, y la propia Razer la usa en varios de sus dispositivos como teclados gaming.

En un interruptor mecánico convencional, los clics se detectan con contactos físicos metálicos; si dos piezas metálicas se juntan y circula la electricidad, es que estamos pulsando el botón, así de simple.

Con un interruptor óptico, en cambio, no hay piezas mecánicas; en vez de eso, los clics se detectan cuando se interrumpe un haz de luz infrarroja en el interior del ratón, por lo que la activación es instantánea.

No sólo eso, sino que esta tecnología trae otras ventajas, como en la durabilidad, ya que no hay tantas piezas desgastándose por fricción, y es más difícil que se produzcan errores como el doble clic por el desgaste.

Gracias a esto, Razer promete una vida útil de hasta 90 millones de clics en este Viper V3 Pro, además de una activación de apenas 0,2 milisegundos que es imperceptible para el humano medio.

Aunque los interruptores ópticos son silenciosos por naturaleza, el Viper V3 Pro hace ruido con los clics porque muchos jugadores necesitan esa confirmación auditiva de que están pulsando el ratón.

Una sensación increíble

Tengo que admitir que es un sonido de clic muy satisfactorio en persona, uno de los que más me gustan sin importar la marca, por lo que me alegra que Razer lo haya mantenido; es de esas cosas que es mejor no cambiar si no está rota.

Pero sobre todo, el aspecto que más me sigue llamando la atención de este ratón respecto a otros modelos es el peso, de apenas 54 gramos; una cifra que es difícil de imaginar, por lo ridículamente baja que es para un dispositivo como este.

Realmente parece mentira cuando lo coges y empiezas a moverlo por la mesa; es una sensación extraña, como si estuvieses moviendo el aire, con sólo el sonido del clic como la confirmación de que está ahí y existe.

La textura suave de la superficie y el diseño ergonómico también ayudan; aunque tengo que advertir que este no es el ratón gaming más ergonómico del mercado, ni siquiera el más ergonómico de Razer.

Razer Viper V3 Pro Faker Edition Adrián Raya Omicrono

En mi caso, que tengo las manos grandes, los ratones pequeños me provocan muchos dolores a largo plazo; este Viper V3 Pro ha sido mejor en ese aspecto, pero puedo apreciar que, si lo uso durante muchas horas de manera consecutiva, podría sufrirlos.

Para el uso normal que le doy al ratón y para mis partidas casuales, este ratón me ha venido de fábula y se ha convertido en mi preferido para jugar. Como es lo habitual, lo recomendable es probar el ratón en persona, ya sea este modelo Faker Edition o el básico, para comprobar si nos viene bien para nuestra mano.

Es fácil olvidar que este es un ratón inalámbrico, con batería integrada, aunque por supuesto, también lo podemos usar por cable si lo preferimos; pero realmente, hay pocas razones para no usar la conectividad inalámbrica.

Y es que la tecnología Hyperpolling 8K de Razer ya es prácticamente lo mismo que usar el ratón con cable; en el paquete se incluye un adaptador que se conecta por USB a nuestro ordenador y que nos dará mucha más libertad de movimiento.

Una edición muy especial

Todo lo que he dicho es cierto, tanto del Razer Viper V3 Pro como de esta Faker Edition; las novedades son estéticas, pero son tan rompedoras que probablemente resultará más atractivo para el jugador medio.

Para empezar, la combinación en negro y verde habitual de Razer es sustituida por un chocante color rojo carmesí con acentos en negro que llama la atención en cualquier sistema que nos podamos montar.

Razer Viper V3 Pro Faker Edition Adrián Raya Omicrono

En el frente, un grabado de un demonio, que además de ser muy chulo, tiene una buena razón: Faker es conocido como el "Unkillable Demon King", el Rey Demonio Inmortal, y de ahí la amenazante imagen de este ratón.

En el clic derecho encontraremos la firma de Faker, un pequeño detalle pero que lo hace más personal, mientras que en el clic izquierdo tenemos el logotipo de Razer; no, no encontraremos el logotipo de la triple serpiente cruzada de la compañía en ningún lado.

Como tampoco encontraremos la iluminación RGB que ha sido característica de la marca desde sus inicios, aunque ese es un sacrificio bien recibido, tanto por estética (realmente no pegaría con este diseño) como por rendimiento (permite ahorrar espacio y peso).

En definitiva, el Razer V3 Pro Faker Edition puede convencernos de dar el salto de una vez por todas a uno de los mejores ratones gaming inalámbricos del mercado, posiblemente el mejor.

El Razer V3 Pro Faker Edition cuesta 199,99 euros en España, y como promoción, se incluye de regalo una alfombrilla Gigantus V2 con diseño exclusivo de Faker, que normalmente cuesta 11,99 euros.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si el diseño y la imagen de Faker nos da igual, podemos conseguir la versión normal de este ratón por 20 euros menos; las versiones en color negro o blanco cuestan 179,99 euros, aunque no vienen con regalo.