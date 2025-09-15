Probamos los nuevos AirPods Pro de Apple: cancelación de ruido sin rival y un sensor que te animará a hacer deporte

El pasado martes Apple desveló un aluvión de nuevos productos con el iPhone Air o los iPhone 17 Pro como grandes reclamos. Sin embargo, una de las grandes renovaciones de la mañana en Cupertino fueron los AirPods Pro 3.

Los auriculares más populares del mundo reciben una profunda actualización con respecto al modelo lanzado en 2022 para lograr una mejor calidad de sonido, mucha mejor cancelación de ruido, un ajuste más seguro en la oreja, sensor cardíaco para registrar actividades deportivas como el Apple Watch y más batería.

Lo hace manteniendo su impronta, siendo fiel a su estética icónica y su aspecto convertido en referencia de la industria. Apple además ha mantenido el precio con respecto a la generación anterior: 249 euros.

En EL ESPAÑOL - Omicrono los hemos probado durante los últimos cinco días para comprobar de primera mano si son tan buenos como parecen, qué los hace tan especiales frente a la competencia o si merecen la pena pese a que no vayan a tener de momento en España la traducción simultánea de idiomas debido a las restricciones de Europa con Apple Intelligence.

Un diseño más cómodo

Aunque no lo parezca a primera vista los nuevos AirPods Pro 3 se han rediseñado por completo. Mantienen su aspecto y sello propio pero han cambiado para mejorar la estabilidad y ajuste en el oído, al mismo tiempo que han logrado variar la salida del aire para que suenen y aíslen mucho mejor.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

Todo, con la particularidad de que ahora incorporan un sensor de frecuencia cardíaca. Una miniaturización del sistema que incorpora el Apple Watch para ser capaz de medir el rendimiento deportivo del usuario sin necesidad de usar un reloj inteligente.

Cuando te los colocas por primera vez en la oreja, lo primero que sientes es una estabilidad y ajuste superior con respecto a la generación anterior. Lo consigue por la mayor capacidad de adaptarse a la geometría natural del canal auditivo y por optar por almohadillas con espuma que se quedan mejor en la oreja.

Cada AirPod Pro es más pequeño en volumen que la generación pasada y cuentan con un ligero cambio en la inclinación de la superficie que está en contacto con la oreja. Esto permite que queden más sujetos al tiempo que consiguen que el sensor cardíaco esté siempre en contacto con la misma.

Uno de los detalles que facilitan el ajuste de los AirPods Pro es la incorporación de un tamaño más de almohadilla en la caja. La nueva versión de los tapones de foam está disponible en cinco versiones (XXS, XS, S, M y L) lo que facilita probar diferentes tallas hasta ajustar la que verdaderamente te vaya bien en la oreja.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

La sujeción durante más tiempo y en actividades intensas es lo que hace que los nuevos AirPods Pro sean ideales para entrenar incluso a alto rendimiento o en ejercicios que requieran fuertes movimientos. No se moverán de tu oreja. Da igual que hagas dominadas o toquen handstand push-up en el WOD del día, tus AirPods seguirán ahí.

Medidor cardíaco para deporte

Si los AirPods Pro ya se habían consagrado como aliado para entrenar, ahora van un paso mucho más allá. Lo hacen gracias al mejor diseño. Pues, además de ajustarse mejor en la oreja ahora son más resistentes a polvo, sudor y agua con certificación IP57. Una durabilidad mayor que amplía la vida útil del producto.

Pero si hay una nueva característica de los AirPods Pro que invite a usarlos para hacer deporte es, sin duda, el nuevo medidor de frecuencia cardíaca.

Al igual que sucede en los Powerbeats Pro 2, los nuevos AirPods Pro 3 disponen de un pequeñísimo sensor que mide el ritmo cardíaco y permite al usuario registrar entrenamientos de medio centenar de disciplinas deportivas directamente con ellos en las orejas sin necesidad de usar un reloj inteligente.

Lo hace incorporando el sensor de este tipo más pequeño que Apple haya creado jamás. Emite una luz infrarroja invisible en el canal auditivo 256 veces por segundo que, combinado con algoritmos de aprendizaje automático, proporciona una alta precisión de salud en todo momento.

Emplazamiento del sensor cardíaco en los AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

Lo cierto es que he cruzado los datos con los que da el Apple Watch y el resultado ha sido el mismo.

Ahora, cuando los tengamos colocados en el oído podremos saber desde cuánto nos estamos moviendo, la distancia recorrida o las calorías consumidas. Directamente desde la aplicación Fitness del iPhone. Ahí nos aparecerá la opción de empezar un entrenamiento con los AirPods Pro y monitorizar la frecuencia cardíaca, calorías, el ritmo o la distancia.

Entre los 50 tipos de entrenamiento diferentes, que sirven para aumentar el número de pasos y cerrar círculos diarios, se encuentran opciones tan diversas que van desde cross training a pesca, pasando por salto a la comba, patinaje, taichi, yoga o montañismo. Incluyendo obviamente las opciones más tradicionales como correr, ciclismo o remo.

Pantalla de registro de actividad de los AirPods Pro 3 en el iPhone Chema Flores Omicrono

Igualmente, usando los AirPods Pro 3 podremos utilizar la aplicación de Fitness+ para realizar entrenamientos en casa o cuando vayamos de viaje y ver así las métricas de frecuencia cardíaca o las calorías en tiempo real con el ejercicio que estamos realizando.

Mejor sonido, mejor silencio

Pero si por algo destacan los nuevos AirPods Pro 3 es por su sonido y por su capacidad para lograr el silencio. Apple ha logrado con ellos algo que parecía imposible, y es mejorar en ambos aspecto tanto la fidelidad para escuchar música como su poderío para aislarse del mundo.

El rediseño de la forma de los AirPods Pro 3 le ha valido a Apple para cambiar la arquitectura acústica interna desde cero para ofrecer una nueva experiencia de escucha de sonido espacial sin rival junto con el chip H2, el mismo de los AirPods 4.

Lo logra con un control más preciso del flujo de aire que transporta el sonido al oído, transformando la respuesta de graves, ampliando la escena sonora para escuchar todos los instrumentos y añadiendo una claridad vocal increíblemente viva.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

Este rendimiento se combina con un nuevo ecualizador adaptativo de última generación que personaliza la firma sonora para adaptarse a la geometría y al ajuste único de cada oído. La experiencia es de inmersión total en la canción, película o serie que estemos reproduciendo.

Sin embargo, más allá del potencial sonoro, lo realmente impresionante de estos auriculares es la cancelación de ruido. Es lo más parecido a tener una cámara anecoica en el oído. Nos consigue aislar casi por completo del mundo con sólo pulsar un botón.

Es tan potente que podremos estar trabajando en una oficina sin escuchar al compañero de nuestro lado o ponernos un café y saltarnos el ruido de la máquina. Parece magia.

El salto con respecto a la generación anterior es considerable y desde Apple explican que cancelan el doble que la generación anterior y hasta 4 veces más que el modelo original. Lo cierto es que se nota.

Para lograr esta cancelación de ruido intraaural que marcará al resto de la industria, combinan micrófonos de ruido ultrabajo y audio computacional avanzado con nuevas almohadillas de espuma para un aislamiento del ruido aún mayor.

Más autonomía para hacer más

Entre su facilidad y comodidad de ajuste como sus nuevas capacidades para hacer más cosas y ofrecer un mejor audio, la otra gran novedad del nuevo modelo de auriculares de Apple es su autonomía.

Los AirPods Pro 3 ofrecen ahora hasta 8 horas de reproducción de música continuada con la cancelación activa de ruido funcionando, lo que supone un 33% más que la generación anterior. Tiempo que crece hasta las 10 horas si empleamos el modo transparencia con la funcionalidad de audífono.

Y es que los AirPods Pro 3 son mucho más que unos auriculares.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

La gran novedad es la funcionalidad de traducción simultánea de idiomas que pude probar en Cupertino en las oficinas de Apple. Funciona de forma excelente, como si tuviésemos un pinganillo durante la conversación pudiendo usar la pantalla del iPhone como apoyo. Lamentablemente Apple no lo traerá a Europa de momento.

Más allá de esta función, los AirPods Pro 3 destacan como una de las mejores herramientas para el cuidado de la salud auditiva. Como en el modelo anterior podremos hacernos un test para conocer el estado de nuestra audición, usarlos como audífono e incluso usar la protección a sonidos fuertes gracias a su cancelación de ruido.

Igualmente, están pensados para complementar a los creadores ya que con iOS 26 pueden usarse para controlar la cámara del móvil así como para servir de micrófono externo en grabaciones o entrevistas.

¿Me los compro?

Los AirPods Pro 3 son los auriculares definitivos. Parece magia que Apple haya podido mejorar un producto tan redondo como eran los AirPods Pro 2. Lo hacen en lo importante: una mejor calidad de sonido y, sobre todo, en un increíble salto en la cancelación de ruido que te permite aislarte de todo.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

Sin embargo, los AirPods Pro 3 van mucho más allá.

La nueva generación de auriculares estrella de Apple son mucho más cómodos y con más batería, lo que invita a no quitárnoslos del oído nunca.

Es por eso que también mejoran en el cuidado de la salud auditiva y, con la llegada del monitor de frecuencia cardíaca también servirá para que muchos usuarios que no tienen el Apple Watch comiencen a cerrar anillos de una forma fácil y sencilla. Es un nuevo aliado para ponerse en forma.

La apuesta por la salud de la compañía cristaliza en la nueva funcionalidad de los AirPods Pro de medir la frecuencia cardíaca. Con más de 50 entrenamientos servirá para que muchos usuarios puedan coger rutina y hacer ejercicio con mayor libertad y seguimiento.

En suma, los AirPods Pro 3 son una compra maestra. Los nuevos auriculares de Apple mantienen el precio de la generación anterior para ofrecer la mejor calidad de sonido y cancelación de ruido jamás vista en sus familia de auriculares, al tiempo que añade medidor de frecuencia cardíaca para que usarlos para hacer deporte sea más sencillo y conveniente.