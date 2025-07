"Es como un aire acondicionado para llevar encima": he probado el invento de Sony que combate el calor incluso a pleno sol

El termómetro marca récords históricos, sin un aire acondicionado o un ventilador que ofrezca algo de consuelo, pocos recursos son más sencillos y efectivos como mojarse el cuello con unas gotas de agua fresca. Este efecto fugaz es el que trata de imitar de forma permanente el nuevo dispositivo creado por Sony, el Reon Pocket Pro.

Los veranos son cada año más calurosos. En España ya han fallecido varias personas por golpes de calor. Por eso, empieza a ser habitual ver a la gente usando ventiladores y pequeños aires acondicionados portátiles por las calles o en el transporte público.

La necesidad ha fomentado la creación de innovadoras soluciones como esta de Sony que suaviza los efectos de las temperaturas extremas desde el cuello. El Reon Pocket Pro, de 229 euros de precio, gestiona de forma automática o según las preferencias de cada usuario el frescor o calor que necesita para regular la temperatura corporal. El calor, porque también puede usarse en invierno.

Cómo funciona

Es muy sencillo de usar, se sujeta al cuello y la placa metálica trasera se pega a la piel de la espalda y la nuca para ofrecer frescor o calor. Cuenta con dos modos: uno inteligente, que regula de forma automática el sistema, o manual para que cada persona decida cuánta ayuda necesita para refrescarse.

Reon Pocket Pro Jose Verdugo

Desde una aplicación para el móvil se enciende y apaga el equipo, cambiando la temperatura y comprobando detalles como el nivel de batería. Se conecta con el teléfono mediante Bluetooth 5.0, siendo compatible con la versión de software iOS 16 o Android 9 y posteriores.

El sistema admite cinco niveles de frío y cuatro para el calor. Además, cuenta con botones en los laterales para encenderlo y cambiar la temperatura así como el modo de uso. Sin embargo, al estar colocado en la espalda y bajo la ropa, lo más cómodo es hacer uso de la aplicación.

Reon Pocket Pro Jose Verdugo

La sensación es como echarse unas pocas gotas de agua fresca por el cuello, pero permanente. Notar ese aire acondicionado portátil en el metro o paseando por la calle. No obstante, no todo el mundo que le hemos ofrecido que lo probara un rato ha notado el alivio necesario o una sensación significativa ya que lo recomendable es pasar un rato con él.

Diseño

Colgado del cuello, el cuerpo se acaba acostumbrando a sus 252 gramos de peso. Es necesario pegarlo bien a la piel para que el efecto sea inmediato. No es incómodo, pero requiere de ropa holgada para poder integrarse en la espalda sin ser molesto.

Reon Pocket Pro Jose Verdugo

Los dos brazos de goma que abrazan el cuello se pueden moldear para ajustar el dispositivo al cuello. Aún así no es fácil mantener la placa siempre pegada a la piel para seguir notando su frescor, el cuerpo se mueve al andar y el dispositivo también.

Tampoco es discreto, teniendo en cuenta que se marca bajo la prenda y si se usa la salida de aire larga puede asomar por encima del cuello de la ropa. Lo hemos usado por la calle o sentados frente al ordenador, pero si se quiere usar en el sofá viendo el televisor o leyendo, este bulto en la espalda se convierte en un problema.

Reon Pocket Pro Jose Verdugo

No hace apenas ruido, lo máximo que puede llamar la atención es un leve respiro al iniciarse, pero el ventilador interno que se activa para regular la temperatura de la placa no emite nada de ruido. Los dos accesorios que integra expulsan ese aire hacia atrás para no molestar en el cuello. En el caso de quienes tengan el pelo largo, es mejor recogérselo.

Modo inteligente

El modo automático se apoya en un pequeño accesorio, que sirve como termómetro para tener en cuenta la temperatura ambiente y que Reon Pocket Pro pueda trabajar por su cuenta regulando el esfuerzo que tiene que hacer para evitar que te de un golpe de calor. Se coloca como un clip en la ropa sin molestar y funciona con pila de reloj.

Reon Pocket Pro Jose Verdugo

Cada persona y su relación con el calor o el frío es un mundo, por lo que al principio es necesario jugar con el sistema para poder ajustarlo al gusto de cada uno. Desde la aplicación están todos los datos necesarios, como la temperatura que detecta el termómetro y el grado de humedad.

La batería del Reon Pocket Pro dura más de 30 horas en modo frío. El sistema se carga a través de un puerto USB-C, para poder usar el cargador del teléfono móvil, que se esconde bajo una pestaña lateral.

¿Me lo compro?

Su precio de 229 euros, es el primer detalle que echa para atrás del Reon Pocket Pro. Es cierto que puede aprovecharse todo el año, tanto en los meses de calor, como en pleno invierno, por lo que la inversión no sería muy elevada.

Reon Pocket Pro Jose Verdugo

No todo el mundo nota el efecto como para suponer un alivio importante frente a las temperaturas extremas. Tampoco su diseño le resulta cómodo a la mayoría. En definitiva, es una solución interesante que para unos puede ser un salvavidas en veranos cada año más asfixiantes, mientras que otros lo encontrarán.