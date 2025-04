He probado el Segway Ninebot Max G3 E: un patinete grande y potente que también podrás conectar al smartphone

El siglo XXI ha traído muchos cambios en lo que a tecnología se refiere. El mayor de ellos ha sido el de los smartphones, de eso no cabe duda, pero no ha sido el único. Las redes sociales, la fibra óptica o los coches eléctricos están entre los más importantes. Y es este último el que nos da pie a hablar de otro cambio que se está viendo en muchos países del mundo, incluyendo a España. Los patinetes eléctricos.

Estos aparatos, conocidos oficialmente como VMP (vehículo de movilidad personal) están a medio camino entre un patinete convencional y una bici eléctrica, por su método de propulsión. La cuestión es que su precio, junto con su versatilidad, los han convertido en una opción tremendamente útil en grandes ciudades, especialmente para los más jóvenes.

Cada vez se retrasa más la edad a la que los españoles se sacan el carné de conducir, y el aumento de coste de los coches, incluyendo los de segunda mano, ha hecho que el mercado de patinetes eléctricos se dispare. Hay muchas marcas que ya han apostado por ellos, y hasta la DGT ha establecido ciertas normas que hay que cumplir.

Por supuesto, también tiene su parte negativa, y es que muchos usuarios los utilizan de manera incorrecta y pueden causar accidentes. Ciudades como Sevilla ya están tomando medidas contra ellos. Obviamente no es culpa de los patinetes, sino de sus conductores.

Segway ha presentado su nueva línea de productos en el CES de Las Vegas y nosotros hemos podido pasar dos semanas usando uno de esos modelos, el Segway Ninebot Max G3 E, pensado para personas grandes que necesitan potencia y cierto tamaño. El resultado es espectacular en cada uno de los apartados.

Grande y potente

Este modelo es un aparato que llama la atención por su tamaño. Todo el mundo que lo ha visto ha comentado que era grande. Y es así. Uno de los puntos fuertes de este patinete es que está pensado para dar cierta estabilidad, robustez y también tamaño, algo que las personas más grandes agradecen. Yo mido 1,86 cm y peso 85 kg, y no me ha resultado incómodo usarlo en ningún momento, pero quizás una persona de 1,60 m y 50 kg sí que tenga problemas, ya que pesa 24,6 kilogramos, lo que hace que llevarlo en la mano no sea tampoco algo especialmente sencillo. La carga máxima es de 130 kg.

Cuando estamos conduciéndolo este Segway se porta como un vehículo bastante estable, gracias a su construcción y también a un doble sistema de amortiguación que hace que pasar por baches o badenes no sea un problema y un sistema de freno de doble disco. Esto lo hemos probado tanto en badenes grandes, con pasos de cebra, como en los resaltes pequeños. La absorción del obstáculo es muy buena.

Segway Ninebot Max G3 E Álvarez del Vayo Omicrono

Dispone de cuatro modos de conducción que se controlan desde un pad de botones que nos permite limitar la velocidad. Por ejemplo, el Modo Eco nos da hasta 15 km/h, el Modo Drive hasta 20 km/h y el Modo Sport hasta 25 km/h. También hay un modo paseo. Hemos de recordar que estos vehículos han de tener la velocidad máxima limitada por cuestiones legales.

Pero no es la velocidad lo que más llama la atención, sino la aceleración. Una persona de poco peso situada detrás podría incluso ver que la rueda delantera se levanta si acelera del todo desde parado en el modo más potente. Hay que tener cuidado a la hora de arrancar. La potencia del patinete, de 2000 W, hace que sea fácil subir algunas cuestas algo más pronunciadas, sobre todo si la cogemos con inercia y con los modos más potentes, claro. En teoría es capaz de subir pendientes de hasta un 30%, algo loable.

Segway Ninebot Max G3 E Álvarez del Vayo Omicrono

Tiene dos neumáticos de 11 pulgadas autorreparables en pinchazos de hasta 4 milímetros mediante una capa de gelatina. Y en la parte frontal dispone de una pieza de metal que sirve para poner el candado y que también puede operar como un asa para levantar el patinete cuando lo plegamos.

Autonomía y carga

Este patinete dispone de dos puertos de carga, aunque sólo viene con un cargador. La idea es poder usar dos cables a la vez si queremos cargarlo más rápido. El tiempo de carga es de 3,5 horas con un cargador, aunque se pueden utilizar dos cargadores de manera simultánea y cargarlo en 2,5 horas.

Segway Ninebot Max G3 E Álvarez del Vayo Omicrono

La autonomía es de hasta 80 km con los 597 Wh de batería que tiene, aunque eso es a 15 km/h. Si usamos el modo Sport a 25 km/h el margen de uso baja a los 65 km. Eso sí, en la segunda mitad del año se podrá comprar una batería auxiliar que aumentará su autonomía a 135 y 110 km respectivamente.

Conectado al móvil

Una de las ventajas de este modelo es que cuenta con una conexión al móvil mediante una aplicación que nos permite, por ejemplo, comprobar la autonomía del mismo, saber dónde está gracias a la compatibilidad con la red Find My de Apple, etc. Incluso podemos saber si nos están llamando con una notificación, aunque no podremos hablar a través del patinete, claro. También podremos configurar el uso de uno de los botones del pad a través de la app.

Segway Ninebot Max G3 E Álvarez del Vayo Omicrono

Incluso podemos hacer que el patinete se desbloquee por proximidad usando el bluetooth del móvil. Esto hará que el PIN de acceso que podemos poner para arrancar no se pida en todo momento, sólo cuando estamos lejos del mismo.

Pero si no queremos usar el móvil para controlar ciertos detalles siempre podemos usar la pantalla en la que muestra información clave como la autonomía, el modo de conducción, si tenemos las luces o no encendidas, etc. Además, esta pantalla se ve bastante bien en exteriores, incluso en zonas soleadas, lo que se agradece.

Segway Ninebot Max G3 E Álvarez del Vayo Omicrono

También funciona muy bien el pad de botones, que nos permite encender el patinete, cambiar de modo, poner los intermitentes... Además, estos últimos suenan, para saber que los tenemos activos y apagarlos cuando acabemos de girar. Eso sí, el timbre es mecánico, como el de una bici clásica, y choca algo el sonido, aunque cumple su cometido.

¿Me lo compro?

Este es un patinete que podemos recomendar por su calidad, construcción, potencia y autonomía. No es barato, ya que cuesta 899 euros, pero no llega a ser un gama premium como el Segway GT3 PRO que cuesta entre 2000 y 3000 euros. Ni falta que le hace.

Segway Ninebot Max G3 E Álvarez del Vayo Omicrono

Es una opción muy interesante en entornos urbanos, sobre todo ahora que la gente joven ya no se mueve tanto en coche, pero también en zonas rurales con caminos algo menos cuidados ya que no parece presentar problemas en zonas peor asfaltadas. Obviamente no está pensado para ir campo a través sin ningún miramiento.