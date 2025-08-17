Probamos los nuevos altavoces portátiles de Sony: graves profundos y luces RGB para animar cualquier fiesta

Un grupo de amigos se reúne en una terraza hasta altas horas de la noche, cuando el calor de agosto empieza a aflojar y rodeados de música envolvente. Así hemos puesto a prueba los altavoces ULT Field 3 y 5 de Sony, portátiles y con graves profundos.

Cuando las altas temperaturas coinciden con las vacaciones de verano se crea la situación ideal para disfrutar de espacios al aire libre como la playa, la piscina o una buena terraza con amigos y familiares. Los altavoces portátiles se convierten en los reyes de esta época, aunque suelen ser muy pequeños para poder dar juego si la cosa se anima.

Sony desafía el concepto de altavoz portátil rescatando la idea de los voluminosos radiocasetes que se llevaban al hombro en los años 70. Colgados de una correa como si fueran un bolso, estos dos altavoces se pueden llevar de un lado a otro. Y si el plan es quedarse en casa disfrutando del aire acondicionado, la correa se retira y se convierten en un dispositivo elegante para dejarlo en una estantería.

ULT Field 3 y 5 de Sony Marta Sanz

Además de ser portátiles, una de sus principales ventajas es la conectividad con hasta 100 altavoces de Sony. Para este análisis los hemos usado en casa de unos amigos, en plena naturaleza o simplemente en casa.

Mientras se ordena y limpia de una habitación a otra, hemos colocado los altavoces en extremos opuestos de la casa para escuchar la música desde cualquier rincón. Y, pese a sus altas prestaciones, su precio no es desorbitado: 159 euros el ULT Field 3 y 228 euros el ULT Field 5.

Diseño

El ULT Field 5 es el hermano mayor de esta pareja, con unas dimensiones de 320 x 144 x 125 mm, mientras que el más pequeño mide 256 x 113 x 79 mm. Este segundo dispositivo es el más fácil de transportar, gracias a la correa, ancha y tan resistente como un cinturón de seguridad del coche.

El modelo 3 pesa 1,2 kilogramos, pero por mucha correa que se le ponga al Field 5, su peso de 3,3 kilogramos es demasiado como para llevarlo a modo de bolso por la calle, salvo que sea un trayecto muy corto.

ULT Field 5 de Sony Marta Sanz

Las correas son fáciles de colocar, pero quitarlas requiere algo más de maña y paciencia. En todo caso, el sistema está bien pensado para esconderse cuando no se necesita transportar el altavoz de un lado para otro. Lo mismo ocurre con el resto del dispositivo. Ambos altavoces tienen un diseño robusto en tonos oscuros (aunque están disponibles en blanco) para destacar más el juego de luces de colores que ofrece el Field 5 cuando se enciende.

Otro detalle importante es su resistencia al agua con IP66/67. El puerto de carga USB-C está escondido para mayor seguridad. A su lado, otro pequeño botón sirve para conocer el estado de la batería. Al pulsarlo, una voz femenina indica en inglés el dato: “Battery, about 60%”. Este dato, evidentemente, también se puede obtener mediante la aplicación.

ULT Field 3 y 5 de Sony Marta Sanz

Ya solo queda la hilera de botones cuya utilidad es fácil de adivinar, además del botón Connect y el ULT. El primero activa la función Party Connect de Sony, que permite la conexión simultánea de hasta 100 altavoces diferentes y con la que ha sido posible fusionar los Field 3 y 5. Por su parte, el botón ULT potencia los graves sin sacrificar la nitidez de la música.

Sonido potente

El Sony ULT FIELD 3 integra en su interior un tweeter de 20 mm y un woofer de 86 x 46 mm. Por su parte, el altavoz de mayor tamaño, el Field 5, cuenta con dos twetters de 46 mm y un woofer de 76 x 107 mm. Además, cuentan con dos radiadores pasivos, uno en cada lateral, que tienen como objetivo mejorar el sonido de los tonos graves.

ULT Field 3 y 5 de Sony Marta Sanz

Ambos altavoces ofrecen un sonido nítido y potente, pero el de mayor tamaño destaca claramente. El Field 5 ofrece dos niveles de graves con el botón ULT, sin renunciar a la claridad de la música.

Aparte de para escuchar música o podcast, los altavoces cuentan con micrófono para poder utilizar el altavoz en videollamadas o como manos libres. La calidad del sonido que recibe la otra persona al otro lado de la llamada es clara, incluso cuando no estamos cerca del dispositivo.

A esto hay que añadirle una importante autonomía. Con una sola carga hemos podido usar a lo largo de todo un fin de semana los altavoces emparejados durante más de cuatro horas cada día. La marca promete hasta 25 horas de uso continuado con el Field 5 y 24 horas con el Field 3.

La app Sound Connect

Dejamos para el final de este análisis los detalles que menos nos han convencido de esta pareja de altavoces. Su mayor cualidad, el emparejamiento con otros altavoces, es una bendición cuando funciona. Sin embargo, conseguir ese emparejamiento a veces implica un bucle interminable de prueba y error.

ULT Field 3 y 5 de Sony Marta Sanz

Las instrucciones son sencillas, basta con usar los botones de ambos altavoces y seguir la secuencia, pero no siempre se consigue a la primera. En alguna ocasión hemos desistido y nos hemos conformado con usar solo uno de los dos.

Tampoco la aplicación es de ayuda. La app Sound Connect es gratuita y no es necesaria para gestionar el altavoz, por lo que con ella se pueden controlar muy pocas funciones del dispositivo.

La interfaz de la app es algo pobre y, si se está usando un altavoz, no es sencillo saltar al otro modelo para conectarlo o configurarlo. No está pensada para tener dos equipos simultáneos, tampoco para tener el mismo altavoz conectado a dos dispositivos. Solo cuando el dispositivo está apagado es posible cambiar de un altavoz al otro.

Mientras trabajo en estas líneas, tengo el Field 3 conectado al ordenador y al móvil, con la música reproduciéndose en el portátil. Al cerrar o desbloquear el móvil para revisar la aplicación de Sony, la música se para en el ordenador.

ULT Field 3 y 5 de Sony Marta Sanz

Una ventaja es que desde la propia aplicación se puede apagar el altavoz conectado. Así nos evitamos tener que levantarnos del sofá o es posible dejar el equipo en una estantería alta. Lo que es una pena es que no es posible volver a encenderlo desde el móvil.

¿Me los compro?

Los altavoces Sony ULT 3 y 5 son, juntos o por separado, una gran opción para crear un equipo potente de sonido en casa, siendo también posible llevarlo de viaje. Son elegantes, con un volumen y calidad de sonido potentes y fáciles de utilizar.

ULT Field 3 y 5 de Sony Marta Sanz

Salvo por los fallos de conectividad que hemos experimentado, los dos altavoces dejan muy buena sensación y se disfruta cada minuto de música con ellos.