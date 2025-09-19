He probado las nuevas gafas con IA de Meta que llegan a España: de revolucionar cómo entrenas a mejorar su modelo icónico

Meta ha celebrado su conferencia anual Connect en la que ha mostrado su dispositivo más ambicioso hasta la fecha: las Meta Ray-Ban Display, sus primeras gafas con pantalla integrada. Sin embargo, no han sido las únicas gafas inteligentes que la compañía ha dado a conocer.

Con las gafas inteligentes Meta ha conseguido ser la referencia del sector. Ha logrado liderar una industria que está llamada a jubilar a los teléfonos móviles y en la que el resto de compañías tecnológicas están entrando poco a poco, como Google o Xiaomi, o se espera que lo hagan, como Samsung o Apple.

La empresa de Mark Zuckerberg sigue ampliando su alianza con Essilor Luxottica y ha presentado la nueva generación de las Ray-Ban Meta así como un nuevo modelo enfocado a deporte, las Oakley Meta Vanguard. Dos modelos que, a diferencia de las Display, sí tienen fecha de llegada a España.

La ambición de la compañía es clara, tener un dispositivo con una inteligencia artificial que te acompañe en el día a día, que sepa lo que estás viendo y que quieras llevar siempre.

"Para que las gafas con IA se popularicen, necesitamos monturas diseñadas para diferentes actividades y estilos, que se adapten a tus gustos. Deben ser ligeras, cómodas y verse geniales", ha explicado la compañía durante la presentación.

Ray-Ban Meta Skyler Chema Flores Omicrono

Es por esto que tras el lanzamiento de las Oakley Meta HSTN en junio, la compañía ha ido un paso más allá ambicionando enganchar a los deportistas de alto nivel con las nuevas Oakley Meta Vanguard y la segunda generación de sus ya icónicas Ray-Ban Meta.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido tener un primer contacto con ambos modelos para conocer más a fondo cómo son, qué tal se comportan y si merecen la pena por los 419 y 549 euros, respectivamente, por los que llegan a tiendas.

Oakley Meta Vanguard, pensando en deporte

Las Oakley Meta Vanguard están enfocadas para deportistas de alta intensidad en exterior. No sólo para adaptarse a las exigencias y necesidades que pueda tener un ciclista en ruta, un snowboarder cuando está en un descenso o un corredor en plena maratón, sino que están orientadas en mejorar su rendimiento ofreciéndoles una ventaja competitiva. Es una evolución de la tecnología deportiva.

Buscan ser compatibles con esos deportes de alta intensidad, por lo que tienen un diseño extremadamente resistente con certificación IP67, lo que les permite lidiar con el agua, el polvo, temperaturas extremas, nieve o suciedad. Además, tienen mucha más autonomía.

Oakley Meta Vanguard Chema Flores Omicrono

En concreto tienen hasta 9 horas de autonomía, siendo así el modelo con más batería. Suficiente para registrar rutas o maratones, al tiempo que disponen de 36 horas adicionales en el estuche. Accesorio que permite tener el 50% de la autonomía cargado en 20 minutos de conexión.

Con esta capacidad de aguantar puestas durante horas las Vanguard son extremadamente ligeras, con sólo 67 gramos de montura, el sistema de apoyo Three-Point Fit de Oakley y tres tamaños de plaquetas nasales reemplazables — incluyendo un ajuste de puente bajo y alto— pensando en llevarlas cómodamente el mayor tiempo posible.

Lo más llamativo del diseño es la gran lente Prizm, disponible en cuatro colores (dorado, negro, azul o rojo). Están optimizadas para usar con cascos y gorras de ciclismo por lo que la botonera también ha sido rediseñada y pasan a estar ubicados en la parte inferior de las patillas.

Ahí, además del botón de disparo se encuentra el de encendido, mientras que el volumen se sigue controlando deslizando por la patilla. También dispone de un nuevo botón configurable desde el cual podemos guardar una acción para tener a mano. Eso sí, siempre es más cómodo relacionarse con ellas a través de comandos de voz.

Oakley Meta Vanguard Chema Flores Omicrono

Sin embargo, lo más interesante de la gafas es, sin duda, su nueva cámara. Está ubicada justo encima del puente de la nariz, con lo que queda más centrada que en el resto de modelos de la compañía. Ahora, se tendrá el punto de vista exacto del usuario.

Con el resideño, el LED que avisa de la grabación queda a la altura de la frente, un poco por encima del entrecejo. Sigue siendo discreto pero estando a la vista.

Esta nueva cámara aspira a plantar cara a los modelos de GoPro o DJI. Dispone de una cámara de 12 megapíxeles con un campo de visión panorámico de 122 grados con grabación hasta en UHD 3K y grabación de audio de alta calidad.

Los resultados que pudimos ver en la prueba de Meta eran esperanzadores con una alta calidad y resultados en entorno controlado. Igualmente lo es a la hora de escuchar música, podemos tener una inmersión total.

Botonera y altavoz de las Oakley Meta Vanguard Chema Flores Omicrono

Entre las novedades de grabación se encuentran las opciones de cámara lenta, hyperlapse y estabilización de video ajustable, pensando en que el usuario pueda documentar las salidas de todas las maneras posibles.

Uno de los modos de captura de contenido más interesantes que tienen las Vanguard es una función de captura automática con Garmin, que permite grabar vídeos sin tener que hacer nada. Cuando se tengan vinculadas las gafas con el reloj inteligente, las gafas grabarán automáticamente vídeo cuando se alcancen hitos del entreno, diferentes distancias o se alcancen determinadas frecuencia cardíaca. De este modo se podrá concentrar en el entrenamiento por completo.

Diferentes colores de la Oakley Meta Vanguard Chema Flores Omicrono

Esta vinculación con Garmin permitirá al usuario preguntarle a Meta AI cómo está entrenando, recibir el ritmo de actualizaciones sobre estadísticas o ruta. Asimismo, el led interno de estado también puede configurarse para avisarte si estás en el ritmo previsto.

Además de Garmin, las gafas pueden vincularse con Strava para superponer las gráficas y métricas de forma directa en la aplicación con los vídeos grabados durante las rutas. Estas composiciones se pueden subir a Instagram, WhatsApp y otras redes sociales.

Igualmente si se vinculan con otras apps como Salud de Apple o Health Connect de Android, se podrán recibir resúmenes de actividad directamente desde la app Meta AI de cada entrenamiento. Comparando así los progresos.

Ray-Ban Meta Gen 2, un nuevo clásico

Si un modelo ha consagrado las gafas inteligentes de Meta esas han sido las Ray-Ban Meta, que ahora crecen no sólo con más batería y mejores cámaras, sino con más opciones de colores y hasta tres monturas diferentes: Wayfarer, Skyler y Headliner. Todas con la capacidad de poner lentes Transitions.

La clave de estas gafas es la versatilidad en el estilo y el poder llevarlas a todas horas y en todas partes. Es por eso que Meta ha mantenido todas las funciones de inteligencia artificial y los principales pilares de uso para hacerlas aún mejores.

Ray-Ban Meta Headliner (Gen 2) Chema Flores Omicrono

En primer lugar han mejorado la duración de la batería. Ahora tienen casi el doble de autonomía que el modelo anterior, llegando a las 8 horas de uso. De este modo están orientadas para escapadas, viajes cortos o festivales de música.

Al igual que sucede con el modelo Vanguard, la carga ha mejorado y podemos tenerlas cargadas al 50% en sólo 20 minutos, un tiempo correcto si vamos de excursión, ya que pueden cargarse en un momento en la mochila.

La nueva generación invita a tomar fotos y capturar vídeo en todas partes. Lo hace gracias a una nueva cámara que captura vídeos hasta en 3K Ultra HD con colores más vivos y fluidos con HDR ultraancho y 60 fotogramas por segundo. Más del doble que el modelo precedente. Asimismo, a través de una actualización llegarán los modos Hyperlapse y cámara lenta con los que sí salen las Vanguard.

Pero el gran punto fuerte de estas gafas, más allá de la creación de contenido es lo que se puede hacer con ellas. La magia de Meta AI.

Ray-Ban Meta Gen. 2 Chema Flores Omicrono

Es especialmente útil para hacer sin manos algunas de las funciones que haríamos con el móvil. Así por ejemplo podemos establecer recordatorios, tomar notas con comandos de voz, llamar a alguien, escuchar música o algo tan habitual como escribir un mensaje de WhatsApp.

Hay otras funcionalidades que van más allá como la posibilidad de mantener una conversación en otro idioma gracias a la traducción simultánea —incluso sin conexión a internet si tenemos descargado el idioma—, e incluso en un futuro llegará la función enfoque de conversación, llamada a jubilar a los audífonos.

¿Me lo compro?

Las nuevas gafas de Meta llegan con un precio que en un primer momento puede parecer elevado, pero que en realidad está más que ajustado a todo lo que ofrecen.

Tenemos en primer lugar unas gafas de altísima calidad y diseño firmado por las dos marcas de Essilor Luxottica, a lo que hay que sumarle una pequeña gran obra de ingeniería industrial y técnica que permite colocar dentro un ordenador y una cámara de altas prestaciones.

Ray-Ban Meta Headliner (Gen 2) Chema Flores Omicrono

Asimismo, con Meta AI tenemos una de las inteligencias artificiales conversacionales más resolutivas y eficaces que hay en el mercado. No es un sabelotodo como ChatGPT, pero es mucho más útil en el día a día de lo que pueda ser otra.

En definitiva, si eres deportista y quieres darte el capricho de mejorar la creación de contenido cuando sales a entrenar o a competir, al tiempo que te puede ayudar un asistente inteligente en tus sesiones diarias, las Vanguard son para ti.

Por otro lado, si buscas un modelo para el día a día, que te acompañen en todo momento y que sean más discretas, la nueva generación de RayBan Meta es tu mejor opción. Aquí la única duda es si por algo menos de 100 euros te compensa irte a la generación anterior. Ya entrará en la balanza de cada uno cuánto le compensa tener mejor cámara y batería por esa diferencia de precio.