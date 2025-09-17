He probado el iPhone 17: el teléfono más equilibrado de Apple mejora para convertirse en una compra maestra

Apple pone a la venta este viernes sus nuevos teléfonos en España. El iPhone Air, los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max y el iPhone 17. Aunque este último ha pasado más desapercibido frente a los otros modelos, es el iPhone 17 la compra maestra que está preparada para satisfacer a más personas que nunca.

El iPhone 17 se ha actualizado con muchas de las funcionalidades de los modelos Pro de años anteriores, algunas especialmente reclamadas por usuarios como un mayor refresco de pantalla, aunque ha ido más allá. También ha ampliado su tamaño y mejorado su capacidad de visionado.

Sin embargo, este año Apple se ha puesto las pilas con el iPhone 17 y se trata de uno de los modelos más redondos de los últimos años. Además de la pantalla también han mejorado en capacidad fotográfica, en autonomía y potencia.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado los últimos días probándolo a fondo para comprobar cómo ha sido el salto con respecto a la generación anterior, así como para saber si merece la pena por los 959 euros que parte.

Mejor y más pantalla

El iPhone 17 apuesta por lo seguro. Continua el diseño heredado de la generación anterior y a primera vista no sorprende en la mano. Es un dispositivo conocido con lo que se tiene esa sensación familiar al cogerlo por primera vez. Sin embargo, guarda una sorpresa. Y lo cambia todo.

iPhone 17 Chema Flores Omicrono

La experiencia de usar el iPhone 17 mejora por completo por su nueva pantalla. El nuevo panel estrecha los bordes para montar 6,3 pulgadas en el frontal, considerablemente más grande que la generación pasada, todo sin sacrificar sus dimensiones.

Esta pantalla no sólo es más grande, sino que también se ve y se siente mejor. Lo hace gracias a que incorpora la tecnología ProMotion que lleva la tasa de refresco adaptativa hasta los 120 Hz, la opción de Always-on display, un 33% menos de reflejos y hasta 3.000 nits de pico de brillo lo que garantiza usarse a pleno sol.

iPhone 17 (izq) junto al iPhone 17 Pro Chema Flores Omicrono

La nueva pantalla también está hecha para durar. Llega con el nuevo material Ceramic Shield 2 que también incorporan el resto de modelos lanzados este año que protege hasta 3 veces más frente a arañazos. Igualmente dispone de certificación IP68, que le hace resistente a estar sumergido bajo el agua hasta 6 metros por media hora.

Un salto fotográfico

El iPhone 17 se asienta en el concepto de doble cámara, quedando la triple lente reservada para los modelos Pro. Sin embargo, mejora considerablemente con respecto a la generación anterior.

Lo hace con un nuevo sistema Dual Fusion de 48 megapíxeles, tanto en la principal como en el gran angular, que multiplica por cuatro la resolución con respecto al modelo precedente. Esto le permite capturar fotografías con más luz, más detalle y mayor fidelidad de colores que nunca.

La calidad de imagen es impresionante y, salvo en contadas excepciones, no echaremos de menos tener un zoom mayor. La versatilidad que ofrece este modelo, con una calidad de detalle y texturas mejoradas, hará que la mayoría de usuarios se vean completamente satisfechos con el iPhone 17.

Una de las grandes novedades en fotografía se encuentra en la parte delantera. La nueva cámara Center Stage de 18 megapíxeles. No sólo supone un salto en resolución frente al modelo anterior sino que al disponer de un sensor en formato cuadrado permite hacer zoom y rotar la imagen sin tener que girar el teléfono.

Grabación dual en el iPhone 17 Chema Flores Omicrono

Además, tiene encuadre centrado para las videollamadas, vídeo ultraestabilizado e incluso es posible realizar grabación de vídeo dual con la cámara posterior y la frontal al mismo tiempo. Todo en un único archivo pensado para reaccionar en redes sociales.

Mucha más autonomía

El verdadero elemento diferencial que se nota al usar el iPhone 17 es su autonomía. Con respecto a la generación pasada logra meterle hasta 8 horas más de reproducción de vídeo, llegando a las 30 horas, con lo que acabaremos el día más que sobrados.

En la práctica, durante las pruebas que hemos realizado, se traduce en que podremos cargarlo al día siguiente sin necesidad de vigilar el estado de la batería. Lo hace gracias a la nueva eficiencia del chip A19 y los componentes desarrollados por Apple que consiguen que aguante más que nunca.

Por ponerlo en contexto, el iPhone 17 tiene ahora una mayor autonomía que el iPhone 16 Plus, la opción recomendable el año pasado si lo que se buscaba era batería sin necesidad de irse al modelo Pro. Apple ha logrado que su nuevo modelo más accesible sea uno de los más capaces.

iPhone 17 Chema Flores Omicrono

Además el nuevo modelo también ha mejorado su capacidad de carga, siendo compatible con adaptadores de 40W, lo que se traduce en tener el 50% de la batería cargada en unos 20 minutos.

Con respecto al chip A19, tenemos una construcción de 3 nanómetros, con 6 núcleos de CPU, 5 de GPU con aceleradores neuronales y 16 núcleos dedicados directamente al motor neuronal que da vida a Apple Intelligence. La propuesta de Apple con este chip es clara: el iPhone debe moverse y responder mejor que nunca, pero al mismo tiempo tiene que ser eficiente y capaz.

¿Me lo compro?

El iPhone 17 es la compra a recomendar para la gran mayoría de público. Ofrece rendimiento, mejor pantalla, buen diseño, gran autonomía y cámaras de altísimo nivel. Todo manteniendo los 959 euros del año pasado al tiempo que también sube el almacenamiento hasta los 256 GB.

Es el teléfono para aquellos que quieren una experiencia iPhone de primer nivel sin necesidad de tener las mejores cámaras del momento o un diseño ultradelgado que implicaría subir la factura en casi 300 euros más.

iPhone 17 Chema Flores Omicrono

En esta ocasión el nuevo iPhone 17 es un modelo tan redondo que sigue siendo recomendable frente al iPhone 16 aunque se encuentre este último a mejor precio. Las mejoras realizadas por Apple en el nuevo modelo no sólo aseguran una mejor experiencia global, sino también una durabilidad y longevidad mayor del producto.

En suma, con el iPhone 17 Apple ha escuchado a los usuarios y ha conseguido que su iPhone base se convierta no sólo en la opción predilecta de muchos para renovar, sino también en la más equilibrada y capaz de los últimos años.