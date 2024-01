Adiós a aprender idiomas: probamos el móvil de Samsung que traduce conversaciones al instante

Samsung saca músculo y va a por todas. La compañía coreana ha adelantado su tradicional Unpacked del primer trimestre del año, donde muestra sus nuevos teléfonos de gama alta para deslumbrar con la familia Galaxy S24, así como su sorprendente anillo inteligente Galaxy Ring. Los nuevos smartphones que llegan a España a un precio desde 909 euros, se renuevan por fuera pero especialmente por dentro con un aluvión de novedades relacionadas con la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial (IA) es la palabra de moda. Ocupa conversaciones, titulares y presentaciones de producto; sin embargo, Samsung ha querido darle un enfoque realista a esta tecnología, bajándolo a tierra y haciendo que sea especialmente útil para el usuario en el día a día. Que la IA haga el móvil realmente más inteligente. Y lo consigue.

Denominado como Galaxy AI, Samsung lleva la comprensión de lo que sucede en el dispositivo del usuario a un nuevo nivel. Permitiendo al dueño del móvil olvidarse de procesos tediosos y rutinarios como transcribir una entrevista, organizar las notas tomadas en una reunión, resumir textos o, la estrella de la corona: mantener conversaciones en otro idioma sin necesidad de conocerlo. Una función que, una vez probada, parece magia.

(Izq.-Der.) Samsung Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra Chema Flores Omicrono

A nivel de especificaciones, los tres modelos son un portento, una evolución —que no revolución— de los smartphones del año pasado con una mejora principalmente en rendimiento, cámaras, batería y un diseño más resistente y elegante, con la integración del aluminio por primera vez en la serie, siguiendo así la estela marcada por Apple en sus iPhone 15.

Tan redondos y avanzados son los nuevos teléfonos de Samsung que la compañía ha firmado el mayor compromiso hecho jamás con sus clientes: alargar el ciclo de vida del producto ofreciendo siete años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad. Un nivel que aporta la confianza en el trabajo bien hecho y la determinación de saberse con un producto excelente.

Traducción al instante

El concepto de la IA aplicada en los teléfonos móviles no es nuevo. Mejoras en la cámara, batería, pantalla o rendimiento han venido mejorando la experiencia de usuario durante los últimos años. Ahora sin embargo, Samsung ha dado un giro de tuerca para que esa IA se sienta cercana, útil, eficaz, en los procesos del día a día. Una forma de que hasta mi madre sepa que, si pulsa esa cuádruple estrella que aparecerá en los diferentes menús, se hará la magia.

Las funciones de esta IA más práctica y útil se puede usar navegando, viendo vídeos, en la aplicación de notas, en la cámara o en las dos que más usamos más a menudo: WhatsApp y Teléfono. En estas dos últimas el elemento en común es el más impresionante y diferenciador que encontramos entre las bondades de Galaxy AI, la posibilidad de relacionarnos en otro idioma sin tener que haber pasado por la academia.

Traducción simultánea en el Samsung Galaxy S24 Ultra Chema Flores Omicrono

Con la funcionalidad Live Translate el usuario puede tener traducciones de texto y de voz en los dos sentidos y a tiempo real, todo directamente en llamadas con la aplicación nativa de tu smartphone. en la pequeña prueba que hemos podido hacer de la mano de Samsung, el salto conversacional es increíble. Ya no hacen falta aplicaciones de tercero o dispositivos externos, la IA integrada en el teléfono traduce una conversación —en coreano en nuestro caso— haciendo que sea posible reservar una mesa, un hotel o auxiliarnos en un país extranjero con fluidez. Todo con el añadido además de que la conversación queda en el dispositivo garantizando la privacidad de las conversaciones por completo.

En el mismo sentido, para mensajes y aplicaciones de chat como WhatsApp o el correo, los nuevos S24 incorporan Chat Assist, una funcionalidad que no sólo traduce lo que escribamos en tiempo real al idioma que elijamos, sino que nos permitirá elegir en qué tono hacerlo. No es lo mismo escribir a un compañero de trabajo que a nuestro jefe; a un proveedor que al colega de pachanga. Ahora el móvil te permitirá elegir el tono con el que quieres que te traduzca. Esta opción, que está disponible en 13 idiomas, se extiende al potencial de Android Auto, que resumirá los mensajes entrantes y ofrecerá una serie de respuestas y acciones relevantes para dar sentido a la conversación y mantener la seguridad al volante.

Traducción simultánea en WhatsApp Chema Flores Omicrono

Dentro de la particular 'magia' traductora del teléfono, también puede usarse como un traductor al uso. Un particular salvavidas cuando nos encontramos haciendo turismo o en un encuentro internacional de trabajo y la conversación no fluye tan bien como nos gustaría. De esta forma, el modo Interpreter permite partir la pantalla del teléfono para que ambos interlocutores puedan leer sobre el panel qué está diciendo la otra persona.

Uno de los detalles más interesantes que no deben de pasar desapercibidos del sistema de traducción es que todo sucede en el propio teléfono, sin importar el modelo S24 del que se trate y se puede usar sin necesidad de conexión a internet —unicamente descargando el pack del idioma previamente—.

Reuniones más útiles

Esta capacidad traductora de las conversaciones también se traslada a la grabadora, pero en ella encontramos otra gran funcionalidad —que ya disponen algunos móviles de la competencia como los Pixel de Google—. A partir de ahora en las grabaciones de voz se hará una conversión del audio a texto, aunque hablen varias personas y en idiomas diferentes. Una funcionalidad que gustará especialmente a periodistas, aunque también será fuertemente apreciada en entornos corporativos, ya que Transcript Assist (como se denomina), también será capaz de hacer un resumen de lo hablado ahorrando tiempo para trabajar en cosas más productivas.

En el mismo sentido, la aplicación de Notas va más allá de reconocer nuestra letra y poder pasarla a texto automáticamente. Ahora es capaz de realizar resúmenes, dándole formato de diferente forma, e incluso sacando lo más relevante de las mismas. Pensando en ordenarlas, también permite crear una portada para ir diferenciando así las notas una vez se le ha dado forma.

Dando formato a las notas Chema Flores Omicrono

Es justo en esta funcionalidad donde Samsung demuestra que no siempre es necesario ofrecer más y mejores especificaciones para crear un producto mejor. Basta con un desarrollo que lleve a un siguiente nivel la experiencia de usuario. Y es que, aunque este año el S Pen no se haya renovado, este cambio en la aplicación de notas lo cambia todo por completo y hace mucho más interesante apostar por el modelo Ultra que esconde el lápiz en su interior.

Otro de los detalles del universo Galaxy AI es Circle to search, una funcionalidad desarrollada de la mano de Google, que supone una nueva forma de buscar contenido en internet sin necesidad de pasar por el buscador. Ahora con una pulsación larga del botón Inicio, el usuario puede rodear, destacar, escribir o tocar cualquier cosa que esté en la pantalla del Galaxy S24 para encontrar resultados útiles y sin importar si estamos en YouTube o en cualquier otra aplicación. En la práctica es una forma ultravitaminada de usar Google Lens en un nuevo nivel más avanzado que nunca.

Funcionalidad Circle to search Chema Flores Omicrono

Igualmente, en la forma de navegar, Samsung también ha incorporado una herramienta que realiza resúmenes de noticias y artículos, pudiendo tener de forma fácil la información más interesante de diferentes piezas.

Galaxy S24, un portento

Las funcionalidades de la IA también se pueden usar en otros apartados del teléfono, como la cámara, donde la creatividad y la diversión son mayores con las nuevas herramientas de edición. Ahora el teléfono sugerirá una serie de retoques para mejorar la imagen, puede rellenar partes del fondo para ampliar imágenes que, por ejemplo, están torcidas; y se puede tener video en cámara lenta de cualquier grabación —sin importar que haya sido en slow motion— gracias a intercalar frames.

Samsung Galaxy S24 Ultra Chema Flores Omicrono

La principal mejora en la fotografía se encuentra en la función ProVisual Engine que mejora las imágenes tomadas para tener más detalle y que, además, han sido optimizadas para compartir en redes sociales como Instagram. Asimismo, Samsung sigue apostando por las fotografías y vídeos nocturnos con la mejora de la funcionalidad Nightography.

Sin embargo, si hablamos de fotografía y vídeo, el emblema de Samsung es el Galaxy S24 Ultra, la bestia del trío de smartphones que ha presentado en la tarde de este miércoles. El móvil más avanzado tiene mayor luminosidad que la generación pasada y tanto la grabación como el momento de tomar fotos mejora gracias a un pixel un 60% más grande y al estabilizador de imagen óptico (OIS), que mejora la compensación por el movimiento de las manos. Asimismo incorpora un zoom óptico 5x, que funciona con un sensor de 50 MP para permitir hacer zoom de calidad óptica con un aumento de 2x, 3x, 5x y 10x; ahora además gracias al sensor Adaptive Pixel las imágenes también se muestran perfectas a 100x con el zoom digital mejorado.

Samsung Galaxy S24 Ultra Chema Flores Omicrono

El Galaxy S24 Ultra presume además de montar el procesador Qualcomm más potente del mercado, el Snapdragon 8 Gen 3, que además de permitir realizar todas las funciones de IA hace que la experiencia sea suave y refinada en general. Un uso que también se traslada a los hermanos menores, llamados a conquistar la gama alta apostando por un precio menor (909, 1.159 y 1.479 euros, para los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra, respectivamente).

¿Me lo compro?

La nueva familia de Galaxy S24 son la demostración de Samsung de que un teléfono es más que sus especificaciones y su hoja de características —aunque siguen siendo fundamentales a la hora de la compra—. Vuelven a apostar por los tres tamaños (6,8, 6,7 y 6,2 pulgadas), un juego de cámaras de infarto y una pantalla de altísimo nivel donde consumir películas y series sin parar.

La familia Samsung Galaxy S24 Chema Flores Omicrono

Sin embargo, el verdadero elemento diferenciador este año es la IA bien aplicada. Es fácil caer en el discurso vacío de la Inteligencia Artificial, sin embargo, Samsung demuestra que ha llegado para quedarse haciendo más fácil la vida al usuario. Y con cualquier Galaxy S24 podrá hacerlo en primera persona y de la manera más sencilla posible.

Es un punto de inflexión en lo que se puede pedir a un móvil y, si a esto le sumamos fotografía de alto nivel, materiales premium, un diseño excelente y el compromiso de 7 años de actualizaciones, supone la coronación del móvil Android a seguir durante el resto del año.

