Quince días con los Headphone (1) de Nothing, sus primeros auriculares de diadema: "Sony y Apple deberían preocuparse"

Nothing Headphone (1) Chema Flores Omicrono

Nothing se ha pasado el juego. La disruptiva compañía británica ha lanzado esta tarde su esperado móvil de gama alta, el Phone (3), así como sus primeros auriculares de diadema, denominados Headphone (1).

El nuevo dispositivo lleva la experiencia de audio de la firma comandada por Carl Pei a un nuevo nivel y es un serio aviso para pesos pesados de la industria como Sony, Bose, Sennheiser, Apple, Sonos o Beats. Es una apuesta ambiciosa que combina altas prestaciones, diseño rompedor y un precio por debajo de sus principales rivales.

Los Nothing Headphone (1) es más que una declaración de intenciones. Más que una demostración de lo que son capaces. Es un ataque directo contra el statu quo. Y han llegado para cambiarlo todo.

En EL ESPAÑOL - Omicrono los hemos estado utilizando durante las últimas dos semanas para comprobar si son tan buenos como prometen, si pueden rivalizar con alternativas más caras y si merecen la pena por los 299 euros que llegan.

Un diseño único

La propuesta de Nothing con el diseño es radical. Diferencial. Única. O los amas o los odias. Particularmente el aspecto de estos Headphone (1) me han fascinado. Tienen un toque retro y minimalista con los que no pasar desapercibido.

Siguen la estética de productos como los Nothing (3a) o los Nothing ear, que apuestan por una elección cuidada de materiales, con una impronta llamativa y terminaciones transparentes. La identidad que caracteriza a la compañía.

Explicaba Carl Pei en una entrevista con este periódico que sus productos tenían que ser identificables a plena vista. Y los Headphone (1) lo son. Del mismo modo que son reconocibles los AirPods Max de Apple o los Dyson OnTrac. Su aspiración es dejar huella, trascender.

A diferencia de las principales alternativas del mercado, apuesta por un módulo cuadrado donde se acoge a la almohadilla y al driver que queda en el centro un óvalo transparente que deja ver componentes internos.

En este caso la reminiscencia del diseño es evidente y emula a un reproductor de casetes. Cuando la tecnología aún era divertida y tenía capacidad de trascender, uno de los alegatos recurrentes de la compañía.

Esta aspiración por lo retro no sacrifica ni materiales ni comodidad, al contrario. Son uno de los auriculares más cómodos del mercado.

Apuesta por materiales premium como aluminio moldeado, componentes de precisión CNC y espuma viscoelástica. Son ligeros, resistentes y robustos, lo que da una sensación de durabilidad que invita a no quitárselos nunca de la cabeza.

Su peso es de 329 gramos. No son los más ligeros del mercado pero realmente se sienten como uno de los más confortables que he probado.

La clave está en su diseño, que minimiza la presión y maximiza la comodidad. Tanto la espuma que cubre a las orejas como la que encontramos en la diadema hace que se ajusten muy bien al cráneo, reduciendo la presión y facilitando el sellado.

Uno de los puntos a favor es que no tenemos interfaz táctil. Nothing apuesta por botones bien integrados, útiles, con sentido y que facilitan la experiencia. Bastará con deslizar, girar y pulsar.

En concreto, en la parte trasera del auricular derecho encontramos un pequeño rodillo denominado Roller con el que ajustar el volumen, pero si lo presionamos también podremos reproducir o pausar el contenido, y si lo dejamos pulsado de forma prolongada gestionaremos la cancelación de ruido.

Justo por debajo del Roller tenemos el Paddle, una pequeña pestaña que permite avanzar entre las canciones de una lista o un podcast. Recuerda en cierta forma a los controles de un casete, tanto es así que si mantenemos pulsado podremos avanzar en la canción o en la película como si rebobinásemos.

Por último, también en el auricular derecho, disponemos de un botón exterior con el que podremos abrir una aplicación, ir al contenido reciente o invocar al asistente inteligente.

Sonido de altísimo nivel

Pero si algo determina a estos auriculares es cómo suenan. Lo hacen con un rendimiento de alta gama que debería preocupar a modelos más caros como los AirPods Max o los Sony WH-1000XM6.

La ambición de la compañía con estos auriculares es que la música suene tal y como el compositor la concibió. No añadir artificios, ni extras. Sonido puro sin estridencias.

El sonido de los Headphone (1) ha sido desarrollado en colaboración con KEF, una marca icónica y exclusiva del audio con más de 60 años de experiencia y que deja su impronta y saber hacer en ellos.

Gracias a sus avanzadas herramientas y profundo conocimiento acústico, Nothing ha conseguido afinar un perfil sonoro que reproduce la música con precisión y refinamiento. De esta forma tenemos un audio envolvente, auténtico y lleno de matices, sin importar el género.

Para lograr este nivel de sonido, Nothing apuesta por un driver dinámico de 40 mm hecho a medida con un revestimiento de poliuretano que permite moverse con mayor eficacia que materiales tradicionales. Le permite tonos más profundos y ricos en frecuencias más bajas.

Cuenta con un ancho de 8,9 mm, que también se sitúa por encima del estándar del sector, lo que le permite reducir la distorsión y disponer de vibraciones más precisas.

El sistema de sonido incorpora además un revestimiento de níquel para potenciar la claridad en las frecuencias altas, otorgando más naturalidad y riqueza en el detalle sin sacrificios.

Uno de los detalles que sube la experiencia de uso de estos auriculares es la apuesta por el sonido envolvente con audio espacial y seguimiento de la cabeza, que permite al usuario sumergirse por completo en canciones y películas con Dolby Atmos.

Para los más puristas del sonido, incluye soporte para Hi-Res Audio, LDAC, reproducción sin pérdidas a través de USB-C o puerto jack 3.5 mm. Sin embargo, también incorpora bluetooth 5,3, fast pair, doble conexión de dispositivos que hace una experiencia excelente.

Al estar pensados para llevar todo el día, también se comporta de forma excelente en las llamadas. Tiene cuatro micrófonos que utilizan la tecnología Clear Voice con IA para aislar la voz y suprimir el ruido ambiental.

Permite usarse en entornos bulliciosos o con viento, pues se ha entrenado la IA con más de 28 millones de situaciones reales para enfocar siempre a la voz en llamadas.

Cancelación de sonido y personalización

El otro detalle clave en el desempeño de los Headphone (1) es su cancelación de ruido. Usa un sistema híbrido que utiliza micrófonos duales de retroalimentación y alimentación directa para reducir eficazmente el ruido exterior.

Analiza el entorno cada 600 ms y ajusta el nivel de cancelación en tiempo real. Al mismo tiempo, comprueba si el usuario lleva puestos los auriculares cada 1.875 ms para garantizar que la reproducción sea fluida e intuitiva.

La capacidad de aislamiento tanto por el sistema de cancelación como por el diseño en la fabricación es tan alto que podremos estar trabajando en entornos bulliciosos y alterados que podremos centrarnos en la música por completo.

Aún así, si queremos estar al tanto de lo que sucede, podremos pasar al modo transparencia de una forma sencilla. Así podrá entrar el sonido del exterior, sin necesidad de quitárnoslos.

La gestión de la cancelación de ruido la podremos personalizar desde la app de Nothing, del mismo modo que el sistema de ecualización de sonido, pudiendo compartir perfiles personalizados.

Un detalle muy interesante del uso de esta app con los teléfonos de la compañía es la apuesta por la IA tanto para incluir Essential Space, como para acceder directamente a ChatGPT y conversar con el asistente de Open AI.

Además, con Nothing OS disponemos del widget News Reporter con el que tendremos noticias seleccionadas y resumidas por IA.

Con respecto a su batería ofrece hasta 35 horas de reproducción continuadas con la cancelación de ruido activa, que se multiplican hasta las 80 horas sin ella. Además, cuenta con sistema de carga rápida para disponer de 2,4 horas de uso con 5 minutos enchufados.

¿Me los compro?

Nothing acaba de poner patas arriba el mercado de auriculares de alta gama. Los Headphone (1) son una apuesta ambiciosa, innovadora y muy a tener en cuenta por los pesos pesados de la industria. Una empresa fundada hace 5 años les quiere mover del trono.

Tienen un rendimiento excelente, a todos los niveles. Tanto en el consumo de música, como para ver películas, hacer llamadas o incluso jugar con ellos.

Si a esto le sumamos un precio competitivo, de 299 euros, que se encuentra por debajo de las principales referencias del mercado, y un diseño único que llega para competir también con los auriculares que buscan ser también complementos de moda. Nothing ha conseguido cuadrar el círculo para ofrecer uno de los mejores auriculares que se pueden comprar ahora mismo.

Los Headphone (1) son una compra maestra que hará las delicias de los aficionados a la música, al diseño y a la tecnología.