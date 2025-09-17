He probado el nuevo iPhone Air: el teléfono ultradelgado de Apple que hay que tocar para creer que sea de verdad

Apple presentó un aluvión de novedades el pasado martes con el iPhone como gran reclamo. Pero si un modelo destacó por encima de los demás ese fue el iPhone Air, un impresionante teléfono ultradelgado con el que la compañía vuelve a deslumbrar.

El iPhone Air es diferente y no se parece a ningún teléfono que hayas visto antes. Su desarrollo se desmarca por completo de alternativas y su diseño parece venido del futuro. Es más que un teléfono; es la declaración de intenciones de Apple para cambiar la experiencia de usar un teléfono.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado la última semana con él antes de que se ponga a la venta este viernes en España desde 1.219 euros. Queda así por encima del iPhone 17 (desde 959 euros) y por debajo de los modelos iPhone 17 Pro (desde 1.319 euros).

Lo hemos estado usando durante estos días para comprobar qué tal se comporta esta nueva apuesta de la compañía, si se le saca partido a sus nuevas hechuras o si le pasan factura sus renuncias para lograr ser el iPhone más delgado hasta la fecha.

Un diseño increíble

El iPhone Air no deja indiferente. Tiene un diseño completamente rompedor y que parece anticiparse al futuro. No sólo de la telefonía, sino también de los próximos productos de la compañía.

Sirve para imaginar cómo podría ser el primer iPhone plegable o cómo se podrían desarrollar las primeras gafas inteligentes de Apple. Es un tótem llamado a marcar el futuro. Una apuesta; un reto ambicioso.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Lo es porque el iPhone Air parece desafiar a la física. Del mismo modo que cuando Steve Jobs sacó del sobre el primer MacBook Air de un sobre de oficina en plena keynote. Esa es la misma ambición con la que Apple apuesta por este iPhone Air.

Los datos dicen que el iPhone Air mide sólo 5,6 mm de grosor en su parte más estrecha, pesa 165 gramos y tiene una pantalla de 6,5 pulgadas. Sin embargo, lo que realmente asombra es la sensación física que produce en la mano, parece mucho más delgado y ligero de lo que puedan marcar los números.

iPhone Air Chem Omicrono

La sensación de ligereza y delgadez contrasta con una enorme pantalla en la que invita a sumergirse. Su gran tamaño, la calidad de imagen con Super Retina XDR y la tecnología ProMotion hacen que la fluidez y el consumo de contenido sea vibrante y agradecido en todo momento. Da igual estar a pleno sol, rinde como el gama alta que es.

Una de las claves de esa experiencia de ligereza y delgadez con experiencia premium es su robustez. En ningún momento da la sensación de estar ante un teléfono frágil o que pueda romperse, como sucede en algunos teléfonos plegables ultradelgados. Al contrario, tiene alma de todoterreno y Apple explica que es el smartphone más duro de su catálogo. Palabras mayores.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Para lograrlo, la estructura central es un marco increíblemente delgado hecho de titanio grado 5 de calidad aeroespacial. Este material combina resistencia, ligereza y durabilidad para combinar la elegancia con la dureza, tanto es así que el marco está pulido para acabar con un efecto espejo único.

La obsesión de Apple porque este teléfono sea increíblemente duradero es tal que no ha dejado ningún detalle de la construcción al azar. Tanto es así que, por ejemplo, la conexión USB-C está impresa por titanio por la propia compañía. No hay punto flaco en la estructura de este Air.

Para entender el grosor, es poco más que el puerto USB-C, lo que no impide que cuente con los mismos botones que el resto de modelos de iPhone, incluyendo el control de cámara o el botón de acción.

Mucha potencia, menos batería

Para conseguir ese diseño ultradelgado y ligero Apple ha tenido que hacer concesiones. Aunque les adelanto que, tras haberlo probado durante casi una semana, la experiencia general que devuelve será más que suficiente para la gran mayoría de usuarios que tienen un iPhone.

Desde hace varias generaciones soy usuario habitual de Pro Max. Es decir: las cámaras más potentes, la batería más amplia y la pantalla más grande. Durante esta semana no lo he echado de menos en la mayoría de momentos y he acabado dándome cuenta de que el Air acierta en lo que la mayoría de usuarios busca.

Tiene estilo. Marca estatus. Y todo lo que hace, lo hace muy bien.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Sin embargo, tiene renuncias frente a los modelos Pro que pueden marcar la diferencia a la hora de elegir entre Pro o Air. Se trata principalmente de cámaras y batería.

Este teléfono ultradelgado venido del futuro pone el acento en el diseño sin descuidar la potencia. Monta en su interior el A19 Pro, el chip móvil más potente de la compañía que también montan los iPhone 17 Pro.

Lo hace en una increíble labor de ingeniería pues logra concentrar la mayoría de los componentes en el módulo de cámara que sobresale frente al resto del chasis. Aquí son clave los avances logrados en los componentes de Apple, que permite dejar la mayoría del cuerpo para montar una batería de alta densidad.

Este rediseño interno le hace montar una única cámara, carecer de entrada para la tarjeta SIM y una batería menor que la que tienen el resto de modelos lanzados este año. Apple explica que la autonomía es de 3 horas menos de reproducción de vídeo que el iPhone 17 y hasta 10 horas menos que el 17 Pro Max.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Mi experiencia usándolo es que da justo para acabar el día. Si te despiertas temprano, sobre las 6 AM, y haces un uso más o menos intenso, tendrás que buscar un cargador pasadas las 10 de la noche. No te llegará para empalmar con un plan nocturno.

Durante estos días de pruebas, he logrado hasta 7 horas de uso de pantalla activa, con reproducción de vídeo, música y podcast y haciendo fotos. No es un móvil pensado para el uso intensivo, pero sí tiene la capacidad de aguantar durante el día.

Eso sí, si vamos apurados Apple ha sacado una batería MagSafe para este modelo específico que amplía hasta 40 horas de uso, o bien bastará con darle un chute de carga de hasta 20W.

Con respecto al paso a eSIM es extremadamente sencillo. La nueva versión de iOS permite al usuario migrar el número de teléfono de su SIM de siempre a eSIM en dos pasos y de manera completamente fácil. Esa magia de software propia de Apple. Bastará con tener el iPhone anterior cerca y casi por arte de magia se habrá completado el traspaso a la eSIM.

Una cámara muy capaz

La otra renuncia a la que se ha tenido que enfrentar Apple para conseguir este diseño ultradelgado es la de montar una única lente. La compañía nunca da puntada sin hilo y el sistema Fusion de 48 megapíxeles que rinde con precisión y más versatilidad de la que esperas.

El sensor de Fusion de 48 megapíxeles permite, gracias al recorte por su enorme tamaño, tener en la práctica 4 lentes en el bolsillo. El principal 1x a 24 megapíxeles con gran luz y rendimiento, que crece hasta los 48 megapíxeles si queremos tomar más detalles en imágenes como paisajes.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Este 1x permite, como en años anteriores, alternar entre los equivalentes de 28 o 35 mm para obtener así planos más concretos con los que inmortalizar tomas. Igualmente disponemos de un 2x que se sirve de utilizar los 12 megapíxeles centrales del sensor.

Aunque es un recorte, ofrece una calidad superior a la de modelos anteriores gracias a que el motor fotónico se ha actualizado para utilizar más aprendizaje automático específicamente para el 2x, ofreciendo desde más detalles y colores más realistas a grabar en modo Acción o vídeos nativos 4K60 Dolby Vision.

Sin embargo, una de las novedades de cámara más interesantes de este año en todos los iPhone está en la parte delantera. La nueva cámara frontal Center Stage monta un sensor cuadrado cambiando el ratio de 4:3 a 1:1, lo que en la práctica permite tomar selfies grupales sin necesidad de poner el móvil en horizontal. La cámara lo hace por ti.

Manteniendo siempre el móvil en vertical, podremos alternar entre selfies en vertical o en horizontal, así como ampliar el ángulo de visión para que entre más gente en el plano.

Asimismo, esta tecnología de Center Stage se podrá usar para videollamadas, para grabarnos con el modo acción también en la delantera e incluso para hacer vídeos duales. Es decir, usando la cámara trasera y la delantera a la vez, algo ideal para grabar nuestra reacción a un concierto o una actuación.

¿Me lo compro?

El iPhone Air es el teléfono que llega para marcar los próximos pasos de Apple y sirve para ser la punta de lanza de la innovación de la empresa. El Air es la referencia de este año para quienes quieren tener lo último. Desafía a la física con un grosor ultradelgado, una ligereza sin rival en el catálogo y la sensación de tener el futuro en la mano.

Si para ti el diseño es algo más que una cuestión estética, si buscas ligereza, potencia y la mayor comodidad posible en el manejo diario, el iPhone Air es tu teléfono. No hay nada más placentero que tener un teléfono de pantalla enorme en el bolsillo que puedas olvidarte de que lo llevas por dimensiones y peso.

A nivel de combinar diseño y rendimiento el iPhone Air es un portento pero para lograr el diseño de Apple más avanzado en los últimos tiempos tiene renuncias que le pueden venir cortas a muchos usuarios. Principalmente en cámara y batería.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Aunque el Air cumple con nota en ambos aspectos, tanto el iPhone 17 como los modelos iPhone 17 Pro ofrecen una mayor autonomía que les puede aportar mayor seguridad de uso en el día a día, especialmente en viajes o situaciones donde no hay una fuente de energía cerca.

Por otro lado, el disponer de una única lente hará que los más aficionados a la fotografía lo consideren corto, echando de menos un mayor zoom para retratos o sacar detalles de momentos, o bien el gran angular 0,5x que permite realizar tomas más inmersivas.

En suma, el iPhone Air es una delicia. Un teléfono exquisito capaz de combinar diseño y potencia sin igual en un grosor que parece ciencia ficción. Es tan delgado y ligero que hay que experimentarlo en la mano para ser consciente de su magnitud. Tocar para creer.