La webcam para teletrabajar este verano: he probado la Logi Brio que te sorprenderá por su impresionante calidad

La explosión de las videoconferencias y el streaming acontecida en España ha llevado a que muchos fabricantes lancen webcams, especialmente modelos 4K pensadas para el teletrabajo. Logitech, que ya tiene un bagaje previo en estas lides, vuelve a la carga renovando su Brio 4K.

Muchos usuarios recordarán una de las mejores cámaras webcam de Logi: la Logitech BRIO, proveniente del 2017 y que resaltó como uno de los modelos más potentes, con capacidad HDR, 4K y altísima calidad. Pues la firma ha vuelto a la carga y la ha traído a la vida otra vez.

De hecho, ha sido la webcam con la que he hecho tanto mis videoconferencias como mis charlas con amigos en sesiones de juegos. Una cámara, eso sí, que presenta un precio propio de la gama alta, costando 189 euros en España.

La Brio que amabas ha vuelto

Si bien es cierto que hay detalles estéticos modificados, sobre todo centrados en la peana de colocación, lo cierto es que esta Brio 2025 es prácticamente igual a su predecesora. El diseño casi es exactamente el mismo, y lo decimos en el mejor de los sentidos.

Si algo sabe hacer Logi es crear productos icónicos que trascienden durante años, y esta Brio no es una excepción. Si te gustó el diseño de la Brio original, esta Brio renovada te encantará, ya que mantiene prácticamente los mismos detalles.

Logitech Brio 4K. Manuel Fernández Omicrono

Su sobriedad, su elegancia y su panel negro permiten a esta Brio pasar desapercibida sobre nuestro monitor. Parece una tontería, pero cuando estás haciendo numerosas videollamadas o tienes tu setup afianzado en un estilo, no quieres que este elemento lo perturbe.

Y nada más lejos de la realidad. Gracias a su acabado minimalista, la Brio pasa a casi desaparecer sobre el monitor. A esto ayuda su panel frontal negro, el reducido tamaño de su lente (que no dé lugar a engaño, ya que es potente) y su tamaño comedido.

Logitech Brio 4K. Manuel Fernández Omicrono

El cambio más importante lo vemos en la peana, que ahora es mucho más versátil. Se puede desacoplar para ajustarla sobre un trípode propio y se puede ajustar para portátiles, mesas, pantallas, etcétera. Su única pega es que no permite girar la cámara en horizontal.

Lo compensa, eso sí, con el clásico sistema de campo visual ajustable y la capacidad de ajustar la cámara en vertical, inclinándola ligeramente hacia arriba o hacia abajo. El acabado minimalista de la Brio, por otro lado, ayuda a no tener elementos indeseados o sobrantes en el diseño.

Muestra de ello es su puerto USB-C trasero, la única conexión física (salvando la rosca integrada inferior) que necesita la cámara para funcionar. Mención especial al cable que viene incluido; es grueso, robusto y aunque algo corto, es de gran calidad.

Por último y para cerrar el apartado físico, la Brio 4K incluye una tapa de privacidad acoplable. No nos ha acabado de encantar; hace su trabajo, pero el que no esté 'unida' a la propia cámara hace que esta pieza sea susceptible de perderse o de no encajarse bien.

Una webcam poderosísima

Si hablamos de especificaciones técnicas, la Brio 4K sorprende por todo lo que esconde bajo el capó. Una resolución 4K de hasta 30 fotogramas por segundo, con la posibilidad de bajar a 1080p a 60 o 720 a 90 fps, con un sensor de 13 megapíxeles equipado con zoom digital 5 por.

Logitech Brio 4K. Manuel Fernández Omicrono

Dispone de enfoque automático y campos de visión de 65, 78 y 90 grados, así como dos micrófonos omnidireccionales con un rango de hasta 1,2 metros. Su lente RightLight ajusta las imágenes nítidas según la iluminación para mantener la exposición.

Otro punto a destacar sin duda es su compatibilidad con Windows Hello, el sistema biométrico de reconocimiento facial para iniciar sesión en Windows y que se vale del sensor de infrarrojos equipado en la cámara.

Es importante destacar que esta Brio 4K también está certificada a nivel empresarial para todas las plataformas de videoconferencia existentes, incluyendo Google Meet, Zoom y Microsoft Teams, entre otros.

Por supuesto, es absurdo pedir a esta Brio 4K de Logitech el mismo rendimiento que una cámara dedicada, ya sea una APS-C o una Full Frame. Sin embargo, dadas las necesidades de estas videoconferencias, usar una de estas cámaras se antoja demasiado.

Esta Logitech Brio 4K se pone justo en el ecuador de esta cuestión, en el mejor de los sentidos nuevamente: si la entendemos como una cámara para videoconferencias, streaming y similares, entonces estamos ante una de las mejores webcams del mercado.

Que su pequeño sensor no genere duda alguna sobre su calidad de imagen. Si bien no llega a las cotas que alcanzaban modelos superiores como la Brio 4K para empresas, este modelo cuenta con una calidad de imagen excepcional.

Fotografía tomada con la Brio 4K en la app Cámara de Windows. Manuel Fernández Omicrono

El 4K efectivamente es real y se nota muchísimo en las llamadas. La nitidez de la imagen es tal que incluso en condiciones de luminosidad muy baja vemos aspectos menores muy realzados, como las arrugas de la piel o los objetos del fondo.

Si a esto le añadimos unas buenas condiciones de luz, entonces la Brio 4K sale a relucir de forma extraordinaria. Tanto es así, que salvando ciertas distancias, esta cámara no tiene mucho que envidiar a cámaras con sensor de una pulgada si las usamos para estos fines.

Obviamente la tecnología RightLight 3 no hace magia cuando estamos en total oscuridad. Usando únicamente la luz de nuestros monitores, vemos claramente las limitaciones de la Brio 4K. Los artefactos de la imagen son más notorios y la nitidez baja, pero no a niveles dramáticos.

Por supuesto, es inevitable pensar en esta webcam como una herramienta para videoconferencias empresariales o para streaming, donde la calidad lumínica será una cuestión más que resuelta. En este sentido, la Brio 4K es una opción sencillamente brutal.

Un software de alta calidad

Soy un usuario afianzado dentro del ecosistema de Logitech, por lo que tengo un buen puñado de dispositivos de la firma. Muchos de ellos dentro de la gama de ofimática, como los teclados y ratones MX profesionales.

Software de la cámara en Logi Options+. Manuel Fernández Omicrono

Tanto la Brio 4K como estos usan en Windows y Mac el software Logi Options+, que aglutina todos los dispositivos de la compañía en una sola suite, ofreciendo opciones únicas para cada uno de ellos. Es decir, que si estás introducido en este ecosistema, te ahorrarás muchos quebraderos de cabeza.

Logi Options+ resulta en una opción ultra-minimalista en lo que a software refiere. Estética limpia, usabilidad sencilla y una plétora de opciones para cambiar el ángulo de visión, el HDR, la exposición y los valores de la imagen.

Logi también ha ideado lo que ellos mismos han llamado 'Tune'; una miniapp que se puede lanzar en medio de una videollamada y que permite, sin salir de la misma, ajustar ciertos parámetros de forma sencilla en caso de necesitarlo.

Por supuesto, la integración con Meet, Teams, Discord y otros servicios similares ha sido excelsa. Nunca he tenido un fallo, nunca he tenido problemas de estabilidad. La Brio 4K ha resultado ser una opción más que fiable en este campo.

¿Me la compro?

Lógicamente, la Brio 4K es una webcam de gama muy alta. Prueba de ello es su precio de 189 euros en España, un coste que rozando los 200 euros sitúa a esta cámara en la gama alta-premium de este segmento. Lo bueno es que esto se nota muchísimo.

Logitech Brio 4K. Logitech Omicrono

No sería la primera vez que un producto con una etiqueta de precio alta resulta no estar a la altura. Nada más lejos de la realidad; la Brio 4K es cara, pero sabe suplir las necesidades de profesionales de distintos ámbitos sin despeinarse y sin problema alguno.

Por lo tanto, si el usuario final requiere estabilidad y fiabilidad en caso de tener que hacer numerosísimas llamadas y videoconferencias, la Brio 4K es sin duda la recomendación por antonomasia. La solución que los profesionales requieren, y que los más puristas de las videollamadas sabrán aprovechar.