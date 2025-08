He probado la mininevera de Aldi ideal para tener bebidas frías en verano: un espejo con luz LED y cuesta sólo 35 euros

Aldi es uno de los supermercados en España que más apuesta por los productos de electrónica. En sus establecimientos se pueden encontrar desde cafeteras espresso hasta ventiladores para combatir el calor; y, ahora, una nueva mininevera para tener bebidas frías en verano.

La compañía ha sorprendido con su último gadget, una mininevera portátil de la marca Ambiano que, además de enfriar bebidas, viene con un espejo LED en su puerta. Un gadget ideal para vacaciones que se puede comprar por tan sólo 34,99 euros.

En EL ESPAÑOL - Omicrono llevamos más de una semana probando esta mininevera con espejo, que es pequeña por fuera, pero que ofrece mucho. Un dispositivo que se asemeja a otro similar de Lidl, que es algo más caro: 49,99 euros.

Bebidas siempre frías

La nueva mininevera 2 en 1 y portátil de Aldi cuenta con un diseño compacto, con unas medidas de tan sólo 18 centímetro de largo, 23 cm de ancho y 24 cm de alto; siendo perfecta para mantener bebidas frías y conservar cosméticos o medicamentos.

Una de sus claves es el espejo con luz LED situado en su puerta, que cuenta con un práctico botón táctil de encendido de la luz —ofreciendo tres niveles de intensidad—, por lo que también se puede usar para maquillarse cuando se emplee el dispositivo para guardar cosméticos.

La mininevera portátil de Aldi. Nacho Castañón Omicrono

En cuanto a su capacidad, es de 4 litros, por lo que está ideada para organizar y conservar productos esenciales del día a día, como latas de refrescos, snacks, piezas de fruta o tratamientos o medicamentos que requieran de refrigeración.

En nuestro caso, hemos tenido la gran mayoría del tiempo la mininevera instalada al lado del escritorio de trabajo y la hemos usado para mantener frescos refrescos y fruta que íbamos a consumir mientras trabajábamos, y evitar así tener que estar levantándonos a la cocina.

La parte trasera de la mininevera portátil de Aldi. Nacho Castañón Omicrono

Continuando con su diseño, la mininevera es fácil de transportar, ya que viene con un asa en su parte superior trasera, y dispone de un compartimento adicional con espacio de almacenaje extra que se ancla a la puerta pensado para optimizar el uso del espacio interior.

Un elemento que no hemos utilizado, ya que al colocarlo, se hace complicado guardar algo de gran tamaño, como una lata, en el espacio inferior de la bandeja interior, ya que no cierra la puerta. Una bandeja que, por cierto, se puede quitar, pero no colocar en otro nivel que no sea a la mitad.

La mininevera portátil de Aldi. Nacho Castañón Omicrono

La nueva mininevera también destaca por su potencia de 55 W, que mantiene los productos a la temperatura ideal. En su parte trasera cuenta igualmente con un botón para escoger entre enfriar o mantener caliente el compartimento.

Aldi señala que este dispositivo puede alcanzar una temperatura interior que puede variar entre 18 ºC por debajo de la temperatura ambiente en frío, alcanzando un mínimo de 2 ºC, y 65 ºC en caliente. Con ese mismo botón también se puede apagar la mininevera.

Este último gadget de Aldi, que funciona conectado a la corriente, es por lo tanto una opción perfecta para el cuidado personal o el uso diario en el dormitorio, la oficina o incluso durante viajes, y es que se puede conectar a la toma de electricidad de un coche a 12 V.

De esta manera se puede usar para tener bebidas frías, ya sea agua o un refresco, mientras se emprenden un viaje largo por carretera o para mantener un medicamento frío mientras se viaja al lugar de vacaciones. Cabe señalar que la mininevera cuenta además con 3 años de garantía.