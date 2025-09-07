Probamos el nuevo aspirador de Dyson que querrás en casa: cepillos que evitan enredos y un diseño mucho más versátil

Dyson ha desvelado una decena de novedades en el marco de la feria IFA de Berlín. Ahí, además de dejar ver su nuevo robot aspirador, su purificador de aire más compacto o volver a mostrar la delgadísima PencilVac, la compañía británica ha mostrado su nueva aspiradora de mano definitiva: la Dyson V16 Piston Animal.

Este nuevo modelo no sólo llega con la ambición de comandar el ambicioso catálogo de aspiradoras de mano de Dyson, sino que además lo hace de la mano de más potencia, un diseño más cómodo, funcional y práctico, así como piensa en la higiene por delante de todo.

Entre las novedades de este modelo se encuentra un nuevo motor, cepillos con cabezal cónico que evitan enredos, un diseño modular que facilita el jugar con los accesorios, así como un sistema que compacta los residuos para poder almacenarlos durante más tiempo.

Aunque acaba de ser presentada, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido tener un primer contacto con ella para conocer de primera mano cómo ha mejorado, cuáles son sus puntos fuertes y si merece la pena desde los 849 euros que arranca, aunque sube a 999 en su versión Submarine.

Un cabezal que marca la diferencia

La nueva aspiradora de Dyson destaca por su potencia. Cuenta con el nuevo motor Dyson Hyperdymium 900W desarrollado por la compañía que dispara el rendimiento en un 50% con respecto a su predecesor. Aspira en un visto y no visto gracias a sus 315 AW de capacidad.

Dyson V16 Animal Piston Chema Flores Omicrono

Este motor incorpora una nueva tecnología patentada Dynamic Cyclone, que activa cinco ciclones adicionales en el modo Boost para aumentar aún más la aspiración cuando sea necesario, pero en la mayoría de los casos con la potencia media bastará más que de sobra.

Sin embargo, la verdadera magia de este modelo no sólo reside en su motor, sino que está en un novedoso cabezal. Está diseñado para ofrecer potencia sin interrupción, rendimiento inteligente y un mantenimiento sin esfuerzo.

¿El motivo? Un diseño denominado All Floor Cones Sense que se diferencia de los habituales al incorporar dos cepillos cónicos. Este innovador diseño le permite expulsar directamente hasta los pelos más largos, lo que evita el tener que cortar y arrancar el cabello manualmente.

Esta forma cónica favorece el desplazamiento del pelo, desde los extremos más gruesos del centro hacia los más estrechos del exterior, antes de ser aspirado directamente a la cubeta. Se acabó tener que estar quitando pelos del rodillo después de aspirar.

Dyson V16 Pison Animal Chema Flores Omicrono

También ha cambiado el cabezal húmedo de la versión Submarine. Dispone de un nuevo rodillo motorizado de microfibra de alta densidad para manchas y salpicaduras de los suelos duros.

Incorpora una nueva tecnología de control de hidratación que proporciona un suministro de agua más preciso y específico durante la limpieza en húmedo y monta un depósito de 300ml para un uso en suelos de hasta 110 metros.

Diseño más versátil

Una de las mejoras más llamativas de la nueva generación del aspirador es su cambio en el diseño. Ahora es más versátil y funcional.

Lo es porque ahora podemos aspirar directamente desde el mango, sin necesidad de colocar ningún accesorio, pues dispone directamente de la integración de la herramienta de aspirado. Esto no sólo hace más conveniente el modelo para puntuales aspiraciones rápidas, sino que es mucho más higiénico que modelos anteriores.

Dyson V16 Piston Animal Chema Flores Omicrono

El nuevo sistema de integración de herramientas permite una mayor combinación con accesorios para dar más versatilidad al aspirador. Es posible llegar mejor y más cómodo a zonas de difícil acceso así como liberar y colocar los diferentes cabezales.

Entre las novedades del diseño se encuentra un nuevo sistema de liberación remota de los propios cabezales lo que permite cambiarlos sin necesidad de agacharse, llegando a quedarse de pie el aspirador para hacer más conveniente su uso múltiple y sin parar.

Dyson V16 Piston Animal Chema Flores Omicrono

Cuenta con una batería para 70 minutos de aspiración sin pérdida de potencia que además es intercambiable para una mayor autonomía. Es decir, podremos tener dos baterías si hacemos un uso extraordinariamente alto.

Más allá de la batería o el nuevo cepillo cónico, pensando en que el aspirador esté siempre operativo y haya que hacer el menor mantenimiento posible, Dyson también ha renovado el diseño de la cubeta.

Cubeta con sistema de compactar de la Dyson V16 Piston Animal Chema Flores Omicrono

Ahora, el depósito donde guardar la suciedad cuenta con un sistema que la compacta para tener el equivalente a un mes de aspirado, lo que multiplica hasta tres veces su capacidad habitual.

El interior también se ha rediseñado para que, a diferencia de otros, todas las superficies internas se limpien al vaciarla, lo que garantiza que no queden restos de polvo o pelos y sea más higiénico su uso.

También cuenta con alguno de los elementos más populares —y ya irrenunciables— para los usuarios de Dyson. Sigue apostando por un filtro EPA que captura el 99,99% de partículas de hasta 0,1 micras, iluminación LED para detectar el polvo o conexión con la app para optimizar la limpieza.

¿Me lo compro?

La V16 Piston Animal llega para elevar la calidad de aspiración propia de Dyson. Es mejor de lo que cabría esperar de un aspirador de la compañía. Es ligera, eficaz y tremendamente cómoda de usar con su nuevo diseño de colocación de accesorios y herramientas.

Dyson V16 Piston Animal Chema Flores Omicrono

El elemento diferencial es su nuevo cabezal cónico que demuestra la capacidad de innovación y desarrollo de la compañía. Cómo un cambio tan, a priori, sencillo, puede facilitar tanto la vida en el día a día en la aspiración del hogar.

Es un desarrollo genial, tan bueno que es de esos que acabará copiando la competencia, del mismo modo que sucedió con la luz LED en el frontal para detectar el polvo invisible.

En suma, pese a su precio, es un importe ajustado para el gran salto de calidad con respecto a la generación anterior. Es el aspirador total que todos desearíamos tener en casa.