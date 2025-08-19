Probamos los auriculares baratos que parecen 'premium': "Tienen una gran construcción, están muy bien rematados"

Si nos ceñimos al mercado de auriculares en España, lo normal es pensar en modelos de gama alta. Los recientes WH-1000XM6 de Sony son algunos de los más codiciados, incluso modelos de hace unos años s siguen cotizando. OneOdio quiere romper con ello con sus auriculares de gama media-baja.

Después de un llamativo lanzamiento con los OneOdio Focus A5, unos auriculares que prometían grandes especificaciones a precios bajos, llega su renovación directa: los Focus A6, que renuevan su diseño y se acercan más a una estética premium.

Hablamos de unos auriculares de unos 75 euros en España, y que llegan en dos colores bien diferenciados, junto con una plétora de características que van desde la certificación Hi-Res hasta compatibilidad con el códec LDAC de Sony.

Más premium, más personalidad

Pese a que los Focus A5 del año pasado me gustaron en cuanto a calidad general, lo cierto es que recogían el testigo de algunos de los auriculares de la firma japonesa en lo que a estética refiere. Esto, a mi juicio, les restaba personalidad.

Esto ha cambiado con los Focus A5, que cambian en los aspectos más importantes respecto a la generación anterior pero mantienen una mayor personalidad que a mi parecer, les sienta como un guante.

OneOdio Focus A6. Manuel Fernández Omicrono

Desde lejos podría parecer que OneOdio se ha centrado, esta vez, en los populares Sony WH-1000XM5. Nada más lejos de la realidad; tienen un diseño cuidado, más original y que les permite ser más diferenciadores.

No solo eso; el punto en el que más han mejorado estos auriculares es sin duda la robustez. Este fue uno de los pocos puntos a criticar de los Focus A5, y definitivamente se ha corregido. Se sienten infinitamente mejor.

OneOdio Focus A6. Manuel Fernández Omicrono

Además de estar mejor construidos y mejor diseñados, los OneOdio Focus A6 se sienten robustos y muy bien rematados. Muestra de ello es la placa de aluminio que corona la diadema superior y que sirve para ajustarla a la cabeza.

La placa reluciente de OneOdio sigue coronando las copas de este Focus A6, pero en un estilo que bajo mi perspectiva casi que queda mejor. De nuevo, la diferencia en calidad de materiales entre el Focus A5 y el A6 es sencillamente abismal.

Dicha idea se traduce en un confort más afianzado y en una comodidad que se hace notar casi desde el minuto uno que nos los ponemos en la cabeza. Esto sin contar que los OneOdio Focus A6 son auriculares muy, pero que muy ligeros.

No está exento de problemas, eso sí. Pese a todo lo dicho anteriormente, los botones se sienten algo más plasticosos de lo que nos gustaría, y las almohadillas se antojan un poco endebles. Hacen su cometido, pero podrían ser más rígidas.

OneOdio Focus A6. Manuel Fernández Omicrono

Es curioso cómo los botones contrastan enormemente con lo bien rematado que está el cuerpo. Botones como el de ANC o el de encendido directamente bailotean, haciendo ruido si los tocamos. Un punto negativo, eso sin duda.

Características de gama alta, con 'peros'

El mantra que dio vida a los Focus A5 del año pasado se repite en estos Focus A6: grandes calidades de audio a bajo precio. Repetimos jugada; Hi-Res Audio cableado e inalámbrico, y compatibilidad con el códec de audio LDAC.

OneOdio Focus A6. Manuel Fernández Omicrono

Este códec se basa en una tecnología de cifrado que permite transmitir audio en alta resolución vía Bluetooth. Es un formato que transmite hasta el triple de datos respecto a una conexión Bluetooth convencional; de hecho, ha sido desarrollado por Sony.

LDAC admite una transferencia de datos inalámbrica bastante superior a la del audio Bluetooth tradicional, lo que elimina la necesidad de tener un cable conectado obligatoriamente para escuchar canciones en formatos de baja compresión.

Gracias al algoritmo de compresión de audio sin pérdida de LDAC, el audio puede llegar a una tasa de bits máxima de 990 kbps. A modo de referencia, los códecs tradicionales como SBC o AAC alcanzan los 328 Kbps (la calidad máxima a la que llega actualmente Spotify Premium) y los 256 Kbps, respectivamente.

OneOdio Focus A6. Manuel Fernández Omicrono

Yo soy un audiófilo empedernido, y no soy ajeno a estos códecs. En mi día a día uso auriculares capaces de gestionar esta tasa de bits, lo que me ha forzado a usar plataformas musicales que permitan escuchar audio sin compresión.

Otras características implican Bluetooth 6.0, un práctico modo para jugar con baja latencia, app de OneOdio y soporte para audio sin pérdida a través de USB-C. La cancelación corre a cargo de un sistema híbrido por 5 micros para reducir hasta 48 decibelios de ruido.

OneOdio Focus A6. Manuel Fernández Omicrono

OneOdio habla de unos drivers de 40 milímetros con un diagrama PET, un sistema para conexión multipunto y una batería mejorada, con 75 horas máximas de reproducción sin ANC y de 40 con ANC. Además, tienen carga rápida con 10 minutos otorgándonos 10 horas.

Los OneOdio Focus A6 soportan este códec LDAC, permitiéndoles transmitir audio a un máximo de 990 kbps. Cabe aclarar que LDAC no es garantía de un buen audio, ni mucho menos una herramienta mágica que todo lo soluciona.

Entendamos esto como una cámara con los megapíxeles. Los megapíxeles, al igual que los kbps en el audio, aluden directamente a la resolución. Este soporte garantiza que los OneOdio Focus A6 efectivamente pueden soportar esa resolución.

Es trabajo de los auriculares y de sus drivers gestionar bien este audio. Y hemos de decir que afortunadamente, los Focus A6 se comportan mucho mejor que los Focus A5 del año 2024.

OneOdio Focus A6. Manuel Fernández Omicrono

Los Focus A5 no sonaban mal si pensábamos en su precio, pero caía en algunos de los problemas de los auriculares baratos. En ocasiones sonaban enconados, con una firma de audio que priorizaba los bajos demasiado por encima del resto de frecuencias.

La amplitud de la firma sonora, que nos permite notar la amplitud de los instrumentos y la separación entre pistas de audio sigue presente en este modelo, pero con unas frecuencias mucho más equilibradas y con más potencia de audio.

OneOdio Focus A6. Manuel Fernández Omicrono

Adiós al audio enconado. Los Focus A6 trabajan mucho mejor el audio, manteniendo esos graves que nos gustaron pero dándoles mucho más cuerpo. Las frecuencias medias y altas tienen más brillo y sobre todo han sido rescatadas.

Esta sustancial mejoría en el audio sirve para enmascarar un rendimiento en cancelación de ruido que sigue sin ser espectacular. Los OneOdio Focus A6 siguen lejísimos de las soluciones de Sony en este apartado, pero es lógico; cuestan varias veces más.

Sin embargo y pese a que su ANC no sea su mejor fuerte, el sonido de los OneOdio Focus A6 resalta por ser lo suficientemente potente como para opacar al resto de sonidos del día a día. Cumplen mucho mejor, también, que los A5.

Seguimos sin tener conexión jack de audio 3,5 milímetros lo cual es una pena, pero por lo menos ahora disfrutamos de soporte para audio sin pérdida vía USB-C y sin renunciar a la cancelación de ruido.

OneOdio Focus A6. Manuel Fernández Omicrono

También nos ha sorprendido gratamente cómo se escuchan en llamadas. Por supuesto siguen teniendo las carencias de los auriculares en general, pero se escuchan suficientemente bien.

Sin duda alguna, su mayor propuesta a favor es la autonomía. Certificamos que efectivamente, los OneOdio Focus A6 tienen una grandísima autonomía, que en el peor de los casos superará las 30 horas y en el mejor, llegará casi a las 80.

OneOdio Focus A6. Manuel Fernández Omicrono

OneOdio también se ha acordado de resolver otro de los problemas de sus Focus A5, la ausencia de una app. Ya tiene una, pero en nuestro caso nos ha dado algún que otro problema. Sin embargo, tiene un buen set de ecualización y permite ajustar mejor los auriculares.

¿Me los compro?

Teníamos nuestros peros con los OneOdio Focus A5. Prometían, pero tenían un audio con margen de mejora, una construcción algo menos trabajada de lo que nos gustaría y una predilección por frecuencias bajas. Los OneOdio Focus A6 solucionan casi todos estos problemas.

OneOdio Focus A6. Manuel Fernández Omicrono

De nuevo, no estamos ante los mejores auriculares calidad-precio por menos de 100 euros ya que siguen siendo auriculares de 75 euros. Lo notamos en algunos elementos de su construcción y sobre todo en su audio, muy bueno por su precio pero alejado de los grandes.

No obstante, es una gran opción para aquel que quiera buenas prestaciones sin dejarse el bolsillo en el camino. Los OneOdio A6 no son perfectos ni mucho menos, pero son muy competentes si buscamos el rendimiento por euro en la gama media-baja.