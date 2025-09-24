He probado los auriculares de diseño abierto de Xiaomi: muy cómodos y con un buen sonido para no desconectar del mundo

El mercado de los auriculares abiertos, especialmente los de diseño de gancho, está creciendo en todo el mundo. Unos cascos que permiten al usuario escuchar música sin aislarse del mundo y que cuentan con interesantes modelos, Nothing, con sus Ear (open) o los Huawei FreeArc; a los que ahora se une Xiaomi con su última propuesta que llega a España.

Durante el evento de presentación del Xiaomi 15T Pro, su último smartphone de gama alta, celebrado en Múnich (Alemania), el fabricante ha presentado los nuevos Xiaomi Open Wear Stereo Pro, sus auriculares de diseño abierto de gancho que cuestan 159,99 euros.

Unos cascos que cuentan con un diseño elegante y ligero que ofrecen comodidad durante todo el día, un buen sonido y una autonomía que aguante perfectamente una jornada laboral; y que en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido probar durante unas semanas para ver todo lo que pueden ofrecer.

Cómodos y elegantes

Los Xiaomi Open Wear Stereo Pro son unos auriculares que apuestan por un diseño de cómodos ganchos para las orejas, ya visto en otros modelos de otras marcas; solo que en el caso del fabricante chino apuestan, y mucho, por un estilo elegante de color dorado, muy a la moda y que atrae miradas.

Su diseño ligero —cada auricular pesa 9,7 gramos— cuenta con un sistema de soporte de tres puntos y auriculares inclinados hacia fuera para distribuir la presión de manera uniforme. En ese sentido, los nuevos auriculares abiertos de Xiaomi se colocan alrededor de la oreja a través de un bastón con forma de gancho.

Los Xiaomi Open Wear Stereo Pro. Nacho Castañón Omicrono

El fabricante ha explicado que este diseño ayuda a reducir la fatiga auditiva durante largas sesiones de escucha, y lo cierto es que los Xiaomi Open Wear Stereo Pro se sienten muy cómodos, llegando incluso a no notarse demasiado cuando se usan durante horas.

De hecho, hemos estado usándolos para escuchar música en largas sesiones, como durante una jornada de trabajo, y apenas se nota que se llevan puestos.

Los Xiaomi Open Wear Stereo Pro. Nacho Castañón Omicrono

Otra clave del diseño de los auriculares es que el alambre es de titanio y tiene memoria flexible, lo que le permite adaptarse a diferentes formas de oreja. Por lo que ofrecen un ajuste seguro. De hecho, cuentan con certificación TÜV SÜD Earphone High Wearing Comfort.

En nuestro caso, durante nuestras largas sesiones no se nos han caído, ni molestado en ningún momento, ni hemos tenido que estar colocándolos con la mano; incluso cuando los hemos probado haciendo deporte.

Los están disponibles igualmente en color negro y ambos vienen con un estuche elegante —y algo grande para llevarlo en el bolsillo— que comparte acabado con el coche de la marca y que dispone de un cierre magnético, manteniendo los cascos seguros y fáciles de transportar.

Un buen sonido

El sonido de los Xiaomi Open Wear Stereo Pro es bueno, pero si se compara con el de sus rivales, especialmente con los Huawei FreeArc, nos ha parecido ligeramente inferior en cuanto a potencia; aunque no es problema.

Los Xiaomi Open Wear Stereo Pro. Nacho Castañón Omicrono

Estos cascos están pensados para no aislar al usuario, es decir, para que este se entere de lo que sucede a su alrededor mientras escucha música o podcast. Con el volumen al máximo puedes escuchar las teclas del ordenador o el timbre de casa.

Aun así, el sonido de los Xiaomi Open Wear Stereo Pro es de calidad, con un sistema multi-driver que ofrece unos graves profundos, unos tonos medios suaves y unos agudos nítidos. Simplemente nos ha faltado algo más de potencia y es que, diferencia de otros modelos rivales, no suenan tan altos.

Los Xiaomi Open Wear Stereo Pro. Nacho Castañón Omicrono

Los Xiaomi Open Wear Stereo Pro incluyen certificación Hi-Res Audio Wireless con códec LDAC para un sonido nítido que ayuda a apreciar detalles como los instrumentos o voces de fondo; y audio dimensional que ajusta la reproducción con el movimiento de la cabeza para que sea más envolvente.

También cuentan con preajustes Harman AudioEFX y Harman Master EQ para personalizar el sonido, y un sistema mejorado de reducción de fugas de sonido que reduce el desbordamiento en más de un 60 %, según ha indicado la compañía.

La autonomía es otra de las claves de los auriculares abiertos de Xiaomi, que permiten hasta 8,5 horas de reproducción de audio por carga —ampliables a 45 horas con el estuche—, por lo que cubre de sobra una jornada laboral.

Además, vienen con carga rápida que proporciona 2 horas de reproducción en tan solo 10 minutos. En cuanto al resto de características, los Xiaomi Open Wear Stereo Pro vienen con conexión Bluetooth 5.4, tienen un rango de 10 metros y se pueden conectar a dos dispositivos a la vez.

Los Xiaomi Open Wear Stereo Pro. Nacho Castañón Omicrono

Incluso disponen de controles táctiles por gestos fluidos y sencillos que permiten gestionar el volumen, la reproducción o el pasar de canción. Si se mantiene pulsado se activa el asistente de voz o el modo de grabación.

También son compatibles con la aplicación Earbuds, que sirve como centro de personalización, ya que permite controlar los gestos, supervisar la duración de la batería, ajustar los efectos de audio, grabar audio e incluso localizar los auriculares extraviados.

Los Xiaomi Open Wear Stereo Pro. Nacho Castañón Omicrono

Eso sí, cabe señalar que a la hora de realizar este análisis, y teniendo en cuenta que los cascos no se habían lanzado y, por tanto, no se había activado la conexión, durante nuestra experiencia no hemos podido emparejarlos con la aplicación; sino que lo hemos hecho mediante Bluetooth.

¿Me lo compro?

Los Xiaomi Open Wear Stereo Pro (159,99 euros) son una interesante opción para aquellos que busquen unos auriculares de diseño abierto que no les aísle de lo que sucede a su alrededor que queden elegantes y estilosos (especialmente los de color dorado).

Unos cascos que van muy a la moda, con un diseño refinado, que resultan ligeros y muy cómodos para usar durante largas sesiones. Y que ofrecen una importante autonomía con la que evitar que tener que estar cargándolos todo el tiempo.

También ofrecen un buen sonido para escuchar música y podcast, pero lo cierto es que el sonido no es tan potente como el de alguno de sus competidores, que, incluso, varios de ellos son incluso ligeramente más baratos.