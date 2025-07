He probado el Nothing Phone (3), el móvil de gama alta con personalidad propia: "no es como los demás teléfonos"

Nothing ha llegado para cambiar el juego en la tecnología de consumo. La joven compañía británica fundada a finales de 2020 ha pasado de ser una desconocida para el gran público y estar respaldada por entusiastas de la tecnología a insuflar aire fresco al sector.

Se ha convertido en una alternativa real. No solo por hacer crecer su base de usuarios o sea uno de los protagonistas de La Velada del año V de Ibai, sino porque es cada vez más tenido en cuenta por la competencia debido a su buen hacer en experiencia de usuario, funcionalidades y —sobre todo— diseño. Tanto es así que hasta la propia Apple ha pescado en sus oficinas.

Ahora Nothing ha dado un doble golpe. Por un lado ha presentado sus primeros auriculares de diadema, los Headphone (1), que llegan con un sonido desarrollado junto a KEF, firma icónica de audio. Por otro lado, ha lanzado su primer smartphone de gama alta, el Phone (3).

Nothing Phone (3) Chema Flores Omicrono

El Phone (3) llega con una aspiración clara: ser un flagship diferente, ambicionando con que la tecnología se sienta personal. Un teléfono con alma. Distinto. Único. Un dispositivo capaz de mirar más allá de las especificaciones y conectar con el usuario para ser más ese móvil de gama alta que se ajusta a todo lo que se necesita en el día a día y que, además, tenga carácter.

"Queremos que despierte la creatividad, refleje la identidad y dé a las personas más control sobre cómo se conectan y se expresan. No seguimos tendencias, hacemos las cosas con sentido junto a nuestra comunidad", explicaba Carl Pei, CEO y cofundador de la empresa.

El Phone (3) va a contracorriente. Apuesta por una estética que no deja indiferente, o lo amas o lo odias, que se aleja de alternativas clónicas. Así como por un rendimiento premium centrado en la experiencia de usuario y una identidad general que refleja que Nothing no es como los demás.

Diseño con personalidad

No hay otro teléfono como el Nothing Phone (3). Es disruptor, con capacidad para arriesgar y sorprender. Algo impensable en el resto de marcas consolidadas. Nothing lo hace, con una apuesta ambiciosa que parte de un diseño capaz de polarizar, pero que no deja a nadie tibio al verlo.

El primer reclamo del Phone (3) es su diseño. Apuesta por una estética que combina los toques retro de la tecnología de los 80 con materiales transparentes y una evolución de su esencia marcada desde el Phone (1). El aspecto de este teléfono se siente reivindicativo, pero maduro. Capaz de disrumpir pero al mismo tiempo mantenerse fiel a sus orígenes.

Evoluciona el diseño transparente característico de Nothing, conservando su entidad propia y apostando por capas de metal y vidrio que le aportan la sofisticación de un gama alta. El aspecto de su panel trasero asimétrico con toques geométricos hace que no puedas apartar la mirada de él. Sin embargo, el gran reclamo del diseño no queda ahí.

Nothing Phone (3) Chema Flores Omicrono

Nothing se ha caracterizado por incorporar en sus teléfonos una matriz de luces LED denominada Glyph. Una serie de indicadores que permitían integrarse con diferentes apps para conocer notificaciones, cuánto quedaba para que llegara el Uber o para cargar el móvil. Ahora, la iluminación del Phone (3) ha cambiado y va más allá.

Glyph Matrix es la evolución de esa interfaz. Se trata de una pequeña micro pantalla en la parte superior derecha compuesta por 489 LED que se encienden individualmente para crear dibujos en monocromo diseñada para comunicarse con el usuario sin abrumarle.

Nothing Phone (3) Chema Flores Omicrono

Sigue teniendo las mismas funcionalidades de la generación anterior, pero va más allá con muchas más posibilidades. Ahí podemos ver desde quién está llamando, señales específicas para los tonos de llamadas e incluso pequeños juegos como el de la botella o el piedra, papel o tijera. Un detalle único que deja claro que Nothing no es como los demás.

Justo debajo de esta interfaz de leds, tenemos un botón, denominado Glyph Button, que añade interactividad a Glyph Matrix. Podremos navegar por las diferentes herramientas y widgets, sin necesidad de interactuar con el teléfono. La sensación es la de tener un sistema accesible, que reduce las distracciones.

Nothing Phone (3) Chema Flores Omicrono

El otro punto clave del diseño es la pantalla. Los biseles simétricos aportan elegancia y una experiencia de inmersión genuina, con un aprovechamiento frontal del 92,9%, todo para hacer destacar el panel más brillante que Nothing ha montado jamás en un teléfono.

Se trata de un panel AMOLED flexible de 6,67 pulgadas y 1.5K de resolución. Puede alcanzar hasta 4500 nits (HDR) y 1600 nits (HMB), lo que garantiza visibilidad en cualquier condición de luz. Además, el soporte para Ultra HDR da vida al contenido con colores vivos, brillos realzados y negros intensos.

Potencia con propósito

La respuesta y la fluidez de la pantalla es increíble. La tasa de refresco adaptativa de 30 a 120 Hz y una respuesta táctil de 1.000 Hz aseguran una experiencia ultrasuave. Algo que se remata con un sistema operativo increíblemente refinado y más potencia que nunca.

El Phone (3) no lleva el procesador más ambicioso del mercado. Y aunque apuesta por uno de los mejores modelos de Qualcomm, el Snapdragon 8s Gen 4, no se encuentra al mismo nivel que el Snapdragon 8 Elite que dispone el S25 Ultra o el Xiaomi 15 Ultra. Se encuentra un peldaño por debajo.

Nothing Phone (3) Chema Flores Omicrono

¿Esto quiere decir que el Nothing Phone (3) rinda mal o se sienta lento? En absoluto. La compañía ha optimizado el chip para tener uno de los mejores desempeños que se pueden encontrar en el mercado. Un particular encaje de bolillos que hace que la máquina funcione a la perfección, como un reloj suizo y que sintamos que estamos con un terminal de mejor categoría de lo que marca su precio.

¿Tiene margen de mejora? Por supuesto, pero no por menos de los 799 euros que llega al mercado. Es, probablemente, una de las mejores experiencias móviles que se pueden encontrar en este rango de precio. Podemos decir que estamos ante un gama alta, al estilo Nothing.

Tenemos el rendimiento de un dispositivo insignia: es fluido, estable, veloz y con altas capacidades para el uso diario. Tendremos facilidad para editar vídeos o fotos, jugar o sacando partido a la IA. Todo se siente realmente instantáneo. Es la experiencia de uso lo que define a este teléfono, no la potencia por la potencia.

El chip de 4 nanómetros ofrece importantes mejoras en CPU, GPU y el motor neuronal para IA frente al Phone (2), así como los Phone (3a) presentados en el primer trimestre del año. Además, admite hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento rápido UFS 4.0, lo que facilita la grabación de vídeos en 4K. No vas a sentir en ningún momento que el teléfono se quede atrás.

Nothing Phone (3) Chema Flores Omicrono

El otro gran punto a favor de usar este chip es un sobresaliente rendimiento en autonomía. Con una batería de 5.150mAh fabricada en silicio-carbono, promete —y cumple— llegar más allá del final del día sin apuros, aun con usos exigentes.

Tenemos carga rápida de 65W para tener de 0 a 100% en 54 minutos a través de cable, mientras que disponemos de carga inalámbrica de 15W.

Cámara: dispara lo que ves

Existe una regla fácil de entender en cuando uno usa la cámara de un teléfono móvil: apunto, disparo y el teléfono consigue sacar el resultado que veo. Sin mejoras artificiales ni saturaciones irreales. Eso es justo lo que hace el Phone (3).

Sus cámaras tienen un rendimiento sobresaliente y son, de lejos, las mejores que ha montado Nothing jamás. Se basan en TrueLens Engine 4, el sistema con el que la compañía trabaja para dotar de sombras ricas y luces naturales a sus cámaras para tener un resultado único.

Nothing Phone (3) Chema Flores Omicrono

No quiere decir que su potencial fotográfico no se potencie con IA, que lo hace gracias al chip de Qualcomm, sino que está calibrado de tal forma para lograr ese equilibrio perfecto de fidelidad total con sólo disparar.

El Phone (3) apuesta por una combinación de 4 cámaras con 50 megapíxeles de resolución, incluyendo la frontal.

Dispone de una lente principal con un sensor de 1/1.3" y una apertura de f/1,68 que capta un 44% más de luz que su modelo predecesor, el Phone (2). Esta cámara principal permite la versatilidad de disponer de un equivalente a un 35 mm y a un 48 mm (1,5x y 2x, respectivamente) gracias al recorte de su gran sensor.

Sin embargo, el verdadero juego de posibilidades llega cuando entra en acción el periscopio equivalente a 70 mm, especialmente útil en retratos o para sacar detalles que a simple vista pueden escaparse. Podremos tener además un 6x sin pérdida que, a partir de ahí se ayuda de la IA para ampliar hasta un 60x. Sin embargo, donde rinde especialmente bien el teléfono es en el modo macro. Aportando la versatilidad definitiva.

Con respecto al vídeo tenemos la capacidad de grabar en 4K Ultra XDR hasta 60fps y en slow motion hasta 240 fps. Gracias a su sistema de doble estabilización es posible tener escenas cinematográficas que parecen sacada de una cámara superior.

Nothing OS 3.5: productividad, estilo e IA

Todo el rendimiento y diseño cobra sentido cuando se está usando el teléfono. Nothing es una marca que ambiciona con tener un ecosistema de productos y dispositivos que se entiendan entre sí, de una manera casi mágica y donde la tecnología pase a un segundo plano. Y se nota en cada avance de Nothing OS.

Al contrario que la gran mayoría de sistemas operativos que usan Android, Nothing nada a contracorriente. Quiere que uses lo menos posible el teléfono y que cuando lo uses estés enfocado, seas productivo y eficaz.

Es por eso por lo que el gran punto fuerte de Nothing OS es ofrecer una experiencia fluida, rápida, útil y con un diseño intencional. No hay nada al azar. Todo está cuidado al milímetro y con la promesa de 5 años de actualizaciones de funciones.

Si el diseño del smartphone se caracteriza por su transparencia, el del sistema operativo lo hace por el tema monocromático que reduce las distracciones o elimina las etiquetas de aplicaciones. Es limpio y fomenta el uso de widgets personalizados para tocar lo menos posible el teléfono.

Aquí juega un peso clave el uso de la Inteligencia Artificial (IA). Trabajan en interacciones que se sienten más sencillas y humanas. Es por eso que disponemos de la búsqueda de Essential, dar la vuelta para grabar o las mayores posibilidades de Essential Space para organizar nuestro día a día.

¿Me lo compro?

El Nothing Phone (3) es único. No hay otro como él, no es como los demás teléfonos. Es un smartphone pensado por y para el usuario en lo que se refiere a experiencia. No te trata de llevar por sus aplicaciones y caminos para que pases más rato en su sistema. Es práctico, funcional e intuitivo. Se siente con carácter, personalidad y alma.

Para lograrlo, además de Nothing OS, el Phone (3) está claramente enfocado al diseño. Su aspecto es fresco, cool y diferente. Reconocible sin poner un logo. Lo logra con una terminación trasera transparente que deja ver parte de sus tripas con una distribución asimétrica y una interfaz de luz con la que interactuar con su pantalla Glyph Matrix.

Es un teléfono para ser visto, para no dejar indiferente, para que la gente te pregunte cuál es el móvil que llevas. Porque no es común. Este llamativo diseño se puede suavizar en la versión negra, pero sinceramente la blanca es la que más carisma tiene. El verdadero reclamo.

Con respecto a su potencia y rendimiento es excelente. Vamos a tener un móvil de gama alta por un precio ajustado de 799 euros. Es cierto que lo podemos entender como un gama alta al estilo Nothing, donde prima la experiencia y el equilibrio frente a la potencia bruta y aún tiene un salto frente al iPhone 16 Pro, Xiaomi 15 Ultra o Galaxy S25 Ultra.

En suma, si buscamos un smartphone de gama alta, con carácter, diseño único, gran experiencia de usuario y sin tener que desembolsar de más, el Nothing Phone (3) es la mejor opción del mercado. Su equilibrio entre diseño, prestaciones y precio le hacen candidato a teléfono revelación del año y uno de los móviles a echar el ojo.