He probado el iPad Air M3: un 'chute' para la productividad de un tablet que busca exprimir la potencia de Apple Intelligence

Apple presentó la semana pasada su nuevo iPad Air con el chip M3. Una nueva tableta más potente, que se pone a la venta este miércoles en España buscando disparar las capacidades y productividad de los usuarios al tiempo que mantiene su diseño. De este modo queda por detrás del modelo más potente de todos, el iPad Pro que fue presentado en mayo del año pasado junto a su predecesor, el iPad Air con M2.

Greg Joswiak, vicepresidente senior de márketing mundial de Apple, explicaba en una entrevista a EL ESPAÑOL - Omicrono el motivo de estas actualizaciones que en ocasiones se consideran menores. "Somos una empresa de productos. Fabricamos productos. Siempre tratamos de descubrir cómo mejorar los productos y las formas de hacerlos mejores para mejorar la experiencia de nuestros usuario", y es justo en este punto donde llega el iPad Air con M3.

El iPad Air de 2025 (desde 699 euros) sigue apostando por mantener el diseño, pantalla y cámara de su predecesor y su gran cambio reside en el chip M3 en su interior. El nuevo procesador llega buscando mejorar la productividad y rendimiento de la tableta, al tiempo que puede ir más desahogado y dispuesto a sacar más partido a Apple Intelligence —que llega a España en abril—. Además, Apple también ha lanzado un nuevo Magic Keyboard que se asemeja al del modelo Pro, dejando así clara su ambición hacia la productividad. En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos probado antes de que se ponga a la venta para comprobar de primera mano si merece la pena.

M3: mejor 'corazón', más potencia

El nuevo chip M3 supone un gran salto para un modelo de iPad Air que cada vez se acerca más a las capacidades y rendimiento de lo que se entiende por el Pro. Este nuevo dispositivo no está concebido para que aquellos que compraron el iPad Air el año pasado lo renueven por esta generación, pero sí que puede ser una opción interesante para quienes usen el iPad para trabajar y tengan el modelo con M1 lanzado en 2022 entre sus herramientas habituales.

Y es que el iPad ha comenzado a jubilar ya a muchos portátiles en entornos laborales. Sólo hacía falta darse una vuelta por el Mobile World Congress de Barcelona para ver a muchos compañeros y trabajadores del sector ir únicamente con un iPad para trabajar, editar, retocar o redactar desde ellos.

iPad Air M3 Chema Flores Omicrono

Este iPad Air M3 es el doble de rápido que el iPad Air M1 y 3,5 veces más que el Air anterior, el del A14 Bionic. Es especialmente veloz en el apartado gráfico y en el motor neuronal. En concreto se mueve con una soltura increíble en edición de fotos y vídeo, así como a la hora de jugar a títulos AAA con tecnología de trazado de rayos que te hacen olvidar a la consola.

Con respecto al uso de aprendizaje automático, supone una evolución del 60% con respecto al modelo de 2022, explica Apple. Está concebido por y para aprovechar todas las capacidades de Apple Intelligence que irán llegando poco a poco, pensando en un dispositivo hecho para durar años y que la exigencia de la IA no acabe ahogando al iPad. La intención es que vaya desahogado y se mueva con soltura tanto en aplicaciones para usar ML propias —como Final Cut— o las propias funcionalidades que incorpora iPadOS.

Pese a este subidón de capacidades y aumentar la exigencia no hace merma en la batería. El M3 mantiene la autonomía del modelo anterior con hasta 10 horas para navegar por internet o ver vídeos a través de conexión WiFi. En la práctica podemos usar el iPad durante toda la jornada sin preocuparnos por buscar un enchufe.

Útil y funcional

Este iPad está concebido para aquellos que quieren un dispositivo que dispare su productividad con una movilidad mayor que un portátil, pero sin la necesidad de subir al modelo Pro. Además está realmente orientado a aprovechar las capacidades de Apple Intelligence en el día a día, siendo especialmente útil para aquellos usuarios que lo usen para trabajar o ir a clase.

iPad Air M3 Chema Flores Omicrono

Las capacidades de escritura o generación de imágenes de Apple Intelligence van a hacer que los usuarios que usen este modelo sean capaces de sumergirse con soltura en las diferentes herramientas que AI ofrece y lo integren por completo en su rutina. De momento no hemos podido probarlo porque no se encuentra en el programa beta, pero tiene todos los mimbres para encajar a la perfección.

A esta productividad potenciada por el nuevo M3 hay que sumarle a todo lo bueno que tenía el modelo anterior: un sistema de cámaras de 12 megapíxeles en la parte trasera pensado para hacer fotografías y vídeo para diferentes proyectos, pudiendo editarlo directamente desde la tablet. Así como una cámara frontal ubicada en el lado derecho, el centro cuando tenemos el iPad en horizontal, pensando en realizar videollamadas con soltura aprovechando la pantalla grande. Esta cámara tiene enfoque centrado, lo que permite seguir al usuario cuando está en llamada.

Aunque si de verdad se le quiere sacar todo el partido a este iPad Air con M3 es combinándolo con el Apple Pencil Pro y, sobre todo, con el nuevo Magic Keyboard.

Este nuevo teclado se conecta magnéticamente para ofrecer protección frontal y trasera al iPad sin sacrificar peso ni tamaño y en la práctica nos permite olvidarnos de un portátil. Incluye una fila de funciones de 14 teclas, podemos ajustar la pantalla a múltiples ángulos de visión y tenemos un enorme trackpad para trabajar y movernos con rapidez por iPadOS. Es increíblemente fluido y cambia la experiencia de uso por completo, una vez que lo pruebas no quieres dejar de usarlo.

USB-C del Magic Keyboard para iPad Air Chema Flores Omicrono

Además, este nuevo teclado incorpora otro puerto USB-C, lo que permite cargar el iPad Air mientras estamos utilizando el puerto de la tablet para transferir archivos o conectarlo a una pantalla externa.

Con respecto al Apple Pencil Pro, es una herramienta ideal para aquellos usuarios más creativos que busquen en esta tablet una forma de llevar su contenido a otro nivel. Comparte capacidades con la generación anterior y es increíblemente cómodo y versátil gracias a su giroscopio, la posibilidad de apretar para cambiar de herramientas o el feedback háptico que mejora el uso.

¿Me lo compro?

El iPad Air M3 es una evolución con respecto al modelo lanzado el año anterior. No es rupturista, pues mantiene la mayoría de especificaciones de la generación pasada, sin embargo, sí que insufla mucha más potencia pensando en la evolución y capacidades de Apple Intelligence.

No es un modelo pensado para que los usuarios que compraron el año pasado el Air con M2 lo renueven ahora, sin embargo, sí que va mereciendo la pena para aquellos que dispongan de un Air con M1 o anterior y lo usen como herramienta de trabajo o estudios. Aquí sí que hay una evolución considerable. Especialmente en el apartado gráfico y de productividad —además de ir considerablemente más rápido o tener más batería—.

iPad Air M3 Chema Flores Omicrono

El iPad Air con M3 no se puede entender únicamente como una tablet, sino como un dispositivo de alto rendimiento para quien no quiera un portátil pero quiera trabajar con solidez y seguridad en un entorno de alta movilidad. Por capacidades se acerca más al modelo Pro que a la concepción que el público general tiene de una tablet, es más, durante estos días lo he cambiado por mi MacBook Air con M2. Tanto es así que las elección entre las 11 o las 13 pulgadas únicamente dependerán del uso que el usuario vaya a darle al iPad en tanto en cuanto vaya a servir de alternativa a su portátil.

En suma, el iPad Air con M3 es un modelo que llega para mostrar músculo en las capacidades de una tablet de alto rendimiento. Está preparada para ser útil, productivo, versátil e ir desahogado en las exigencias que la inteligencia artificial puede pedir a un producto con procesos que hará en el propio dispositivo. Aunque tenga la coletilla de Air, se asemeja más a un iPad Pro sin el diseño delgadísimo y la increíble pantalla del modelo superior.