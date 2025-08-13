He probado los auriculares que parecen pendientes: "Escuchar música mientras trabajo nunca había sido tan cómodo"

Puede parecer que el mercado de los auriculares es sota, caballo y rey, con diseños que se repiten y funciones similares, pero de vez en cuando surge alguna variación, una apuesta un poco más arriesgada. Puede ser el diseño rompedor de los Nothing Ear o el formato y estilo de los nuevos Motorola Buds Loop que analizamos a continuación.

"La comodidad definitiva". Ese es el eslogan con el que la marca defiende estos nuevos auriculares de bolsillo. O dicho de otra manera, comodidad y estilo, sin dejar de lado el sonido. Motorola ha traído al mercado estos auriculares de la mano de tres potentes aliados: los expertos en sonido de Bose, junto al diseño de Pantone y Swarovski han contribuido decisivamente a los resultados que ofrece este nuevo dispositivo.

Por un precio de partida de 149 euros, los Buds Loop defienden una forma de ajustarse a la oreja sin apretar el oído, al mismo tiempo que sirven de adorno como cualquier otro pendiente. En EL ESPAÑOL-Omicrono los hemos puesto a prueba durante un par de semanas.

Diseño

Quizás al lector le resulte familiar esta historia. Se compra unos auriculares in-ear para hacer deporte o simplemente ir escuchando música en el transporte público. Las gomas, aunque vengan en varios tamaños, no le resultan cómodas: o son muy pequeñas o le aprietan de más. Al usarlos durante un rato o varias horas, el dolor le obliga a quitárselos. Y los modelos de diadema que cubren toda la oreja tampoco son una opción apta para todas las ocasiones.

Los Moto Buds Loop han nacido para quienes se encuentran en esta tesitura. Imitando la forma de un ear cuff, el auricular se abraza al cartílago de la oreja por delante y por detrás. De esta forma, el altavoz se dirige directamente al conducto auditivo y se escucha con claridad sin tener que introducirse en el mismo. No son los únicos en probar este formato, ya que Xiaomi o Huawei también han lanzado diseños parecidos con anterioridad.

Motorola Moto Buds Loop Marta Sanz

La sensación es similar a cuando un auricular tradicional se escurre fuera del oído, y de hecho al principio parece que se va a caer. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbra a confiar, ya que el auricular no se mueve. Aprietan, pero menos que los modelos más clásicos y la oreja soporta más tiempo de uso sin molestias.

A la hora de hacer ejercicio, su formato puede parecer muy endeble. Incluso puedes tener la sensación de que va a salir despedido al mínimo salto. Pero no es el caso: hemos saltado, dado vueltas y toda clase de movimientos bruscos y el auricular no se ha movido ni un ápice.

Además del peculiar formato, estos Moto Buds Loop reflejan un acabado premium con materiales resistentes y resistencia al agua como salpicaduras o sudor si se usan bajo la lluvia o mientras se realiza deporte.

Después de la comodidad, el estilo es otro detalle importante. Motorola ha elegido dos colores con la ayuda de Pantone: el Trekking Green, que hemos analizado en este medio, y el lujoso French Oak en color dorado con cristales de Swarovski. Dos estilos de pendientes para encajar en todos los looks.

Un botón en la parte trasera de cada auricular sirve de control rápido de ciertas funciones, una forma de evitar tener que sacar el teléfono del bolso. Desde la aplicación se pueden gestionar estos ajustes rápidos en cada equipo. Por ejemplo, un toque en el auricular derecho significa saltar de canción y dos en el izquierdo sirven para subir el volumen.

Sonido

Los Moto Buds Loop están equipados con drivers de 12 mm sin núcleo de hierro y cuentan con tecnología “Sound by Bose”, el resultado es un sonido claro y definido, que sorprende al tratarse de un diseño abierto. Estos auriculares integran audio espacial para crear una experiencia algo más tridimensional e inmersiva. El volumen es potente.

La primera pega, puede que la única, es que estos auriculares no cuentan con cancelación de ruido, ni pasiva por su propio diseño, ni activa. Es uno de sus puntos débiles de este modelo, pues, aunque el sonido puede ser nítido y potente, dentro de un tren su diseño abierto hace que se pierda la música ante el estruendo del transporte.

Motorola Moto Buds Loop Marta Sanz

Las llamadas son otro de los puntos fuertes, estos auriculares cuentan con dos micrófonos para capturar la voz con precisión. El sonido es procesado por la tecnología CrystalTalk AI que minimiza el ruido de fondo en ambientes estridentes como en cafeterías o transportes.

También integra tecnología Smart Connect para vincular varios dispositivos de forma sencilla y rápida. Durante las horas de trabajo, he pasado del teléfono al ordenador sin problemas. Escuchando música en el portátil mientras escribía este artículo, ha sido posible responder una llamada desde el móvil con las manos libres sin problema.

Motorola Moto Buds Loop Marta Sanz

El ecosistema de dispositivos es importante. Al igual que hacen otras marcas, Motorola limita algunas funciones a la conexión con productos de su propia familia. Si se tiene un móvil de Lenovo o Motorola se pueden activar comandos de voz personalizados para iniciar grabaciones o gestionar algunas tareas del dispositivo, como leer las notificaciones en voz alta para no tener que sacar el móvil del bolsillo.

En cuanto a la autonomía, este equipo ofrece hasta 8 horas de uso continuo. Si la funda está totalmente cargada, pueden reproducir música, llamadas o cualquier otro contenido hasta un total de 37 horas. Además, con solo 10 minutos de carga se obtienen hasta 3 horas más de reproducción.

¿Me lo compro?

La ausencia de presión en la entrada del oído que ofrecen los Motorola Buds Loop es un detalle a tener muy en cuenta. Para muchos usuarios será una solución a un problema muy molesto. En mi caso, escuchar música durante toda la jornada de trabajo ha sido una experiencia nueva.

Motorola Moto Buds Loop Marta Sanz

Por el contrario, fuera de entornos cerrados o silenciosos, la falta de cancelación de ruido complica la escucha de música frente a sonidos estridentes. Es el usuario final el que debe valorar si el estilo lujoso y la comodidad pesan más que funciones como el ANC que ofrecen otros auriculares como los AirPods por un precio muy similar.