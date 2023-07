Probamos el monitor de LG que se cuelga para ganar espacio: ha roto todas mis expectativas

Desde que el teletrabajo y los videojuegos han irrumpido en la vida de muchas personas en España y el resto del mundo, el mercado de los televisores busca nuevas formas de adaptarse a estos usos y los espacios en los que se instalan. Desde monitores curvos para impulsar la inmersión en los juegos, pasando por pantallas dobles que se pliegan para dar más espacio, hasta diseños colgantes como este nuevo modelo de LG que hoy analizamos.

El LG Libero se presenta ante el mundo como un monitor que se adapta a cualquier escritorio y no al revés, como suele pasar. Los usuarios adaptan las mesas con muebles que elevan los monitores o soportes para colocar el portátil en alto cuando su espacio de trabajo no admite mayor pantalla que la que viene integrada en el ordenador. Esto es lo que pretende LG al crear un monitor para entornos pequeños o cubículos, como ha reflejado en la campaña de publicidad.

No obstante, este enfoque puede ser útil para un grupo muy específico de personas, por eso, la marca le ha dotado de flexibilidad y varias posiciones en las que sacarle partido a este monitor mientras se trabaja. En EL ESPAÑOL-Omicrono hemos probado durante más de tres semanas de teletrabajo este modelo que ahora ronda los 400 euros. Así lo hemos utilizado.

Colgante o no

Lo cierto es que quien escribe estas líneas no cuenta con una mesa en casa lo suficientemente amplia para colocar un monitor de gran tamaño y altura, pero tampoco se trata de un cubículo, por lo que al recibir Libero dudé si sería un reto trabajar con este nuevo equipo por unas semanas. Ahora escribo este artículo con otra opinión.

Es cierto que no he encontrado dónde colgar Libero, ni en estanterías ni paredes, solo de la puerta de la habitación con las vías que incluye en la caja y forman unas fuertes garras para descolgarse. Claro, esta posición no es cómoda para visualizar la pantalla desde el escritorio. No obstante, sí ha sido cómodo de usar sobre la mesa.

LG Libero Marta S.R.

Cuando este monitor se apoya verticalmente en la mesa, el asa plegada hasta la parte trasera ejerce de soporte para mantener de pie el monitor, incluso con cierta inclinación si hace falta. No es un modelo que pueda regular su altura como ofrecen otros, pero no ha hecho falta con mi estatura y la colocación del escritorio. La imagen queda por debajo de la línea de mis ojos y me permite mantener la espalda recta mientras tecleo. Siempre es posible colocar algún alza para subirlo a la altura deseada o si se cuenta con los escritorios regulables.

La cámara se puede enganchar tanto en un lado como en el otro, por si está en una pared o en la mesa, igual que el sistema también detecta la postura y se adapta para mostrarse correctamente. La cámara web ofrece calidad Full HD y se conecta mediante USB-C. Es necesario conectar el cable USB-C que incluye la caja con el ordenador para que funcione, lo que añade un cable más, aparte del HDMI a la mesa o no, como explico más adelante. Por otro último, cuenta con sus sistemas de seguridad física, una pestaña que gira como las clásicas mirillas de las puertas para proteger la privacidad.

LG Libero Marta S.R.

El LG Libero se puede usar con un mínimo de dos cables, el primero debe ser el que le conecta con la toma de corriente a través de su cargador. El segundo puede ser un USB-C o un HDMI, siendo el primero de estos el que más opciones aporta.

Con el cable USB-C es posible no solo transmitir los datos y la imagen del ordenador al monitor, si no también utilizar la webCam y cargar el portátil con una potencia de 65 W.

Es decir, que tanto la pantalla, como altavoces y cámara del LG Libero, así como la carga del ordenador se gestionan desde un solo cable, algo que facilita mucho la ordenación del escritorio. En el caso del HDMI, solo conecta imagen y sonido del ordenador, sin la cámara ni el aporte de carga. Pasar de la conexión HDMI a la del USB-C es fácil, aunque a veces nos ha dado cierto problema con algún portátil de Windows. Ambos cables incluidos en la caja transmiten a 60 Hz la frecuencia.

Pantalla y sonido

Su tamaño de 27 pulgadas es más que suficiente para trabajar con varias ventanas abiertas y LG facilita con ciertas aplicaciones la ordenación de las tareas. El panel es IPS, con resolución 2560 x 1440 píxeles y formato 16:9 , además, tiene una profundidad de 16,7 millones de colores y una relación de contraste 1000:01:00. No falta la compatibilidad con el estándar HDR10. Todo características habituales en este mercado desde hace tiempo.

LG Libero Marta S.R.

Entre las opciones que ofrece la pantalla está el modo vivo con mucho más brillo e intensidad de colores, en contraste con el modo lectura que suaviza la imagen para proteger la vista cuando se leen durante largo rato documentos. Además de amarillear la imagen y bajar el brillo, con la tecnología Flicker Safe se reduce el parpadeo invisible en pantalla, lo que ayuda a reducir la fatiga visual.

De todas formas, y a pesar de que el trabajo de periodista requiere leer y escribir más que editar imágenes, hemos trabajado la mayor parte del tiempo con el modo estándar, bajando el brillo casi al mínimo y manteniendo unos colores con la calibración que venía de serie, sin problemas.

LG Libero Marta S.R.

Por su parte, el sonido se reproduce en dos canales a 2W cada altavoz que se encuentran en la franja frontal que puede quedar en la parte superior o inferior. El volumen es bueno, facilitando olvidarse de altavoces externos. Aunque en un cubículo, mejor usar auriculares para no molestar al resto de compañeros.

El sistema del propio monitor Libero cuenta con muchas opciones para ajustar sonido, imagen, brillo, color y conexión. No obstante, se navega por el con cuatro botones laterales que hacen la tarea algo tediosa hasta que resulta mecánico el manejo de esos cuatro controles. Otra opción para dividir la pantalla en varias ventanas es el programa LG Switch aunque Windows también cuenta con accesos rápidos de este estilo.

¿Me lo compro?

La pregunta que cada uno debe hacerse es si se necesita este formato de monitor colgante o le gusta como reposa en la mesa, frente a modelos más convencionales con soporte vertical cuyo precio puede salir más económico. El LG Libero se vende en Amazon por 405 euros.

LG Libero Marta S.R.

No es un diseño tradicional, pero para quienes no tengan un escritorio amplio, esta solución puede ser interesante, incluso en su versión sobre la mesa. De lo contrario, tanto LG como otras marcas cuentan con opciones convencionales a las que también se puede sacar mucho partido, incluso con la posibilidad de convertirlo en SmartTV. Se puede comparar con monitores como este de Samsung de tamaño similar aunque formato tradicional que además ofrece SmartTv.

