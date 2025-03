Sonido espectacular, magia en las llamadas y batería increíble: he probado los auriculares inalámbricos Technics AZ100

En las últimas décadas la electrónica de consumo en España ha estado dominada por marcas que se han centrado en crear todo tipo de productos, sin especializarse especialmente en un tipo. Es algo que les permite crear y ser la referencia para muchos usuarios, pero deja también de lado la capacidad de crear productos para los amantes de una tecnología en particular. Un ejemplo de esto es el sonido. Actualmente hay muchas empresas que hacen auriculares y muchas de ellas fabrican también televisores, móviles... Pero también hay otras marcas, muy conocidas entre los especialistas, que se centran sólo en un sector. Ese es el caso de Technic, una marca de audio japonesa fundada en 1965 por Matsushita Electric Industrial, a la que actualmente conocemos como Panasonic. Desde sus inicios esta empresa se ha dedicado a la fabricación de equipos de audio de alta fidelidad, ganándose una reputación por ello. En 2010, Panasonic anunció el cese de la producción de la mayoría de los productos Technics, pero poco después, en 2014, decidió revivir la marca. Es en esta nueva etapa cuando empezó a ofrecer auriculares inalámbricos TWS de gama alta, pensados para los más melómanos.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos analizado varios de los productos de esta empresa, como el tocadiscos SL-1210GR2, un producto de gama alta como muestra su precio. Pero también hemos podido probar algunos de sus auriculares, como los Technics AZ60.

La última versión de este producto son los Technics AZ100, unos auriculares que se presentados en el CES de este año y que han supuesto un salto enorme con respecto a su antecesor, los AZ80. De hecho, parece que tal ha sido el salto que la compañía ha decidido saltarse la nomenclatura AZ90, y es que no estamos acostumbrados a ver un salto tan grande entre dos productos consecutivos. Y lo curioso es que no han subido el precio, manteniéndose en los 299 euros y, como veremos a continuación, hubiera estado plenamente justificado.

Ligereza y comodidad

Llevar auriculares todo el día hace que la ergonomía y la comodidad sean algo clave. En este caso hemos tenido una sensación rara, porque al ponernos los Technics AZ100 hemos notado que eran algo grandes, que presionaban algo el pabellón auditivo. Sin embargo, hemos estado usándolos durante más de 4 horas consecutivas en ocasiones y en ningún momento nos ha dolido nada.

Al ser tan grandes y dar esa sensación al principio pensábamos que tendríamos los mismos problemas que con los Pixel Buds originales, con esa protuberancia diseñada para anclar el dispositivo a la oreja. Nada parecido. Los auriculares de la empresa japonesa se pueden llevar muchísimas horas sin inconvenientes. Y para adaptarse a todo tipo de orejas vienen nada menos que cinco pares de almohadillas en la caja de venta que, como curiosidad, está completamente hecha en papel y cartón, sin rastro alguno de plástico.

Technics AZ100 Álvarez del Vayo Omicrono

Además, la caja es de tamaño medio, pero es ligera y, al ser alargada, es cómoda de llevar en el bolsillo, en la mochila, etc. No tiene la mejor construcción o la mejor bisagra que hemos visto, pero no es esto lo que le pedimos en primera instancia a unos auriculares, si bien es algo que se podría mejorar. Eso y quizás disminuir el enorme logo de la parte superior, que llama demasiado la atención.

En cuanto a la tecnología que incluye, hay que destacar el driver de fluido magnético que hace que el sonido se adapte de manera particular. Esta característica no es exclusiva de estos auriculares ya que es heredada de los auriculares con cable Technics EAH-TZ700 de más de 1.000 euros. Los auriculares tienen resistencia IPX4, por lo que podemos usarlo bajo una lluvia ligera o entrenando, pero no en situaciones donde el líquido esté algo más presente.

Gran sonido

Pero lo principal en unos auriculares TWS no es el diseño, como hemos dicho, es el sonido, y más en unos auriculares pensados para gente que valora esto especialmente. Los Technics AZ100 son auriculares compatibles con HI-Ress Audio Wireless, con el códec LDAC y disponen de funciones como cancelación de ruido adaptativa.

La calidad del sonido es muy buena, aunque no es tan potente como en algunos modelos, con bajos más notorios. Se nota que Panasonic no quiere crear funciones llamativas pero que distorsionen la calidad de sonido. Además, al tener ecualizador podemos personalizar nuestra experencia sonora.

Technics AZ100 Álvarez del Vayo Omicrono

Donde se aprecia la innovación, sobre todo, es en la inclusión de inteligencia artificial para mejorar la calidad de las llamadas. Mediante un filtrado de tipos de ruidos es capaz de aislar nuestra voz para que a nuestro interlocutor no le molesten los ruidos de fondo si estamos en un ambiente especialmente problemático. Pudimos probar esto en los pabellones del MWC y se nota. La calidad de la cancelación de ruido está a la altura de los mejores, aunque hay modelos como los de Bose QC Ultra que tienen una cancelación ligeramente mejor.

Hay algunos detalles que se podrían mejorar, como la calidad de sonido de los avisos de voz cuando activamos un modo y el hecho de que esos avisos solo se escuchen por un auricular y no por los dos. No es que sea un problema para su uso, pero es rara la sensación que dan.

Experiencia y carga

Una de las funciones más llamativas y exclusivas es que estos auriculares tienen conexión multipunto, pero con tres aparatos a la vez. Esto es algo raro ya que normalmente solo se pueden hacer multiconexión con dos. Eso sí, en el caso de usar tres deberemos prescindir de la mayor calidad de sonido del códec LDAC.

Una de las cosas que más nos han gustado es la batería. Pese a ser muy ligeros, estos Technics AZ100 presumen de tener 10 horas de carga y 18 más con el estuche. Pese a que esa es la teoría hemos hecho pruebas escuchando pódcasts y algo de música durante 4 horas consecutivas y hemos gastado un 40% con la ANC activada. Esto demuestra que las 10 horas de uso con una carga pueden ser reales. Además, tienen un sistema de carga rápida por cable que nos da bastante autonomía con unos pocos minutos, y también tenemos carga inalámbrica.

Technics AZ100 Álvarez del Vayo Omicrono

La aplicación es una de las más impresionantes que hemos visto en este tipo de aparatos. Es súper completa y configurable, hasta el punto de que podemos elegir qué queremos ver en la interfaz principal. Además, aunque hay muchas opciones, la aplicación explica bastante bien que hace cada una.

Los gestos son un buen ejemplo de lo configurable de la aplicación ya que podemos personalizar cada uno de ellos de manera independiente en cada auricular, y está presente la opción de una pulsación, sin pellizcar o deslizar. Lo único que hemos echado de menos es el cambiar el volumen deslizando en vez de pulsando, algo que sí que nos gustaba de otras propuestas como las de Google.

Technics AZ100 Álvarez del Vayo Omicrono

La personalización es tan extrema que podemos incluso cambiar el sonido de emparejamiento a cada dispositivo diferente en el que lo hayamos configurado. La app también permite modificar la latencia para exprimir la máxima calidad de sonido en música o para potenciar la correcta sincronización entre vídeo y audio cuando vemos una serie o una película.

¿Me los compro?

Los Techncs AZ100 son unos auriculares excepcionales. Quizás las expectativas estaban muy altas y alguno se haya sentido defraudado por algún aspecto en concreto, pero en nuestra opinión no hay motivos para no recomendarlos. Es cierto que su precio es más alto que el de propuestas de gama alta de marcas como Samsung, Google o Apple, pero es que Panasonic no está rivalizando con ellas.

Technics AZ100 Álvarez del Vayo Omicrono

Sus alternativas son las propuestas de Bose, Sony y otras marcas especialistas en sonido, como lo es Technics. Y es que una de las pocas pegas de estos auriculares es su imagen de marca. No nos equivoquemos, Technics tiene una imagen sólida en el mundo del sonido, pero no es una marca muy reconocida fuera de ese sector, el de los especialistas de sonido. Y quizás no quiera serlo, pero es una pena porque estos auriculares son recomendables para cualquiera que valore la calidad de sonido, la personalización y la autonomía.

Y pese a que no son baratos, no tienen un precio que eche para atrás a los compradores directamente. Son un producto de gama alta, con una calidad acorde y que, además, no fallan en ningún apartado. El salto con respecto a los Technics EAH-AZ80 es brutal, y estamos deseando ver qué más puede mejorar la marca.