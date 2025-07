Así me he olvidado del café en cápsulas en casa: probamos la cafetera para ser un auténtico barista de forma sencilla

La experiencia gourmet se ha introducido en las casas de toda España en muchos aspectos. Cada vez gastamos más dinero en salir a comer fuera o en ir a cafeterías donde se preparan cafés de especialidad.

El problema es que, en ocasiones, esto implica un gasto de dinero considerable y la opción de hacer cosas en casa cobra más sentido. Pero claro, el resultado no es el mismo, ¿o sí?

La empresa Ninja ha traído a España sus nuevas cafeteras de gama alta, dispositivos que permiten tener una experiencia de alto nivel para los amantes del café y que te hacen olvidar el café de cápsulas. Sin peros.

Nosotros hemos estado probando durante unas semanas la Ninja Luxe Café en su variante Premier, que cuesta en Amazon 549 euros. También está disponible la versión Essential por 449 euros.

Esta cafetera es una 3 en 1, al poder moler café, infusionarlo y crear una espuma de leche perfecta independientemente de la bebida que vayamos a preparar.

3 tipos de bebida

La versatilidad es una de las ventajas de esta cafetera, capaz de preparar desde espressos hasta café de filtro además de infusiones frías. Esto hace que el uso pueda ser constante independientemente del momento del año.

La interfaz de la máquina puede abrumar un poco al principio, sobre todo si no estamos acostumbrados. Incluso los que teníamos una máquina de café expreso podemos notar cierta diferencia en la complejidad.

Cafetera Ninja Luxe Café ÁLvarez del Vayo Omicrono

Eso sí, tras dos o tres preparados nos haremos a la máquina de forma rápida, siendo más sencillo preparar el café de lo que puede parecer cuando miramos las fotos u ojeamos el libro de instrucciones.

Varios accesorios

La cafetera viene con los accesorios obligatorios, como el portafiltro o los filtros sencillos o dobles. La cuestión es que también tiene otros muchos que en otras máquinas hay que comprar aparte.

Cafetera Ninja Luxe Café ÁLvarez del Vayo Omicrono

Por ejemplo, la jarra metálica viene integrada, y se nota que es de una alta calidad, tanto en los materiales como en el diseño y la fabricación.

También tenemos un filtro cuádruple, o Luxe, para ciertas bebidas, un filtro de limpieza, un compactador, un accesorio para evitar que el café molido manche...

Incluso tiene un cepillo para limpiar rápidamente el café molido derramado, y un sistema de bandejas que evita que gotee fuera de la máquina. Y todos los accesorios se guardan en la propia cafetera.

Una máquina inteligente

En nuestro día a día estamos ya acostumbrados a usar dispositivos inteligentes, controlados desde el móvil y vinculados a nuestra red WiFi.

Cafetera Ninja Luxe Café ÁLvarez del Vayo Omicrono

La Ninja Luxe Café es inteligente pero de otra manera. Esta cafetera incluye la tecnología Barista Assist, que guía a los usuarios paso a paso para obtener los mejores resultados.

Incluso antes de empezar notamos la atención al detalle de Ninja, que ha incluido tiras reactivas para calcular la dureza del agua que vayamos a usar... y decírselo a la máquina, para que haga el mejor café posible.

Es capaz de avisarnos si nos hemos olvidado poner una pieza en el proceso, detecta el tipo de filtro usado, ofrece recomendaciones personalizadas del tamaño de molido de los granos de café...

Además, pesa el grano en función de lo que vayamos a preparar, sugiere un tipo de espuma u otra... y lo mejor es que todo es reversible por si queremos coger el control completo.

Espuma profesional

Una de las cosas que más me han gustado es cómo crea la espuma. Dispone de una jarra metálica donde se introduce el vaporizador, pero que además tiene un molinillo en la parte inferior.

Esto hace que la espuma sea mucho más homogénea y rápida de hacer. Se puede preparar de forma automatizada (lo que nos deja hacer otras cosas mientras) o de forma manual como en un bar.

Cafetera Ninja Luxe Café ÁLvarez del Vayo Omicrono

Por si fuera poco, podemos elegir entre tres tipos de espumas para cafés calientes, y uno expresamente pensado para bebidas frías.

Es más, la máquina nos pide que seleccionemos el tipo de líquido, ya que no es lo mismo hacer una espuma con leche de origen animal que con bebidas vegetales, como la llamada leche de soja y similares.

Extrema personalización

Tras unas semanas usando la cafetera me he dado cuenta de que las posibilidades que nos ofrece son su mayor virtud.

Hasta una persona como yo, que gusta de saborear el café pero está muy lejos de ser un experto, he notado las diferencias entre un tipo de molido u otro, de espuma u otra...

Cafetera Ninja Luxe Café ÁLvarez del Vayo Omicrono

En mi caso, por ejemplo, he probado varias veces a preparar un capuchino, y si bien lo hace perfectamente, me he dado cuenta de que lo prefiero con menos cantidad de leche y un filtro simple, no doble.

Es perfectamente plausible decidir cómo quieres preparar cada café, aunque si no sabes cómo hacerlo puedes dejarte guiar por el sistema de manera muy sencilla.

¿Me la compro?

Pese a que pueda parecer lo contrario, el precio de esta cafetera es muy atractivo. Máquinas similares pueden costar dos, tres y cuatro veces más.

Obviamente no está pensada para todo el mundo, pero sí para esas personas que disfrutan del café, en muchas variantes, y no quieren tener que salir de casa para ello. Y si teletrabajas le sacarás mucho partido.

Cafetera Ninja Luxe Café ÁLvarez del Vayo Omicrono

Tal y como está el precio de una taza de café en un bar en ciertas ciudades, cuando hablamos de cafés de calidad, una inversión como esta no es ninguna locura. Además, es sorprendentemente sencilla de usar.

Eso sí, dado que es una máquina profesional, se necesita el espacio requerido para ello. Quizás en pequeñas cocinas no podamos darnos ese gusto, pero si es viable, y nos gusta el café, es un acierto.