He probado los auriculares que traducen tus conversaciones usando IA: "Tienen un diseño único y gran sonido"

Anker es una compañía en España que no solo hace cargadores y accesorios de este estilo. También lanzan auriculares, bajo su marca Soundcore ofreciendo numerosas ventajas de lo más variopinto. Es el caso de los Soundcore AeroFit 2.

En un momento en el que los auriculares abiertos están de moda, Anker ha lanzado una versión bastante llamativa de sus Aerofit, que además de contar con un factor de forma muy llamativo permiten traducir conversaciones gracias al poder de la IA.

Unos auriculares que normalmente cuestan 129 euros pero que en Amazon se pueden encontrar por menos de 100 euros en España. Analizamos sus bajos potentes, su diseño y sobre todo, su sistema de traducción por IA.

Diseño abierto y regulable

Normalmente el diseño de los auriculares atiende únicamente o a cuestiones estéticas o bien al ajuste en la oreja. Desde hace años existen los auriculares con ajustes traseros, que en vez de engancharse a la oreja por fuera, se enganchan al conducto con un vástago por detrás.

Los Soundcore AeroFit 2 recogen esta idea y la llevan a sus últimas consecuencias. Los propios auriculares disponen de dos partes: un vástago trasero para ajustarse a la oreja y el propio auricular como tal.

Soundcore AeroFit 2. Manuel Fernández Omicrono

El sistema de sujeción puede parecer algo extraño en un principio, pero se aprende enseguida. El plot twist llega con el auricular unido al vástago, que tiene cuatro posiciones ajustables para ayudar a encajar mejor el auricular al conducto.

Es decir, que dependiendo del tamaño de la oreja, podremos ajustar esta unión para modificar el ángulo del dispositivo y así conseguir que el sonido llegue mejor a nuestro oído. Soundcore habla de una tecnología acústica direccional con ganchos giratorios.

Soundcore AeroFit 2. Manuel Fernández Omicrono

Por ejemplo, la primera posición que deja el auricular casi en horizontal está pensado para orejas pequeñas. La segunda está pensada para orejas medianas, la tercera para orejas grandes y la última para orejas extragrandes.

Esto ayuda, dice Anker, a que los Soundcore AeroFit 2 se ajusten de forma cómoda a más del 99% de las formas y tamaños de las orejas casi sin esfuerzo. A esto le debemos sumar una superficie de doble curvatura que se amolda mejor y un acabado de silicona líquida para los vástagos.

De hecho, estos auriculares son ideales para los usuarios con gafas, como es mi caso. Las orejas se inclinan hacia abajo cuando tenemos puesto los ganchos, eliminando la interferencia entre el auricular y las gafas.

Como contrapartida (si es que se puede considerar así), el estuche de los Soundcore AeroFit 2 es bastante voluminoso y ancho, aunque plano. Se podrá guardar en cualquier mochila, tranquilo, y además cuenta con carga inalámbrica.

Soundcore AeroFit 2. Manuel Fernández Omicrono

¿Qué ventajas tiene este factor de forma? La más obvia es que sirven para hacer ejercicio y entrenar. De hecho, los auriculares son resistentes al agua y al sudor, ya que pueden soportar tanto estos líquidos como el polvo con clasificación IP55 y tecnología SweatGuard.

Un detalle no menor es que ambos auriculares tienen una superficie táctil. Es bastante amplia, y aunque a veces puedan ser algo engorrosos porque tienes que tocarlos para ajustarte los Soundcore AeroFit 2 a la cabeza, sirven para controlar el multimedia, responder llamadas, etc.

Estuche de los Soundcore AeroFit 2. Manuel Fernández Omicrono

Lo que no puedo negar es que los auriculares son sin duda algunos de los más cómodos que he usado nunca. Literalmente me olvido de que los tengo puestos al rato, encajándose perfectamente en mi oreja y sin que los note a lo largo del día.

Un sonido premium y abierto

Lo que más me llamó la atención de los Soundcore AeroFit 2 es que lejos de ser unos auriculares básicos para entrenar, son dispositivos con altas prestaciones musicales, compatibles con Hi-Res Audio y códec LDAC para escuchar música sin compresión.

Soundcore AeroFit 2. Manuel Fernández Omicrono

En palabras de Anker, estos dispositivos soportan bajos de 5,5 milímetros y 7,5 decibelios de alta gravedad, gracias a transductores Racetrack de 20 x 11,5 milímetros, aderezados con la estructura interna BassTurbo.

Según la firma, la estructura interna de Soundcore consta de una cámara en forma de un reloj de arena, que ayuda a que el diafragma vibre y que amplifique el sonido, provocando bajos de altísima intensidad.

No falta sonido en 3D envolvente, conexión multi-dispositivo y una muy grata personalización en la aplicación, para ajustar la firma de sonido como se desee. Curiosamente la que más me ha gustado es la que pone soundcore por defecto, con predominancia por bajos.

Es posible ecualizar el sonido de los Soundcore AeroFit 2 y hacer uso de este sonido envolvente, que no me ha acabado de convencer pero que definitivamente añade una en ocasiones agradecida profundidad al sonido final.

Soundcore AeroFit 2. Manuel Fernández Omicrono

Si dejamos los auriculares como están de fábrica, notaremos una firma de sonido con clara predilección por los bajos. Normalmente esto lo tildaría como algo no tan bueno, pero en este caso concreto brilla sobremanera.

Y es que Anker cumple lo que promete, con unos bajos tremendos, contundentes, muy potenciados y que hacen incluso vibrar a los auriculares. Unos auriculares, recordemos, con conexión directa al canal auditivo principal.

Soundcore AeroFit 2. Manuel Fernández Omicrono

Su modo gaming sigue la estela del modo 3D, empeorando a mi parecer el sonido, pero reduciendo enormemente la latencia. Para jugar mientras hacemos ejercicio en el gimnasio sirve; no resta en absoluto.

El sonido de los Soundcore AeroFit 2 es muy sobresaliente. El diseño abierto implica la ausencia total de cancelación de ruido, lo cual en mi caso concreto es una pena. Por contra, nos llevamos un diseño abierto que nos permite escuchar todo aquello que nos rodea.

Es llamativo ver que los bajos son tan potentes que en ocasiones opacan los sonidos más graves del entorno, por lo que en casos muy, pero que muy concretos sirven como un pequeño truco de cancelación.

No puedo dejar de mencionar el tremendo ajuste de volumen de los Soundcore AeroFit 2. Tienen mucha potencia, algo inusitado teniendo en cuenta que estamos ante unos auriculares de tamaño reducido; sorprenden mucho en este apartado.

Soundcore AeroFit 2. Manuel Fernández Omicrono

Eso sí, tenemos que destacar que al estar en contacto directo con nuestra oreja en su totalidad, es necesario limpiar regularmente los auriculares, sobre todo si vamos a usarlos para entrenar o sudamos demasiado.

Uno de sus puntos más fuertes, curiosamente, está en las llamadas. Además de tener 4 micrófonos, los Soundcore AeroFit 2 disfrutan de un algoritmo de IA que filtra el ruido, haciendo que estos auriculares sean muy valiosos para videoconferencias.

Soundcore AeroFit 2. Manuel Fernández Omicrono

¿Y qué hay de la traducción por inteligencia artificial? Anker habla de traducciones en tiempo real tanto en llamadas como en conversaciones. Los auriculares recogen la voz, la traducen y la reproducen a través del teléfono.

Lo mismo ocurre en el sentido contrario; el teléfono recibe la voz de la otra persona, la traduce y la reproduce a través de los Soundcore AeroFit 2. La idea es acabar con la barrera del idioma tanto en la calle como en el mundo corporativo y social.

Hemos de decir que si bien cumple, en ocasiones ha sido un poco errática. Cumple su cometido, pero no ha faltado la ocasional mala traducción o el mal reconocimiento de la voz, en un problema que se da de forma esporádica.

Por si fuera poco, al tener un diseño abierto, escuchamos tanto la voz del interlocutor como de la propia voz que nos 'chiva' la traducción. Si estamos en entornos muy concurridos, podemos hacernos pequeños líos de vez en cuando.

Soundcore AeroFit 2. Manuel Fernández Omicrono

Las traducciones no restan, y aportan lo suyo si lo nuestro no es el idioma, pero no es ni mucho menos un sistema infalible. Sin duda será una ayuda genial si viajamos o si tenemos reuniones de negocios con entornos claramente plurilingüísticos.

¿Me los compro?

Los Soundcore AeroFit 2 son unos auriculares curiosos, que cuestan más de 100 euros en España y que ofrecen funciones usualmente reservadas para modelos bastante más caros. Ya ni hablemos en el terreno de los auriculares ajustables.

Soundcore AeroFit 2. Manuel Fernández Omicrono

Porque además de tener un buen sonido, los Soundcore AeroFit 2 presumen de ser versátiles. La mayoría de auriculares con enganches de oreja no son regulables, y no se ajustan bien a nuestra oreja.

El ajuste personalizable de los Soundcore AeroFit 2 soluciona por completo esta idea, y la lleva al siguiente nivel. De hecho, soluciona casi todas sus asperezas, como sería el mal audio, la falta de una buena app y la escasa personalización.